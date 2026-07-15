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Дайан Крюгер — 50: как несостоявшаяся балерина стала иконой Голливуда. Фото

Екатерина Козлова
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Дайан Крюгер дебютировала в кино в 2002 году в триллере «Виртуоз». По сюжету профессиональный киллер и пианист Алекс Лэни получает задание охранять бизнесмена Роберта Нила, который должен дать показания против гангстера в суде. Крюгер сыграла дочь Роберта Нила — Эрику.
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Дайан Крюгер дебютировала в кино в 2002 году в триллере «Виртуоз». По сюжету профессиональный киллер и пианист Алекс Лэни получает задание охранять бизнесмена Роберта Нила, который должен дать показания против гангстера в суде. Крюгер сыграла дочь Роберта Нила — Эрику.  
© Bauer Martinez Studios
В 2004 году на экраны вышел культовый фильм «Троя», в котором Крюгер сыграла жену спартанского царя Менелая Елену — женщину, из-за которой началась Троянская война. Компанию актрисе составили Брэд Питт и Орландо Блум. Чтобы соответствовать античному образу, актриса набрала семь килограммов. «Троя» собрала почти 500 миллионов долларов в мировом прокате, согласно данным «Кинопоиска», а Крюгер вошла в рейтинг самых сексуальных женщин планеты Maxim Hot 100 (заняла 50-е место).
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В 2004 году на экраны вышел культовый фильм «Троя», в котором Крюгер сыграла жену спартанского царя Менелая Елену — женщину, из-за которой началась Троянская война. Компанию актрисе составили Брэд Питт и Орландо Блум. Чтобы соответствовать античному образу, актриса набрала семь килограммов. «Троя» собрала почти 500 миллионов долларов в мировом прокате, согласно данным «Кинопоиска», а Крюгер вошла в рейтинг самых сексуальных женщин планеты Maxim Hot 100 (заняла 50-е место).  
© Warner Bros. Pictures
В приключенческом боевике «Сокровище нации» (2004) Крюгер сыграла историка Эбигейл Чейз, которая помогает главному герою в исполнении Николаса Кейджа найти старинные сокровища. За работу актриса получила номинацию на премию «Сатурн». В 2007 году вышло продолжение фильма «Сокровище нации: Книга тайн», в которой Крюгер вернулась к своей роли.
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В приключенческом боевике «Сокровище нации» (2004) Крюгер сыграла историка Эбигейл Чейз, которая помогает главному герою в исполнении Николаса Кейджа найти старинные сокровища. За работу актриса получила номинацию на премию «Сатурн». В 2007 году вышло продолжение фильма «Сокровище нации: Книга тайн», в которой Крюгер вернулась к своей роли.  
© Walt Disney Pictures
В 2004 году вышел триллер «Одержимость» о молодом финансисте Мэттью, который случайно видит в ресторане свою бывшую девушку Лизу, исчезнувшую два года назад. Одержимый ею, он бросает всё и начинает расследование. Роль Лизы исполнила Дайан Крюгер, а её партнёром стал Джош Хартнетт.
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В 2004 году вышел триллер «Одержимость» о молодом финансисте Мэттью, который случайно видит в ресторане свою бывшую девушку Лизу, исчезнувшую два года назад. Одержимый ею, он бросает всё и начинает расследование. Роль Лизы исполнила Дайан Крюгер, а её партнёром стал Джош Хартнетт. 
© Metro-Goldwyn-Mayer

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В военной драме «Счастливого Рождества» (2005), основанной на реальных событиях Первой мировой войны, вошедших в историю как Рождественское перемирие 1914 года, Дайан Крюгер сыграла оперную певицу Анну Сёренсен. Она приезжает на фронт к своему возлюбленному, тенору Николаусу Шпринку, где выступает перед солдатами. Так она вдохновляет враждующих солдат на перемирие во время праздника.
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В военной драме «Счастливого Рождества» (2005), основанной на реальных событиях Первой мировой войны, вошедших в историю как Рождественское перемирие 1914 года, Дайан Крюгер сыграла оперную певицу Анну Сёренсен. Она приезжает на фронт к своему возлюбленному, тенору Николаусу Шпринку, где выступает перед солдатами. Так она вдохновляет враждующих солдат на перемирие во время праздника. 
© Nord-Ouest Productions
Ещё большую славу, чем «Троя», актрисе принёс легендарный фильм «Бесславные ублюдки» (2009) Квентина Тарантино. По сюжету американский отряд еврейских солдат под командованием лейтенанта Рейна, которого сыграл Брэд Питт, охотится на нацистов в оккупированной Франции. Дайан Крюгер сыграла Бриджит фон Хаммерсмарк — немецкую кинозвезду и тайного агента союзников. Крюгер была номинирована на Премию Гильдии киноактёров за лучшую женскую роль второго плана.
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Ещё большую славу, чем «Троя», актрисе принёс легендарный фильм «Бесславные ублюдки» (2009) Квентина Тарантино. По сюжету американский отряд еврейских солдат под командованием лейтенанта Рейна, которого сыграл Брэд Питт, охотится на нацистов в оккупированной Франции. Дайан Крюгер сыграла Бриджит фон Хаммерсмарк — немецкую кинозвезду и тайного агента союзников. Крюгер была номинирована на Премию Гильдии киноактёров за лучшую женскую роль второго плана. 
© The Weinstein Company
В исторической французско-испанской драме «Прощай, моя королева» (2012) Крюгер сыграла королеву Франции Марию-Антуанетту. Фильм рассказывает о трёх днях из жизни императрицы перед взятием Бастилии глазами приближённой к королеве молодой чтицы Сидони Лаборд (Леа Сейду). Критики называют эту роль одной из самых вдохновляющих в карьере Крюгер. Картина получила три премии «Сезар».
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В исторической французско-испанской драме «Прощай, моя королева» (2012) Крюгер сыграла королеву Франции Марию-Антуанетту. Фильм рассказывает о трёх днях из жизни императрицы перед взятием Бастилии глазами приближённой к королеве молодой чтицы Сидони Лаборд (Леа Сейду). Критики называют эту роль одной из самых вдохновляющих в карьере Крюгер. Картина получила три премии «Сезар». 
© GMT Productions
В 2017 году вышла немецко-французская драма «На пределе» режиссёра Фатиха Акина. Крюгер сыграла главную героиню Катю — женщину, которая тяжело переживает утрату мужа и сына после теракта. На Каннском кинофестивале актриса получила приз за лучшую женскую роль. Также картина была удостоена «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке.
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В 2017 году вышла немецко-французская драма «На пределе» режиссёра Фатиха Акина. Крюгер сыграла главную героиню Катю — женщину, которая тяжело переживает утрату мужа и сына после теракта. На Каннском кинофестивале актриса получила приз за лучшую женскую роль. Также картина была удостоена «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке. 
© Bombero International

15 июля 2026 года исполняется 50 лет немецко-американской актрисе Дайан Крюгер. Она начинала свою карьеру как фотомодель, а затем покорила Голливуд. За плечами Крюгер роли в культовых фильмах Квентина Тарантино, приключенческих блокбастерах и европейских драмах, а также приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Всего в фильмографии актрисы более 60 ролей, по данным «Кинопоиска».

Дайан (Диана) Крюгер родилась в 1976 году в немецкой деревне Альгермиссен. С детства она мечтала о карьере балерины, училась в Королевской балетной школе в Лондоне. Но травма колена в 13 лет поставила крест на танцах. Тогда Крюгер решила попробовать себя в модельном бизнесе. В 1992 году она выиграла национальный конкурс Elite Model Look и подписала контракт с Elite Model Management. Крюгер несколько лет работала в Париже, Нью-Йорке с такими брендами, как Yves Saint Laurent, Chanel, Armani, Christian Dior и другими.

В конце 1990-х Крюгер ушла из модельного бизнеса. В разговоре с Interview Magazine она объясняла: «Я перестала заниматься моделингом, потому что мне надоело пытаться изображать то, чего невозможно достичь». В разговоре с изданием IndieWire Крюгер также признавалась, что ей быстро наскучило позирование, которое не было для неё достаточно сложным с творческой точки зрения. Она хотела большего, чем просто быть «красивой картинкой».

В 2002 году Крюгер дебютировала в кино в телефильме «Виртуоз». В том же году она появилась в комедийном триллере своего мужа Гийома Кане «Как скажешь» (пара развелась в 2006 году). А в 2003 году на Каннском фестивале получила приз часовой компании «Шопар» (Chopard) как лучшая молодая актриса. Славу ей принесли картины «Троя» (2004), «Бесславные ублюдки» (2009) и «На пределе» (2017).

Дайан Крюгер в совершенстве владеет немецким, английским и французским языками. С 2016 года она состоит в отношениях с актёром Норманом Ридусом, с которым обручилась в 2021 году. У пары есть дочь Нова Теннесси.

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