15 июля 2026 года исполняется 50 лет немецко-американской актрисе Дайан Крюгер. Она начинала свою карьеру как фотомодель, а затем покорила Голливуд. За плечами Крюгер роли в культовых фильмах Квентина Тарантино, приключенческих блокбастерах и европейских драмах, а также приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Всего в фильмографии актрисы более 60 ролей, по данным «Кинопоиска».

Дайан (Диана) Крюгер родилась в 1976 году в немецкой деревне Альгермиссен. С детства она мечтала о карьере балерины, училась в Королевской балетной школе в Лондоне. Но травма колена в 13 лет поставила крест на танцах. Тогда Крюгер решила попробовать себя в модельном бизнесе. В 1992 году она выиграла национальный конкурс Elite Model Look и подписала контракт с Elite Model Management. Крюгер несколько лет работала в Париже, Нью-Йорке с такими брендами, как Yves Saint Laurent, Chanel, Armani, Christian Dior и другими.

В конце 1990-х Крюгер ушла из модельного бизнеса. В разговоре с Interview Magazine она объясняла: «Я перестала заниматься моделингом, потому что мне надоело пытаться изображать то, чего невозможно достичь». В разговоре с изданием IndieWire Крюгер также признавалась, что ей быстро наскучило позирование, которое не было для неё достаточно сложным с творческой точки зрения. Она хотела большего, чем просто быть «красивой картинкой».

В 2002 году Крюгер дебютировала в кино в телефильме «Виртуоз». В том же году она появилась в комедийном триллере своего мужа Гийома Кане «Как скажешь» (пара развелась в 2006 году). А в 2003 году на Каннском фестивале получила приз часовой компании «Шопар» (Chopard) как лучшая молодая актриса. Славу ей принесли картины «Троя» (2004), «Бесславные ублюдки» (2009) и «На пределе» (2017).

Дайан Крюгер в совершенстве владеет немецким, английским и французским языками. С 2016 года она состоит в отношениях с актёром Норманом Ридусом, с которым обручилась в 2021 году. У пары есть дочь Нова Теннесси.

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