Дебют Пелагеи в кино и новые «Монстры на каникулах»: что обсуждали 14 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск

Компании Big Shot Pictures и Bagdasarian Productions объявили о перезапуске франшизы «Элвин и бурундуки», пишет The Wall Street Journal. Планируются короткометражные мультфильмы и полноценный фильм, релиз которого намечен на вторую половину 2028 года. Оригинальная франшиза про бурундуков появилась в 1958 году с вымышленной музыкальной группы из трёх грызунов. Первый фильм вышел в прокат в 2007 году.

Вышел первый тизер фильма «Бегемот!» с Педро Паскалем

На YouTube-канале Searchlight Pictures вышел первый тизер фильма «Бегемот!» с Педро Паскалем и Оливией Уайлд в главных ролях. По сюжету виолончелист Алекс (Паскаль) возвращается в Лос-Анджелес после гастролей, чтобы работать над музыкой для кино. Уайлд исполнила роль его бывшей возлюбленной. Режиссёром и сценаристом выступил Тони Гилрой («Андор»). Дата премьеры пока не объявлена.

Пелагея дебютирует в кино

Заслуженная артистка РФ Пелагея исполнит главную роль в семейной музыкальной комедии «Зубастая няня», сообщает ТАСС. Съёмки сегодня стартовали в кинопарке «Москино». Картина основана на пьесе Андрея Усачёва и Антона Березина, ранее по ней ставили мюзикл с Гришаевой и Верником. В центре сюжета — мама семерых козлят, в которую влюбляется волк-вегетарианец. Фильм выйдет в прокат в 2027 году.

Новым директором Музея Москвы назначена Мария Баландина

Новым директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, сменившая на этом посту Анну Трапкову, возглавлявшую музей с 2019 года, сообщил в своём мессенджере Max столичный департамент культуры. Отмечается, что Баландина много лет работает в сфере культуры. На её счету запуск и реализация таких громких проектов, как «Ночь в музее», «Ночь искусств» и так далее.

Пятая часть «Монстров на каникулах» выйдет в 2027 году

Компании Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios работают над проектом «Призраки отеля “Трансильвания”» — пятой частью мультфильма «Монстры на каникулах». Как пишет издание Deadline, премьера запланирована на 8 октября 2027 года. По сюжету Драк уходит на пенсию, отель переходит к Мэвис, а в замке начинают происходить жуткие события. Режиссёрами стали Дженнифер Клуска и Алан Хокинс, работавшие над четвёртой частью мультфильма.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Триумф «Седой ночи» и фильм про Рапунцель: что обсуждали 13 июля