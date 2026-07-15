Новый «Бэтмен» с Паттинсоном и самый дорогой скелет динозавра: что обсуждали 15 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Вышел первый тизер «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

В сети появился первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Релиз картины, которую снял Мэтт Ривз, перенесён с октября 2027 года на 18 февраля 2028 года, сообщает издание Deadline. В актёрский состав помимо Паттинсона вошли Энди Серкис, Колин Фаррелл, а также Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Джеймс Лоусон.

LEGO выпустит первый набор конструктора по «Губке Бобу»

Компания LEGO на своём официальном сайте представила первый в истории конструктор «Бикини-Боттом» по мотивам популярного мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Набор из 1794 деталей включает три дома героев, «Поля медуз» и детализированные интерьеры. В комплект входят минифигурки Губки Боба, Патрика и Сквидварда. В продажу конструктор поступит 1 сентября.

Стив Бушеми снимется в сериале по мотивам игры «Far Cry»

Американский актёр Стив Бушеми, получивший известность благодаря сериалам «Фарго» и «Подпольная империя», войдёт в актёрский состав первого сезона сериала «Far Cry», сообщает издание Deadline. Проект основан на серии популярных компьютерных игр игровой франшизы Ubisoft. Вместе с Бушеми в первом сезоне снимутся Роб Мак и Лиззи Каплан. Когда сериал выйдет в прокат, не сообщается.

Скелет тираннозавра Гаса продали на аукционе за 50 миллионов долларов

Окаменевший скелет тираннозавра по кличке Гас, который был обнаружен в Южной Дакоте в ходе раскопок в 2021–2023 годах, продали на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке за 50,1 миллиона долларов, пишет The Guardian. По информации издания, Гас стал самым дорогим ископаемым динозавром, когда-либо ушедших с молотка.

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