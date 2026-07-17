«Блондинка в законе»: нашли 8 киноляпов в комедиях с Риз Уизерспун

В июле на Amazon Prime Video вышел сериал «Эль» — предыстория культовой комедии «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун в главной роли. Первый фильм появился в мировом прокате 13 июля 2001 года. При бюджете в 18 миллионов картина заработала почти 142 миллиона, следует из данных «Кинопоиска». Лента была номинирована на «Золотой глобус» в двух номинациях, а также получила три премии канала MTV. Сиквел «Блондинка в законе 2» (официальное название Legally Blonde 2: Red, White & Blonde) появился в прокате 2 июля 2003 года и заработал около 125 миллионов долларов по всему миру. Но не обошлось в картинах без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел обе части и нашёл фрагменты с несостыковками.

© Metro-Goldwyn-Mayer

Интересные факты о фильмах

Первый фильм «Блондинка в законе» снял постановщик Роберт Лукетич, для которого эта картина стала режиссёрским дебютом. Сценарий написали Карен Маккалла-Лутц и Кирстен Смит на основе одноимённого романа американской писательницы Аманды Браун. Сюжет разворачивается вокруг популярной девушки Эль Вудс, которую бросил парень из-за её несерьёзности. Чтобы вернуть его, Эль поступает в Гарвардскую школу права. Работая над делом об убийстве, она доказывает, что её знания о моде, причёсках и маникюре могут быть полезны даже в суде.

В основу романа легли личные дневники Аманды Браун, которая училась в Стэнфордской школе права и столкнулась с предвзятостью из-за увлечения модой. Имя Эль героиня получила в честь глянцевого журнала ELLE, который любила читать Аманда Браун, пишет Film.ru. Изначально роль Эль Вудс предлагали Тори Спеллинг, но она отказалась. Также на эту роль претендовали Шарлиз Терон, Гвинет Пэлтроу, Алисия Сильверстоун, Кэтрин Хайгл, Кристина Эпплгейт, Милла Йовович и Дженнифер Лав Хьюитт. Но в итоге режиссёр утвердил Риз Уизерспун, которая благодаря фильму прославилась на весь мир. В фильме также снимались Люк Уилсон, Селма Блэр, Мэттью Дэвис, Виктор Гарбер и Дженнифер Кулидж.

© Metro-Goldwyn-Mayer

Второй фильм поставил режиссёр Чарльз Херман-Вурмфелд. Риз Уизерспун вернулась к роли Эль Вудс, а также выступила исполнительным продюсером. Компанию ей составили Салли Филд, Люк Уилсон, Реджина Кинг, Дженнифер Кулидж и Боб Ньюхарт. По сюжету Эль готовится к свадьбе с новым парнем, но узнаёт, что мать её чихуахуа Великана содержится в лаборатории, где испытывают косметику на животных. Эль увольняется из юридической фирмы и отправляется в Вашингтон, чтобы добиться запрета на тестирование косметики на животных.

По условиям контракта Риз Уизерспун забрала себе костюмы, в которых она предстаёт в фильме, утверждает «Кинопоиск». Многие она хранит до сих пор, а несколько одолжила для спин-оффа сериала «Эль». А розовый костюм героини и шляпа-таблетка являются отсылкой к знаменитому костюму бывшей леди США Жаклин Кеннеди.

Первая часть «Блондинки в законе» была номинирована на «Золотой глобус» в двух категориях: «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» и «Лучшая женская роль» (Риз Уизерспун). Фильм заработал три премии канала MTV за лучшую реплику, а Уизерспун была признана лучшей актрисой комедии и самой элегантной героиней. Фильм «Блондинка в законе 2» получил премию «Genesis Awards» Genesis в категории «Лучший художественный фильм» и награду Гильдии визажистов и парикмахеров за лучшие причёски, согласно данным международной платформы IMDb.

Киноляпы в фильме «Блондинка в законе» (2001)

Исчезающие волосы

© Metro-Goldwyn-Mayer

Эль с подругами выбирает в магазине наряд для свидания с возлюбленным. В отражении зеркала видно, что её волосы спадают на спину. В следующем кадре сзади остаётся лишь одна прядь.

Магические конфеты

© Metro-Goldwyn-Mayer

Эль ест шоколад после расставания с Уорнером. В одном кадре в коробке рядом лежат две белые конфеты. Через секунду, перед тем как она швыряет коробку, конфеты меняют своё положение.

Массовка в кадре

© Metro-Goldwyn-Mayer

Когда Эль разговаривает с Уорнером в коридоре Гарварда, мимо них проходят парень и девушка. Когда камера меняет ракурс, эта же пара проходит мимо них снова.

Цветы в волосах

© Metro-Goldwyn-Mayer

В сцене в салоне красоты у Эль в волосах два цветка: розовый и фиолетовый. От смены кадра к кадру расположение цветов в причёске меняется.

Телепортация сумки

© Metro-Goldwyn-Mayer

Эль заходит в кабинет профессора Каллахана с папками в руках и без сумки. После его неуместного предложения она выходит с пустыми руками. Через несколько секунд в коридоре в руках Эль уже находится сумка.

Киноляпы в фильме «Блондинка в законе 2» (2003)

Появляющиеся перчатки

© Metro-Goldwyn-Mayer

Эль приходит в офис в Вашингтоне и знакомится с новыми коллегами. Когда девушка впервые видит свой стол, она начинает перечислять вещи, которые понадобятся для его украшения, и снимает белые перчатки. В следующем кадре камера показывает собаку Эль крупным планом и зрители отчетливо видят, что перчатки снова на руках.

Дублированный проход

© Metro-Goldwyn-Mayer

Эль сидит за столом в кафетерии в конгрессе и записывает голосовое сообщение жениху Эммету. В кадре видно, как за её спиной проходит человек с портфелем. При приближении камеры к Эль тот же человек проходит за её спиной снова.

Чайная ложка

© Metro-Goldwyn-Mayer

Чуть позже Эль и Грейс обсуждают законопроект за другим столиком. В первом кадре у Грейс в руке ложка, которой она накладывает сахарный песок в напиток. При смене кадра ложка меняется на деревянную палочку для размешивания.

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