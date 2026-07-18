Леониду Барацу — 55 лет: вспоминаем его главные работы в кино и на сцене

18 июля исполняется 55 лет сооснователю театра «Квартет И», актёру, сценаристу и продюсеру Леониду Барацу. За свои достижения в 2019 году он получил звание заслуженного артиста России. «Рамблер» вспомнил историю основания театра «Квартет И» и самые знаковые работы актёра.

© Bulkin Sergey/globallookpress.com

«Праздник непослушания» и детские шалости

Фильм-сказка «Праздник непослушания» (1977) стал первой работой в кино для Леонида Бараца. На момент съёмок ему было всего шесть лет. В титрах будущий актёр был написан как Лёня Барас. Он сыграл роль мальчика, который не слушается маму.

Но и в жизни Лёня, родившийся и выросший в Одессе, не отличался примерным поведением. В одном из интервью в 2006 году он рассказывал о себе и своём однокласснике и будущем коллеге Ростиславе Хаите: «Раз семь нас выгоняли из школы». С шестого класса Леня и Слава часто не ходили на уроки, вместо этого придумывали капустники и школьные вечера. Их выступления шли на ура, и о них знал весь город. «Одесса хороша тем, что там до всего близко», — сказал Леонид.

«Квартет И» и «День радио»

© Централ Партнершип

Театр «Квартет И» возник в стенах ГИТИСа, где Леонид Барац и Ростислав Хаит учились на эстрадном факультете. Вместе с Барацем и Хаитом основателями театра стали однокурсники молодых одесситов Камиль Ларин, Александр Демидов и Сергей Петрейкин.

Первые выступления ребят проходили на учебной сцене института. Дебютом стал спектакль в виде комедийной зарисовки «Это только штампы». По окончании ГИТИСа в 1993 году молодые люди выпустили ещё несколько комедийных спектаклей. Сергей Петрейков занялся режиссурой спектаклей, А Леонид Барац и Ростислав Хаит — сценариями. В труппу театра постепенно пришли другие артисты и музыканты.

Успех пришёл к участникам «Квартета И» в начале 2000-х годов, когда их спектакли начали собирать залы и приносить доход. Причём наибольшей популярностью пользовались у зрителя постановки, к которым Леонид Барац не только написал сценарии, но и сам сыграл там главные роли. Это «День радио» и «День выборов».

«Кажется, что это было на днях, а спектаклю уже 20 лет», — сказал о «Дне радио» в интервью «Москвич Mag» Леонид Барац. Актёр отметил, что люди продолжают ходить на этот спектакль и по-прежнему смеются над шутками, которые «по идее, современный контекст должен был вытеснить». Спектакль стал для театра витринным, а для москвичей и гостей столицы «таким must-have».

Успех подтолкнул участников «Квартета И» к экранизации своих самых популярных постановок. В 2007 году труппа театра сняла одноимённый фильм по спектаклю «День выборов». Это принесло театру «Квартет И» известность у широкой публики и высокий рейтинг в 7,8 балла на «Кинопоиске».

Барац сыграл в картине роль радиожурналиста Алексея. В 2008 году вышла также одноимённая картина по спектаклю «День радио», где Барацу досталась снова роль радиоведущего Леши.

«О чём говорят мужчины»

© Strela, Кинокомпания «Квадрат»

Комедия «О чём говорят мужчины» стала классикой своего времени. Идея картины родилась летом 2008 года, когда Ростислав Хаит и Леонид Барац вместе с участниками «Квартета И» и Максимом Виторганом ездили по городам, где проходили матчи чемпионата Европы по футболу, и долгие часы проводили в дороге.

За основу нового фильма Барац и его товарищи по «Квартету И» взяли спектакль своего театра «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах».

Леонид не только создал сценарий картины, но и занялся её продюсированием. По сюжету четыре друга отправляются на концерт «Би-2» в Одессу. В дороге они обсуждают самые разные темы и задаются вопросами об отношениях мужчин и женщин. Актёры словно играют самих себя.

Их диалоги наполнены юмором, ироничными наблюдениями и узнаваемыми жизненными ситуациями. При этом впечатление полной естественности возникает не от того, что актёры просто импровизируют. На самом деле сценарий неоднократно переписывался так, чтобы сцены были максимально живыми.

Фильм вышел в 2010 году, и, помимо сценария, залогом его успеха стал также актёрский состав. Барац опять сыграл персонажа по имени Лёша, а одну из женских ролей сыграла Жанна Фриске.

В 2011 году «Квартет И» выпустил сиквел этого фильма — «О чём ещё говорят мужчины», а в 2018-м на экране вышла третья серия — «О чём говорят мужчины. Продолжение». В 2023 году в кинотеатрах появился ещё и фильм «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия».

«Иван Царевич и Серый волк»

© Кинокомпания СТВ

Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк» состоит из шести серий. Сценарий трёх из них написал совместно с Ростиславом Хаитом Леонид Барац. Первая серия вышла 29 декабря 2011 года и в 2012-м стала лидером проката. Неменьшим успехом пользовались также третья (2016) и четвёртая (2019) серии мультфильма, сценарии к которым тоже написал Барац. Несмотря на название, мультфильм отнюдь не является экранизацией одноимённой русской сказки.

По данным Forbes, первая серия анимационного сериала об Иване Царевиче и Сером волке собрала в прокате $29 миллионов при бюджете в $7,5 миллиона. Третья серия «Иван Царевич и Серый волк», вышедшая на экраны 1 января 2016 года, собрала за 17 дней $10,8 миллиона при бюджете $4 миллиона и тем самым одержала уверенную победу в новогодней кинобитве.

Про четвёртую же часть критики писали, что в ней сказочная реальность как таковая отсутствует: зрители попадают в популярное телешоу и, едва выбравшись оттуда, оказываются в эпицентре интриг музыкального конкурса, в котором без труда угадывается «Евровидение». Для взрослых тут ничего нового нет, но маленьким зрителям будет весело понаблюдать за напыщенным певцом по имени Филипп и послушать песню про чёрного кота.

«Быстрее, чем кролики»

© Strela

После успеха «О чём ещё говорят мужчины», который собрал в прокате хорошую кассу, участники «Квартета И» решили снять совсем другое кино. «Мы посчитали, что кредит доверия такой, что можно делать и довольно сложную историю», — вспоминал в интервью журналу OK! Леонид Барац.

Чёрная комедия «Быстрее, чем кролики» была создана по одноимённому спектаклю 2005 года и вышла на экраны в 2014-м. В прологе фильма главный герой по имени Гарик выходит на улицу и разговаривает по телефону, потом садится в машину и вдруг жалуется на плохое самочувствие. Потом действие переносится в тёмное помещение, где лежат Лёша (его роль исполняет Леонид Барац) и Саша (Ростислав Хаит). Лёша открывает глаза и начинает декламировать стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?». Саша ему вторит. Появляется Гарик и ищет свой мобильный телефон. Затем герои пытаются понять, как они здесь оказались и что произошло накануне. После целой вереницы событий они понимают, что умерли. В дальнейшем их ждет Страшный суд.

Существуют две версии фильма: одна — режиссёрская, которая транслировалась в кинотеатрах и демонстрировалась по большинству телеканалов, вторая — авторская, выпущенная на DVD. Версии отличаются друг от друга финалом: концовка авторской аналогична финалу спектакля, в ней нет мультипликационных вставок и она короче на четыре минуты.

В интервью журналу ОК! Леонид Барац сказал, что тема загробной жизни привлекла его и других участников «Квартета И», потому что многие на самом деле хотят узнать, что будут говорить их друзья после их смерти. Кроме того, это фильм про дружбу, где даже после смерти у друзей остаются к человеку вопросы. Но, признал Барац, «мы ошиблись, что это зрительское кино. Хотя есть люди, которые обожают этот фильм».

Фильм вызвал противоречивую реакцию. Одни посчитали юмор авторов тонким, другим он категорически не понравился.

«Громкая связь»

© Марс Медиа

Однажды Максим Виторган предложил Леониду Барацу и его друзьям посмотреть снятый в 2016 году фильм итальянского режиссёра Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы». Через три недели после просмотра Барацу позвонил продюсер Рубен Дишдишян и сказал, что хочет сделать с «Квартетом И» российский вариант этой кинокартины.

Предложение показалось Барацу заманчивым. «Работая над сценарием, “послойно” его понимая и снимая, мы убедились в том, что он очень неодносложно написан: крепкая драматургия, прекрасно выстроены связи между персонажами», — рассказывал Барац в интервью «Российской газете».

В этом же интервью он утверждал, что их ремейк фильма не был полным повторением итальянской версии. Команда «Квартета И» сильно поменяла диалоги, оставив ту же драматическую коллизию. «Я, например, играю таксиста, но в нашем случае он вовсе не таксист, а мелкий бизнесмен, который занимается ремонтом квартир. Потому что таксист в России — это определённая профессия с конкретным подходом к набору сотрудников», — заметил актёр.

В фильме четверо друзей детства собираются с женами в гостях у одной из семейных пар в их новом загородном доме. В разговоре всплывает тема измен и скелетов в шкафу, звучит фраза «всё тайное становится явным». И после этого хозяйка дома предлагает сыграть в игру: все кладут телефоны на стол, включают их на громкую связь и зачитывают вслух полученные сообщения. Так начинается игра, последствия которой непредсказуемы.

Фильм вышел в прокат 14 февраля 2019 года, в День всех влюблённых. В интервью РИА Новости Леонид Барац, который не только написал сценарий, но и сыграл в фильме роль брутального Вадика, сказал, что если итальянскую версию в кинотеатрах посмотрели только 150 тысяч человек, то на их фильм пришли 1,5 миллиона зрителей.

Воодушевлённые успехом, участники «Квартета И» выпустили в 2020 году продолжение истории о друзьях из «Громкой связи» и назвали новый фильм «Обратная связь». Сюжет снова крутился вокруг темы тайн, которые хранят наши гаджеты. Но некоторые зрители посчитали новый фильм тоскливым и недостаточно остроумным.

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