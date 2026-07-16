Коллекция зубов Кеши и байопик о Куклачёве: что обсуждали 16 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Стала известна дата выхода триллера «Бегущая» с Галь Гадот в России

3 сентября в российский прокат выйдет экшен-триллер «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли, сообщила в своих соцсетях компания «Вольга». По сюжету адвокат Майя во время пробежки получает звонок: неизвестный похитил её сына. Чтобы спасти мальчика, Майя должна пробежать через весь Лондон, выполняя указания психопата. В фильме также снимаются Дэмиэн Льюис, Альфред Энок и Рори Уилмот.

Кейт Мара присоединилась к актёрскому составу сериала «The Roman»

Американская актриса Кейт Мара вошла в актёрский состав мини-сериала Netflix «The Roman», сообщает издание Variety. Ранее стало известно, что главную роль в проекте исполнит Оскар Айзек. Действие развернётся в мире казино Лас-Вегаса: Айзек сыграет владельца игорного заведения, а Мара — амбициозную предпринимательницу Холли Рив.

В России снимут байопик о Юрии Куклачёве

В России может появиться байопик об основателе Театра кошек Юрии Куклачёве, рассказал ТАСС его сын Дмитрий Куклачёв. Проект может стать полнометражным фильмом или сериалом. Дмитрий считает, что лента может получиться «очень драматичной» из-за множества событий в жизни отца. Главную роль, по его мнению, может исполнить Сергей Безруков или Сергей Бурунов.

Певица Кеша собрала коллекцию зубов фанатов

В подкасте «Las Culturistas» Певица Кеша призналась, что собирает человеческие зубы. В её коллекции уже более 1000 экземпляров, большинство прислали поклонники. Увлечение началось с молочных зубов её ребёнка — из них артистка сделала ожерелье, серьгу, пояс и корону. В собрании есть и кошачьи зубы — от любимых питомцев.

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