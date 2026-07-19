Бенедикту Камбербэтчу — 50 лет: главные роли и награды британского актера

19 июля исполняется 50 лет британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу. За свою карьеру он снялся в нескольких десятках фильмов и получил множество престижных кинематографических наград. К юбилею артиста “Рамблер” вспомнил его знаковые роли.

© Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Хокинг»

Британский драматический фильм телеканала BBC «Хокинг» вышел в 2004 году, и Бенедикт Камбербэтч в один день проснулся знаменитостью. В фильме он сыграл роль Стивена Хокинга, гениального физика, у которого в 20 лет развился боковой амиотрофический склероз.

Перед ним стояла непростая задача — показать молодого и перспективного учёного, который полон надежд и стремлений, но в то же время постепенно теряет контроль над своим телом. Чтобы достоверно сыграть роль, Камбербэтч встретился с прототипом своего героя, и тот его благословил. За оставшуюся неделю перед съёмками актёр проделал титаническую работу: он изучил видеозаписи пациентов с разными стадиями развития болезни, копировал движения Хокинга и его речь.

За эту роль Бенедикт Камбербэтч получил «Золотую нимфу» фестиваля в Монте-Карло как «Лучший актёр» и был номинирован на телевизионную премию BAFTA за лучшую мужскую роль.

© BBC

«Шерлок»

«Этот сериал и этот актёр словно были созданы друг для друга. Возраст, внешность, инаковость Бенедикта — всё это делало его идеальным современным Холмсом», — вспоминал в одном интервью Марк Гэтисс, автор сценария «Шерлока».

Премьера сериала состоялась в 2010 году. В нём действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в наши дни. Камбербэтч играет самого Шерлока Холмса. В интервью газете The Guardian Бенедикт вспоминал, что работа над образом знаменитого сыщика доставила ему огромное удовольствие, даже несмотря на то, что из-за напряжения он в итоге заболел пневмонией.

«Играть его — это невероятно захватывающе, из-за огромного количества слов в голове и скорости мысли нужно невероятно быстро устанавливать связи. Он на шаг впереди зрителей и любого человека с нормальным интеллектом вокруг», — приводила слова актера The Guardian.

Сериал выходил семь лет — с 2010 по 2017 год. Было снято четыре сезона и отдельный специальный эпизод. За роль Шерлока Холмса Камбербэтч получил три номинации на BAFTA и одну на «Золотой глобус».

Режиссёр Доминик Кук сказал о Камбербэтче, что съёмки в «Шерлоке» случились с ним как раз вовремя: «Очень долго он был просто хорошим актёром. Эмоционально он успел созреть для искушения славой. Не сомневаюсь, что он наслаждается известностью, — я бы сказал, больше, чем многие другие британские актёры. Но он её дозирует — в этом он похож на звёзд старой школы».

Аудитория сериала год от года росла: второй сезон посмотрели 10,2 миллиона зрителей, а премьерный эпизод третьего сезона «Пустой катафалк» — 12,7 миллиона человек. Новогодний спецвыпуск «Безобразная невеста» в 2016 году собрал 11,6 миллиона зрителей и стал самой популярной программой на британском телевидении в рождественскую неделю.

«Слава “Шерлока” — тяжёлый крест, но моё терпение ещё не кончилось… Я это предвидел. Уже прочитав сценарий, знал, что этого персонажа ждёт большая слава», — сказал в 2013 году Бенедикт Камбербэтч газете «Ведомости».

© BBC

Трилогия «Хоббит»

В 2012–2014 годах Камбербэтч участвовал в создании трилогии Питера Джексона «Хоббит», в которой озвучил дракона Смауга и чёрного мага Некроманта. Для Смауга актёр не только записал голос, но и исполнил движения персонажа перед камерами. Полученный материал аниматоры использовали в работе над образом дракона.

«Когда мне предложили сыграть Смауга, я обрадовался. Предстояла колоссальная работа: опутанный датчиками, в специальном костюме для компьютерного считывания движений я должен был работать телом и мимикой стоя, лёжа на животе, извиваясь, поворачиваясь, широко разевая рот», — вспоминал актёр.

Он рассказывал, что знакомые спрашивали его, зачем он согласился на такую нагрузку, ведь его в кадре никто не увидит. Но это был фантастический опыт. Прежде чем приступить к съёмкам, Камбербэтч часами сидел в зоопарке у клетки с рептилиями. Он смотрел на комодского варана, змей, летучих мышей. «Я даже пытался представить себе, что они чувствуют, о чём думают», — говорил он.

«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012) собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов, «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013) — около 958 миллионов долларов, а «Хоббит: Битва пяти воинств» (2014) — 956 миллионов долларов. В общей сложности картины заработали почти 3 миллиарда долларов и получили семь номинаций на «Оскар».

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

«Стартрек: Возмездие»

Однажды Бенедикту Камбербэтчу позвонил его американский агент и рассказал, что режиссёр Джей Джей Абрамс снимает новый фильм и очень хочет в нём видеть Камбербэтча. Это вроде бы какая-то фантастика. Вокруг проекта атмосфера ужасной секретности, и за подробностями надо обращаться к самому Джей Джею.

Камбербэтчу предстояло сыграть офицера Звёздного флота Джона Харрисона, известного также как Хан Нуньен Сингх, генетически усовершенствованный человек, диктатор 1990-х годов, изгнанный с Земли и замороженный на 300 лет.

Этот персонаж — само воплощение зла. Он владеет боевыми искусствами и умеет обращаться с оружием, но в первую очередь он психологический террорист — для него манипуляция человеческим сознанием важнее бомб. Он умеет настраивать людей против друг друга, и ему доставляет удовольствие смотреть, как всё рушится. «Это может показаться отвратительным, но мне его мотивация кажется предельно честной. Не то чтобы я защищал терроризм, но настоящее зло — это тоже очень, очень красиво. В Люцифере же тоже есть какая-то своя красота, к которой нельзя подойти близко, но издалека она завораживает», — говорил Камбербэтч в интервью.

Премьера фильма состоялась в Сиднее 23 апреля 2013 года, а мировой прокат начался с 9 мая. «Стартрек: Возмездие» получил позитивные оценки критиков и хорошо показал себя в прокате, став самым кассовым фильмом франшизы «Звёздный путь».

Общие сборы фильма составили 467,4 миллиона долларов при бюджете в 190 миллионов долларов.

© Bad Robot

«Игра в имитацию»

Следующей крупной работой Бенедикта Камбербэтча в кино стала роль математика и криптографа Алана Тьюринга в биографической драме «Игра в имитацию», которая вышла на экраны в 2014 году. Фильм повествует о работе Тьюринга в Блетче-парке над расшифровкой немецкого кода «Энигма» в годы Второй мировой войны.

В фильме Алан Тьюринг показан гениальной, но не способной общаться нормально с людьми личностью. Он плохо разбирается в эмоциях, не умеет шутить и заводить друзей. Камбербэтч признался, что вынужден был создавать персонажа абсолютно самостоятельно: никаких аудио- или видеозаписей с Тьюрингом не сохранилось. В результате он работал со сценарием, опираясь только на видение режиссёра и информацию, которую получил от людей, знавших или видевших Тьюринга. Благодаря этим воспоминаниям удалось сделать образ более детальным.

Кинокартина «Игра в имитацию» собрала хорошую кассу — 233,5 миллиона долларов при бюджете в 14 миллионов долларов.

Фильм удостоился крайне высоких оценок мировой кинопрессы. На сайте Rotten Tomatoes он получил на основе 284 рецензий рейтинг в 89%. А Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили «Игру в имитацию» в топ-10 фильмов в 2014 году.

За роль Тьюринга Камбербэтч был номинирован сразу на несколько премий: на «Золотой глобус» — в номинации «Лучшая мужская роль — драма» и на BAFTA, премию Гильдии киноактёров кино США, премию британского независимого кино — в номинации «Лучшая мужская роль».

© Black Bear Pictures

«Доктор Стрэндж»

В 2014 году Камбербэтч присоединился к киновселенной Marvel в роли Доктора Стрэнджа, главного защитника Земли от волшебных и мистических угроз. «Сначала я сомневался. Во-первых, комиксы, во-вторых, устаревший герой-сексист», — вспоминал Камбербэтч. Но Marvel специально в угоду Бенедикту сдвинул съёмки на шесть месяцев, сказав, что никто, кроме Камбербэтча, не годится на эту роль.

В итоге в прокат вышли две киноленты о нейрохирурге Стивене Стрэндже, который после страшной автокатастрофы отправляется в путешествие и открывает в себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. Первая картина «Доктор Стрэндж» появилась на экранах в 2016 году, вторая — «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» — вышла в 2022 году.

© Marvel Studios

Фильм о Стрэндже, вышедший в 2016 году, собрал 677 миллионов долларов по всему миру и был позитивно встречен критиками. Но сиквел ленты, появившийся на экранах в 2022 году, вызвал более противоречивую реакцию. На агрегаторе оценок Metacritic фильм «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» набрал только 62 балла, что является средней оценкой. Критики писали, что Стивен Стрэндж — глубоко унылая копия лучших персонажей, которых режиссёр Сэм Рейми создавал прежде. Спасает его только уникальное остроумие Камбербэтча.

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