Байопик о Сталлоне и духи по мотивам «Блондинки в законе» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Байопик о Сталлоне покажут в России осенью 2026 года

Сервис Amazon выпустил первый трейлер драмы «Рокки — это я». Лента рассказывает о том, как никому не известный Сильвестр Сталлоне отчаянно пытался продать сценарий о боксёре, но с непременным условием: сыграть главную роль самому. Несмотря на череду отказов, актёр не сдался, и его вера в себя подарила миру легендарный фильм.

Режиссёром фильма выступил Питер Фаррелли, который получил «Оскар» за картину «Зелёная книга» (2018). Роль молодого Сталлоне исполнил Энтони Ипполито, компанию ему составили Аннасофия Робб и Мэтт Диллон. Мировая премьера ленты в ограниченном прокате намечена на 6 ноября 2026 года. В России фильм покажут с 26 ноября.

Первый фильм «Рокки» вышел в прокат в 1976 году. Согласно данным «Кинопоиска», он собрал 225 миллионов долларов в мировом прокате. Лента получила 10 номинаций на «Оскар» и забрала три статуэтки за лучший фильм, лучший монтаж, а режиссёр Джон Г. Эвилдсен стал лучшим режиссёром. В последующих частях франшизы Сталлоне уже выступал не только в качестве сценариста, но и в качестве режиссёра. Всего вышло 9 фильмов (1976–2006).

Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за 3,75 миллиона долларов

На торгах аукционного дома Heritage Auctions продали культовый реквизит из франшизы «Звёздные войны». Как сообщает издание The Hollywood Reporter, световой меч Люка Скайуокера, которым он сражался в знаменитой дуэли с Дартом Вейдером, из фильма «Звёздные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» был продан за ошеломляющие 3,75 миллиона долларов. Также вместе с мечом продали оригинальную конструкцию оторванной кисти Люка, созданную гримёром Стюартом Фриборном.

Так меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. До этого рекорд принадлежал модели истребителя X-wing, которая была продана за 3,135 миллиона долларов в 2023 году.

«Кошмар на улице Вязов» получит продолжение

Компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария Уэса Крейвена культового хоррора «Кошмар на улице Вязов» (Крейвен выступил и как сценарист, и как режиссёр фильма 1984 года). Ранее правами владели New Line Cinema и Warner Bros., но в 2019 году семья режиссёра вернула их себе. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Paramount Pictures планирует выпустить новую полнометражную картину.

Производством перезапуска культового ужастика займётся жанровое подразделение студии Primal. Наследники Уэса Крейвена — его вдова Ия Лабунка и сын Джонатан — выступят продюсерами вместе с Марком Тобероффом.

Первый фильм «Кошмар на улице Вязов» о маньяке с обожжённым лицом, убивающем детей во сне, вышел 9 ноября 1984 года. Всего во франшизу входит 7 полнометражных фильмов (1984–1994), а также лента «Фредди против Джейсона» (2003) и ремейк первой части 2010 года. Режиссёрами второй и последующих частей становились разные мастера, Уэс Крейвен выступал соавтором сценария.

Netflix выпустил VHS-версию первого сезона «Очень странных дел»

В честь 10-летия сериала стриминговый сервис Netflix предложил фанатам посмотреть любимый сериал в формате VHS Special Edition. Зрителей ждёт атмосфера видеосалонов 1983 года: зернистость плёнки, помехи и ретростиль, пишет «Афиша Daily». Если версия будет пользоваться спросом, компания пообещала перевыпустить в таком же виде и остальные сезоны.

Сериал «Очень странные дела» вышел в 2016 году. История рассказывает о мальчике Уилле, который таинственно исчезает в вымышленном городке Хоукинс в 1980-х годах. Его друзья и мать Джойс начинают поиски и сталкиваются с секретной правительственной лабораторией, которая случайно открыла портал в параллельное измерение — Изнанку. Им помогает девочка с телекинезом по имени Одиннадцать, сбежавшая из лаборатории.

Всего вышло пять сезонов (финал состоялся в конце 2025 года), в которых подростки сражаются с монстром Векной. Создателями и шоураннерами проекта выступили братья Дафферы. Главные роли исполнили Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ной Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, а также Вайнона Райдер и Дэвид Харбор.

Джессика Альба присоединилась к ремейку комедии «Из 13 в 30»

Американская актриса Джессика Альба («Город грехов») пополнила актёрский состав грядущего ремейка популярной комедии «Из 13 в 30» (2004), пишет Deadline. Детали её роли пока держатся в секрете. Съёмки уже идут в Лос-Анджелесе. В проекте также задействованы Эмили Бейдер и Логан Лерман. Продюсером выступила звезда оригинального фильма Дженнифер Гарнер, а режиссёром стал Бретт Хейли. Сценарий написали Ханна Маркс и Флора Грисон. Премьера ожидается в 2027 году.

Оригинальный фильм «Из 13 в 30» рассказывал о девочке-подростке, внезапно оказавшейся в теле 30-летней женщины. Согласно данным «Кинопоиска», в прокате он собрал почти 96,5 миллиона долларов.

Новый фильм Кустурицы по роману Распутина будет называться «Чуружанка»

В интервью телеканалу «Вести» сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что его новая картина по повести Валентина Распутина «Последний срок» получила название «Чуружанка». Ранее рабочий вариант звучал как «Один день моей жизни».

Режиссёр отметил, что, в отличие от произведения Распутина, где события разворачиваются в сибирской деревне, действие в его фильме будет происходить в сербском селе Чуруг, что отразилось в названии. Кустурица называет свою работу глубокой личной драмой о закате жизни и отчуждении в семье. Одну из главный ролей в картине исполнит Милош Бикович. Выход ленты в прокат запланирован на 2027 год.

Victoria’s Secret создал аромат в честь Эль Вудс

Знаменитый американский бренд нижнего белья и косметики Victoria’s Secret выпустил лимитированный аромат Ruby Strawberry, вдохновлённый героиней Риз Уизерспун Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе». Создатели уверены, что парфюм подарит женщинам уверенность, присущую Эль.

Духи с нотами клубники, фуксии и древесной розы вошли в коллекцию Elle и уже появились на сайте компании. Кроме аромата в линейку вошли платья, бельё, костюмы и даже аксессуары для собак. Линейка приурочена к выходу одноимённого сериала-приквела «Эль» на Prime Video, который рассказывает о юности героини в 1995 году до поступления в Гарвард.

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