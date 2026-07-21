21 июля известной российской актрисе театра и кино, артистке пародийного жанра Нонне Гришаевой исполняется 55 лет. Она одинаково блистает и в драматических спектаклях, и в комедийных сериалах, а её пародии на эстрадных звёзд до сих пор считаются эталонными. За плечами Гришаевой — свыше ста ролей в фильмах и сериалах, согласно данным портала «Кино-Театр.Ру», звание заслуженной артистки России, кино- и театральные премии, а также орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Нонна Гришаева родилась в Одессе в 1971 году. Она с детства занималась балетом и музыкой и очень любила выступать перед зрителями. «Как говорит моя мама, я сначала научилась петь и танцевать, а потом говорить и ходить. Уже в четыре года я пародировала эстрадных певцов. Это были получасовые концерты. Когда приходили гости, меня ставили на стульчик, и начиналось», — рассказывала артистка в интервью интернет-изданию Cloudwatcher.ru.

Нонна дебютировала в кино в пять лет. Она сыграла в эпизоде в телефильме Анатолия Васильева «Фотографии на стене» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. В десять лет девочка выступала на сцене Одесского театра оперетты.

В 1994 году Гришаева окончила Театральное училище имени Щукина и получила приглашения в три ведущих на тот момент театра Москвы — «Сатирикон», «Ленком» и Театр имени Вахтангова. Нонна выбрала Театр имени Вахтангова, где играла до 2009 года. Именно там она поняла, что ей очень нравится быть комедийной актрисой. «Я никогда не боялась себя изуродовать в гриме, зуб серебряный вставить, ватку за губу подложить. На третьем курсе я играла Коробочку в “Мертвых душах”, меня даже педагоги на кафедре не узнали», — рассказывала актриса в интервью телеканалу МИР 24.

На старших курсах института Гришаева сыграла эпизодическую роль в комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1993). Затем были роли в картине «Московские каникулы» (1995) и телесериале «Графиня де Монсоро» (1998). В 1996 году Гришаева получила роль в гонконгском боевике «Первый удар» с Джеки Чаном в главной роли. Но широкая известность пришла к Гришаевой после ролей в фильмах по спектаклям комического театра «Квартет И» и в культовом ситкоме «Папины дочки».

В 2008 году актриса стала постоянной участницей пародийного шоу «Большая разница», которое выходило на Первом канале до 2014 года. С 2014 года Гришаева занимает должность художественного руководителя Театра РОСТА (ранее — Московский областной государственный театр юного зрителя) в Царицыно, где также занята в нескольких спектаклях. Кроме того, она ведёт актёрский курс на факультете эстрады ГИТИСа.

В копилке актрисы — множество кино- и театральных наград. Среди них — «Золотой орёл» за роль в сериале «Папины дочки», две театральные премии «Звезда Театрала» (в 2016 году — за лучшую женскую роль в спектакле Московского областного государственного театра юного зрителя «Про мою маму и про меня», в 2020 году — за лучшую женскую роль в постановке Театра имени Вахтангова «Люся. Признание в любви», где Нонна воплотила образ Людмилы Гурченко). В 2022 году исполнительница получила театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «За честь, достоинство и служение зрителю», отмечается на сайте Театра РОСТА.

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