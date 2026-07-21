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Нонне Гришаевой — 55: вспоминаем её лучшие роли в кино. Фото

Екатерина Козлова
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В 1993 году на экраны вышел последний фильм знаменитого советского режиссёра Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. По сюжету агенты КГБ и ЦРУ обезвреживают русскую мафию в Нью-Йорке. Нонна Гришаева исполнила в эпизоде артистку кордебалета.
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В 1993 году на экраны вышел последний фильм знаменитого советского режиссёра Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. По сюжету агенты КГБ и ЦРУ обезвреживают русскую мафию в Нью-Йорке. Нонна Гришаева исполнила в эпизоде артистку кордебалета.  
© Мосфильм
В 1996 году Нонна Гришаева сыграла второстепенную роль в международном боевике «Первый удар» с Джеки Чаном об инспекторе гонконгской полиции, расследующем дело о краже ядерной боеголовки в России. Гришаева исполнила русскую шпионку и контрабандистку Наташу, за которой следит главный герой. В разных интервью актриса называла этот опыт уникальным. «Он [Джеки] меня совершенно потряс отсутствием звёздной болезни. То, что звезда такого масштаба может быть таким простым в общении человеком, я даже не могла вообразить. Была просто в шоке!» — говорила Гришаева в интервью телеканалу МИР 24.
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В 1996 году Нонна Гришаева сыграла второстепенную роль в международном боевике «Первый удар» с Джеки Чаном об инспекторе гонконгской полиции, расследующем дело о краже ядерной боеголовки в России. Гришаева исполнила русскую шпионку и контрабандистку Наташу, за которой следит главный герой. В разных интервью актриса называла этот опыт уникальным. «Он [Джеки] меня совершенно потряс отсутствием звёздной болезни. То, что звезда такого масштаба может быть таким простым в общении человеком, я даже не могла вообразить. Была просто в шоке!» — говорила Гришаева в интервью телеканалу МИР 24.  
© Golden Harvest Company
Известность артистке принесла комедия «День выборов» (2007), снятая по одноимённой театральной постановке коллектива «Квартет И» (Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов). Сюжет рассказывает о группе сотрудников московской радиостанции «Как бы радио», отправляющихся в Поволжье, чтобы организовать предвыборную кампанию для совершенно неподходящего кандидата. Нонна Гришаева сыграла в фильме радиоведущую по имени Нонна.
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Известность артистке принесла комедия «День выборов» (2007), снятая по одноимённой театральной постановке коллектива «Квартет И» (Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов). Сюжет рассказывает о группе сотрудников московской радиостанции «Как бы радио», отправляющихся в Поволжье, чтобы организовать предвыборную кампанию для совершенно неподходящего кандидата. Нонна Гришаева сыграла в фильме радиоведущую по имени Нонна.  
© STAR-T
В 2008 году вышел ещё один хит от «Квартета И» — «День радио», где Гришаева снова блеснула в роли обаятельной и эксцентричной ведущей радиостанции «Как бы радио». На этот раз она с коллегами в прямом эфире «раздувала» до масштабов всемирной катастрофы новость о застрявшем в Японском море маленьком судне с цирковой труппой.
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В 2008 году вышел ещё один хит от «Квартета И» — «День радио», где Гришаева снова блеснула в роли обаятельной и эксцентричной ведущей радиостанции «Как бы радио». На этот раз она с коллегами в прямом эфире «раздувала» до масштабов всемирной катастрофы новость о застрявшем в Японском море маленьком судне с цирковой труппой. 
© Централ Партнершип

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Самой запоминающейся киноработой исполнительницы стал телесериал «Папины дочки» (2007–2013). Актриса сыграла женщину, которая оставила пятерых дочерей на попечение отца, а сама на год уехала в Канаду с хоккеистом. Одумавшись, она вернулась и принялась налаживать отношения с близкими. В сериале также снялись Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова и Екатерина Старшова. В 2009 году Нонна получила за эту работу премию «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». В 2023 году артистка вернулась к своей роли в продолжении проекта «Папины дочки. Новые».
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Самой запоминающейся киноработой исполнительницы стал телесериал «Папины дочки» (2007–2013). Актриса сыграла женщину, которая оставила пятерых дочерей на попечение отца, а сама на год уехала в Канаду с хоккеистом. Одумавшись, она вернулась и принялась налаживать отношения с близкими. В сериале также снялись Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова и Екатерина Старшова. В 2009 году Нонна получила за эту работу премию «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». В 2023 году артистка вернулась к своей роли в продолжении проекта «Папины дочки. Новые».  
© СТС
В 2010 году яркая, хотя и небольшая роль досталась актрисе в очередном фильме по пьесе «Квартета И» под названием «О чём говорят мужчины». Четверо друзей в исполнении Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова обсуждают в нём женщин и свои жизни. Гришаева сыграла роль воображаемой жены одного из героев.
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В 2010 году яркая, хотя и небольшая роль досталась актрисе в очередном фильме по пьесе «Квартета И» под названием «О чём говорят мужчины». Четверо друзей в исполнении Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова обсуждают в нём женщин и свои жизни. Гришаева сыграла роль воображаемой жены одного из героев. 
© Strela
В драматическом сериале «Непридуманная жизнь» (2015) о судьбе простой девушки Кати Трапезниковой на фоне истории страны с 1950-х до конца 1990-х годов Гришаева исполнила известную киноактрису Надежду Волгину, которая становится подругой главной героини. Актриса доказала, что может блестяще справиться не только с комедийной, но и с драматической ролью.
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В драматическом сериале «Непридуманная жизнь» (2015) о судьбе простой девушки Кати Трапезниковой на фоне истории страны с 1950-х до конца 1990-х годов Гришаева исполнила известную киноактрису Надежду Волгину, которая становится подругой главной героини. Актриса доказала, что может блестяще справиться не только с комедийной, но и с драматической ролью.  
© WeiT Media
В 2021 году на экраны вышел сериал «Манюня» — комедия о дружбе двух девочек в Армении в 1970-х годах по повести писательницы Наринэ Абгарян. В нём Гришаева озвучила бабушку Манюни, строгую Ба, которую сыграла армянская актриса Джульетта Степанян. Позже вышло несколько полнометражных фильмов, приквел «Манюня: Детство Ба», где рассказывается о детстве самой Ба, а также мультипликационный сериал, где Нонна вновь подарила свой голос строгой бабушке.
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В 2021 году на экраны вышел сериал «Манюня» — комедия о дружбе двух девочек в Армении в 1970-х годах по повести писательницы Наринэ Абгарян. В нём Гришаева озвучила бабушку Манюни, строгую Ба, которую сыграла армянская актриса Джульетта Степанян. Позже вышло несколько полнометражных фильмов, приквел «Манюня: Детство Ба», где рассказывается о детстве самой Ба, а также мультипликационный сериал, где Нонна вновь подарила свой голос строгой бабушке. 
© К.Б.А.

21 июля известной российской актрисе театра и кино, артистке пародийного жанра Нонне Гришаевой исполняется 55 лет. Она одинаково блистает и в драматических спектаклях, и в комедийных сериалах, а её пародии на эстрадных звёзд до сих пор считаются эталонными. За плечами Гришаевой — свыше ста ролей в фильмах и сериалах, согласно данным портала «Кино-Театр.Ру», звание заслуженной артистки России, кино- и театральные премии, а также орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Нонна Гришаева родилась в Одессе в 1971 году. Она с детства занималась балетом и музыкой и очень любила выступать перед зрителями. «Как говорит моя мама, я сначала научилась петь и танцевать, а потом говорить и ходить. Уже в четыре года я пародировала эстрадных певцов. Это были получасовые концерты. Когда приходили гости, меня ставили на стульчик, и начиналось», — рассказывала артистка в интервью интернет-изданию Cloudwatcher.ru.

Нонна дебютировала в кино в пять лет. Она сыграла в эпизоде в телефильме Анатолия Васильева «Фотографии на стене» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. В десять лет девочка выступала на сцене Одесского театра оперетты.

В 1994 году Гришаева окончила Театральное училище имени Щукина и получила приглашения в три ведущих на тот момент театра Москвы — «Сатирикон», «Ленком» и Театр имени Вахтангова. Нонна выбрала Театр имени Вахтангова, где играла до 2009 года. Именно там она поняла, что ей очень нравится быть комедийной актрисой. «Я никогда не боялась себя изуродовать в гриме, зуб серебряный вставить, ватку за губу подложить. На третьем курсе я играла Коробочку в “Мертвых душах”, меня даже педагоги на кафедре не узнали», — рассказывала актриса в интервью телеканалу МИР 24.

На старших курсах института Гришаева сыграла эпизодическую роль в комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1993). Затем были роли в картине «Московские каникулы» (1995) и телесериале «Графиня де Монсоро» (1998). В 1996 году Гришаева получила роль в гонконгском боевике «Первый удар» с Джеки Чаном в главной роли. Но широкая известность пришла к Гришаевой после ролей в фильмах по спектаклям комического театра «Квартет И» и в культовом ситкоме «Папины дочки».

В 2008 году актриса стала постоянной участницей пародийного шоу «Большая разница», которое выходило на Первом канале до 2014 года. С 2014 года Гришаева занимает должность художественного руководителя Театра РОСТА (ранее — Московский областной государственный театр юного зрителя) в Царицыно, где также занята в нескольких спектаклях. Кроме того, она ведёт актёрский курс на факультете эстрады ГИТИСа.

В копилке актрисы — множество кино- и театральных наград. Среди них — «Золотой орёл» за роль в сериале «Папины дочки», две театральные премии «Звезда Театрала» (в 2016 году — за лучшую женскую роль в спектакле Московского областного государственного театра юного зрителя «Про мою маму и про меня», в 2020 году — за лучшую женскую роль в постановке Театра имени Вахтангова «Люся. Признание в любви», где Нонна воплотила образ Людмилы Гурченко). В 2022 году исполнительница получила театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «За честь, достоинство и служение зрителю», отмечается на сайте Театра РОСТА.

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Леониду Барацу — 55 лет: вспоминаем его главные работы в кино и на сцене

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