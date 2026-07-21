Перенос съёмок и травма Холланда: что известно о фильме «Человек-паук: Новый день»

31 июля 2026 года в мировой прокат выходит блокбастер «Человек-паук: Новый день». Это четвёртый фильм франшизы о Человеке-пауке c Томом Холландом в главной роли. «Рамблер» рассказывает, что известно об этой картине.

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О чём были предыдущие фильмы и каков сюжет картины «Человек-паук: Новый день»

До «Нового дня» история Питера Паркера развивалась в трёх предыдущих частях франшизы. В «Человеке-пауке: Возвращение домой» (2017) герой только учился быть супергероем и пытался совмещать школьную жизнь с борьбой с преступностью. В «Человеке-пауке: Вдали от дома» (2019) он пытался справиться с гибелью своего наставника Тони Старка — Железного человека после финальной битвы с Таносом — и столкнулся с злодеем Мистерио — Квентином Беком, который выдавал себя за супергероя из другой реальности. В «Человеке-пауке: Нет пути домой» личность Человека-паука раскрыли всему миру, а попытка исправить это привела к кризису, из-за которого в мир Питера попали герои и злодеи из альтернативных реальностей. В финале этой картины Питер попросил Доктора Стрэнджа наложить заклинание, стёршее память о нём у всего мира.

Действие «Нового дня» происходит через четыре года после событий «Нет пути домой». Питер Паркер живёт в Нью-Йорке в полном одиночестве и защищает город как Человек-паук. Его возлюбленная Эм-Джей и друг Нед Лидс, как и все остальные, забыли о его существовании. У Эм-Джей появляется новый ухажёр, и это причиняет Питеру боль.

Однажды главный герой обнаруживает, что его суперспособности начинают меняться и это представляет для него опасность. Питер обращается за помощью к профессору Университета Эмпайр-Стейт Брюсу Бэннеру (он же Халк).

В фильме также появится Фрэнк Касл, он же Каратель, — бывший военный, который после смерти близких ведёт личную войну с преступностью. В комиксах этот персонаж обычно не ладит с Человеком-пауком, но по сюжету фильма они объединяются, чтобы бороться со злом.

Кроме того, Питеру Паркеру придётся столкнуться со злодеями Скорпионом и Могильщиком, а также зловещей организацией под названием «Рука».

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Кто снимал фильм «Человек-паук: Новый день»

Режиссёром фильма «Человек-паук: Новый день» стал Дестин Дэниел Креттон. Ранее он работал над картиной «Шан-Чи и легенда десяти колец» о мастере боевых искусств Шан-Чи, который сталкивается с наследием организации «Десять колец». Этот фильм входит в киновселенную Marvel и расширяет её мифологию за пределами истории Мстителей.

В интервью изданию ScreenRant Креттон рассказывал, что Питер Паркер всегда был персонажем, в котором режиссёр мог увидеть себя.

«Он несовершенен, неуклюж в словах, совершает много ошибок, но, хотя он часто ошибается, всегда старается поступать правильно», — пояснял постановщик.

Сценарий картины написали Крис Маккенна и Эрик Соммерс, работавшие над предыдущими тремя частями франшизы. Ещё одним соавтором стал Джастин Куритцкес («Претенденты»). За операторскую работу отвечал Бретт Павлак, снимавший сериалы «Это мы» и «Чудо-человек».

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Кто снимался в фильме «Человек-паук: Новый день»

Роль Питера Паркера снова исполнил Том Холланд. Это уже седьмой раз, когда он воплощает на экране образ Человека-паука: помимо трёх частей франшизы Холланд сыграл этого героя в фильмах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». В интервью журналу Esquire актёр отмечал: он обговаривал условия, чтобы больше участвовать в подготовительном этапе и постпродакшне. Например, Том прослушал много подкастов и пересмотрел огромное количество видео в интернете в попытке понять, что хотят фанаты от его персонажа. Он изучал, что нравилось зрителям в образах Человека-паука в фильмах, где главные роли играли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. В результате команда переработала его костюм: сделала пояс ниже, чтобы торс казался длиннее.

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Роль любимой девушки Паркера Эм-Джей снова исполнила Зендея — возлюбленная Тома Холланда в реальной жизни. В интервью журналу Elle актриса рассказывала, что съёмки в новом фильме франшизы стали для неё работой мечты, поскольку она шла туда вместе с Томом.

«Мы приводим на площадку своих собак. Эти съёмки стали для нас как семейное дело», — говорила Зендея.

Актёр Джейкоб Баталон вернулся к роли лучшего друга Питера Паркера Неда Лидса. Фрэнка Касла исполнил Джон Бернтал. Холланд отмечал, что Бернтал в фильме «просто невероятен», а отношения их персонажей «сильно эволюционировали», потому что они с Джоном стали импровизировать, приводит слова актёра портал GamesRadar+. Сначала это были отношения двух людей, которые «немного ненавидят друг друга», а затем переросли в «нечто вроде соперничества старшего и младшего братьев», пояснял Том.

Роль Брюса Бэннера исполнил Марк Руффало, а злодея Могильщика сыграл актёр и рэпер Krandon (Марвин Джонс III). Также в фильме задействована звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк, но её персонаж пока засекречен. По версии фанатов франшизы, актриса может появиться в образе юной злодейки Джин Грей (она же Тёмный Феникс). Как отмечал журнал Nylon, Синк получила роль в картине без проб, поскольку ранее работала с Креттоном над фильмом «Стеклянный замок».

Сценарий актрисе показали только тогда, когда она прилетела в Лондон, где проходили съёмки картины, писал Nylon. В беседе с журналом Сэди поделилась впечатлениями о работе с Холландом:

«Было интересно оказаться в этой среде и немного побыть чужаком, но он был невероятно гостеприимным, как и вся съёмочная группа. Он был очень расслабленным и открытым, и я чувствовала себя очень комфортно».

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Как снимался фильм «Человек-паук: Новый день»

Съёмки картины должны были стартовать в начале 2025 года, но их перенесли на шесть месяцев по просьбе Тома Холланда. Актёр получил роль Телемаха в «Одиссее» Кристофера Нолана, а поскольку даты съёмок обеих картин совпадали, Холланд попросил генерального директора продюсирующей франшизу о Человеке-пауке студии Sony Pictures Тома Ротмана отложить работу над блокбастером. Студия выполнила эту просьбу из уважения к исполнителю и к Нолану. В интервью журналу GQ Холланд предположил, что эта шестимесячная задержка помогла создателям доработать сценарий фильма «Человек-паук: Новый день» до нужного уровня и нанять Креттона в качестве режиссёра. «"Одиссея" почти спасла "Человека-паука", потому что иначе у нас не было бы Дестина. Он не был бы готов снимать фильм, когда мы были готовы», — пояснял Том.

Одной из съёмочных локаций стал шотландский город Глазго: экшен-сцены, по сюжету происходившие в Нью-Йорке, ставили на площади Джордж-сквер, в торговом квартале Мерчант-сити и на одной из старейших улиц города Тронгейт. В числе других мест — Бруквудское кладбище в английском графстве Суррей, где снимали сцену посещения Питером могилы его тёти Мэй, британский город Бейзингсток, здание Сената и Рейвенскорт-парк в Лондоне.

Павильонные съёмки проходили в студии Pinewood в графстве Бакингемшир. Как сообщал The Hollywood Reporter, во время съёмок одной из сцен Том Холланд получил небольшое сотрясение мозга, из-за чего производство картины на неделю приостановили.

Сцены драк в фильме координировала команда каскадёров Джеки Чана. Как сообщало издание Variety, «Человек-паук: Новый день» стал первым фильмом, в котором отдельные эпизоды были сняты специально для ScreenX (так называется панорамный киноформат, где фильмы показывают на расширенном двухстороннем экране с углом обзора 270 градусов, проецируемом на стены кинозала).

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Когда выйдет «Человек-паук: Новый день»

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 27 июля в Лос-Анджелесе, указано на сайте крупнейшей в мире базы данных о кино IMDB.com. В США картина выйдет в широкий прокат 31 июля, но для подписчиков Amazon Prime будут организованы специальные показы 29 июля. В ряде других стран, например, Германии, Франции, Италии, Чехии, прокат картины стартует 29 июля. Выйдет ли фильм «Человек-паук: Новый день» в официальный кинотеатральный прокат в России, пока неизвестно.

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