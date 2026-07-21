«Вот это драма!»: сюжет, интересные факты и критика фильма с Паттинсоном и Зендеей

1 апреля 2026 года состоялась мировая премьера мелодрамы «Вот это драма!», а 9 апреля картину начали показывать в России. Главные роли в ленте режиссёра Кристоффера Боргли сыграли звёзды Голливуда Роберт Паттинсон и Зендея. За время проката фильм с бюджетом 28 миллионов долларов заработал 132 миллиона долларов, из которых 10 миллионов пришлось на Россию, следует из данных «Кинопоиска». Но зрители и критики приняли картину неоднозначно: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes всего 76% рецензий критиков и 78% зрительских отзывов оказались положительными.

© A24

Коротко о фильме «Вот это драма!»

Год выхода: 2026.

Режиссёр: Кристоффер Боргли.

Жанр: комедия, мелодрама.

Страна: США.

Длительность: 1 час 45 минут.

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Зендея, Алана Хаим, Мамуду Ати, Хейли Гейтс.

О чём: Двое влюблённых готовятся к свадьбе, но откровение о тёмном прошлом невесты ставит под угрозу совместное будущее пары.

Есть ли продолжение: нет.

О чём фильм «Вот это драма!»: краткий сюжет

Британский куратор музея Чарли и сотрудница издательства Эмма заняты подготовкой к свадьбе: ищут подрядчиков, выбирают цветы, пишут клятвы и разучивают танец. За несколько дней до церемонии во время финальной дегустации меню в кругу друзей начинается разговор на опасную тему. Каждый из присутствующих должен признаться в своём худшем поступке. Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать: в 15 лет она планировала устроить массовый расстрел в школе, но в последний момент одумалась. Услышанное подрывает доверие между будущими супругами. Теперь их отношениям предстоит пройти через испытания.

© A24

Кто снял фильм «Вот это драма!»

Картину сняла студия A24, которая считается одной из ведущих компаний в области независимого кино. Режиссёром и сценаристом выступил норвежец Кристоффер Боргли, известный по фильмам «Тошнит от себя» (2022) и «Герой наших снов» (2023). «Вот это драма!» — его четвёртая полнометражная работа и второй англоязычный проект после «Героя наших снов» с Николасом Кейджем.

Продюсерские функции взял на себя Ари Астер, ранее снявший хорроры «Реинкарнация» (2018) и «Солнцестояние» (2019). Оператором картины стал уроженец Минска Арсений Хачатурян, работавший над сериалом «Кумир» и фильмом «Целиком и полностью». Как ранее писал «Рамблер», Боргли назвал работу над «Вот это драма!» самым приятным опытом за всю карьеру.

Актёры и роли: Роль Чарли сыграл Роберт Паттинсон. Зендея исполнила роль его невесты Эммы. В фильме также снимались Алана Хаим («Лакричная пицца»), Мамуду Ати («Виды доброты») и Хейли Гейтс.

© A24

Интересные факты о фильме

По данным опроса студии А24, которые приводит портал DTF, около 80% зрителей покупали билеты именно из-за участия Паттинсона и Зендеи.

«Вот это драма!» — один из трёх проектов 2026 года, где зрители увидели Паттинсона и Зендею вместе. Актёры также появились в «Одиссее» Кристофера Нолана, премьера которого состоялась в середине июля. А в декабре 2026 года на экраны выйдет «Дюна: Часть третья» Дени Вильнёва, где играют обе голливудские звёзды.

Режиссёр использовал все штампы романтической комедии — свадебный переполох, разлад влюблённых, — но добавил к этому тревожную ноту, демонстрируя сцены насилия, связанные с нереализованной попыткой героини.

В декабре 2025 года команда фильма опубликовала в издании The Boston Globe шуточное объявление о помолвке героев с подробными биографиями персонажей. Дата свадьбы совпадала с датой выхода фильма в США — 3 апреля 2026 года.

© A24

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 76% рецензий критиков и 78% зрительских отзывов оказались положительными. На «Кинопоиске» картина имеет оценку 6,6 балла из 10 на основе более 213 тысяч откликов. На IMDb оценка фильма составляет 7,2 балла из 10 на основе 88 тысяч откликов.

Пит Хаммонд из Deadline назвал картину мрачно-смешной и по-взрывному честной, а роль Паттинсона — лучшей в его карьере. The Guardian написал, что фильм выполняет своё обещание и обладает колючим, изобретательным, местами безвкусным стилем, характерным для предыдущих работ Боргли. Рецензент Film.ru отмечает, что картина воспринимается как тревожная история о любви, ненависти и скелетах в шкафу — с болезненно узнаваемой неловкостью и социальным подтекстом.

© A24

Бюджет и кассовые сборы

Производственный бюджет фильма составил 28 миллионов долларов. За всё время проката фильм заработал 132 миллиона долларов, из которых 10 миллионов пришлось на Россию, следует из данных «Кинопоиска». Картину в России посмотрели 1,2 миллиона зрителей. Лента стала пятым фильмом студии A24, собравшим в мировом прокате более 100 миллионов долларов.

Награды и номинации

Фильм получил три номинации на Национальную кинопремию Великобритании (National Film Awards UK) в категориях «Лучший международный фильм», «Лучший актёр» (Паттинсон) и «Лучшая актриса» (Зендея).

© A24

Стоит ли смотреть фильм «Вот это драма!»

«Вот это драма!» — нестандартное кино, которое стоит посмотреть зрителям, уставшим от шаблонных романтических комедий. Картина понравится тем, кто готов к провокационному сюжету и глубоким размышлениям. Поклонникам лёгких и предсказуемых мелодрам фильм, скорее всего, покажется скучным и затянутым.

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