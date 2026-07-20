Сериал по роману Анны Джейн и новый фильм о Дэдпуле: что обсуждали 20 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Назван новый исполнительный директор Еврейского музея

Исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности назначена Анастасия Карнеева, ранее занимавшая пост комиссара павильона России на Венецианской биеннале. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея. В новой должности Карнеева займется стратегическим развитием, операционным управлением и расширением международного партнерства учреждения.

По книге Анны Джейн снимут сериал

Кинокомпании Start и Premier приступили к разработке многосерийного фильма по мотивам романа «Восхитительная ведьма» российской писательницы Анны Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина). Об этом сообщила «Афиша Daily». Сюжет расскажет о студентке Тане Ведьминой, которая ради мести начинает роман с преподавателем, но в процессе раскрывает свои истинные чувства и семейные ценности. Кто станет режиссёром сериала, напишет сценарий и снимется в новом проекте, пока неизвестно.

В столице запустили проект «Культурный экспорт Москвы»

В российской столице стартовала программа «Культурный экспорт Москвы», сообщил портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину. Как пояснила Сергунина, задачи программы — укрепление экспортного потенциала креативной экономики города и продвижение отечественной культуры за рубежом. В рамках проекта эксперты из Китая, Мексики и Колумбии уже посетили ведущие театры и музеи столицы. Осенью планируются новые этапы, включая презентации произведений московских драматургов, а также участие столичных специалистов в международной выставке лицензирования в Шанхае.

Хип-хоп-радиостанция Studio 21 объявила о закрытии

Российская радиостанция Studio 21, специализирующаяся на хип-хопе и современной городской музыке, объявила в своём официальном Telegram-канале о скором прекращении работы. Причины и точная дата закрытия проекта, запущенного в 2017 году и вещавшего в десятках российских городов, пока не раскрываются.

Актёр Райан Рейнольдс рассказал про новый фильм о Дэдпуле

Исполнитель роли Дэдпула в одноимённой франшизе Райан Рейнольдс неожиданно анонсировал будущий сольный фильм о супергерое, хотя ранее такие планы не раскрывались. Об этом сообщает издание NME. На фестивале Fanatics Fest актер подтвердил, что проект находится в подготовке, не уточнив дат выпуска. Предыдущий блокбастер с участием персонажа — «Дэдпул и Росомаха» — вышел в 2024 году и пользовался успехом у зрителей.

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