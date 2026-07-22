«Одиссей»: нашли 7 киноляпов в нашумевшей картине

В июле состоялась мировая премьера долгожданного масштабного эпоса Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам эпической поэмы Гомера. Картина со звёздным актёрским составом (Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон) разделила зрителей и критиков на два лагеря: одни называют ленту главной кинопремьерой года, отмечая масштаб, визуальную мощь и верность духу Гомера. Другие — ругают за излишний пафос и обилие компьютерной графики.

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Но картина Нолана — далеко не первая экранизация великого произведения. Одним из самых знаковых является двухсерийный фильм Андрея Кончаловского «Одиссей», вышедший в 1997 году. Картина получила две премии «Эмми» за выдающуюся режиссуру мини-сериала и за спецэффекты, а также была номинирована на «Золотой глобус» в двух категориях. Хотя не обошлось в картине без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел картину и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильме «Одиссей»

История создания фильма началась с предложения от Фрэнсиса Форда Копполы. Легендарный режиссёр прислал Кончаловскому готовый сценарий. Тот сразу отказался. По его словам, сценарий был скучным. Через год Коппола прислал обновлённый вариант, но он снова показался Кончаловскому скучным. «Более всего в сценарии удручали боги. Они казались кукольными, муляжными, вроде виденных в детстве в картинах Птушко», — писал режиссёр в своей книге «Возвышающий обман».

Коппола предложил переделать текст, и только тогда Кончаловский согласился. Вместе со сценаристом Крисом Солимайном он изучил сотни книг по античности, прочёл поэму Гомера в нескольких вариантах и предложил свой сценарий. В итоге Коппола стал исполнительным продюсером проекта.

Главную роль — царя Итаки Одиссея — исполнил американский актёр Арманд Ассанте. Верную Пенелопу сыграла Грета Скакки, богиню Афину — Изабелла Росселлини, колдунью Цирцею — Бернадетт Питерс, а прорицателя Тиресия — Кристофер Ли. Также в фильме снялись Джеральдин Чаплин, Ирэн Папас, Эрик Робертс и Ванесса Уильямс.

© Beta Film

Бюджет картины составил 40 миллионов долларов, согласно данным «Кинопоиска». Картину снимали в Турции, Греции, на Мальте и в павильонах Англии. Например, остров, где нимфа Калипсо держала Одиссея семь лет, снимали на турецком источнике Памуккале. А сцены в открытом море — в огромном бассейне на мальтийском острове Гозо. Царство Аида и вовсе «поместили» в настоящий кратер потухшего вулкана. Согласно информации «Кинопоиска», почти всё время съёмок шли проливные дожди и дул сильный ветер. Арманд Ассанте в итоге заболел воспалением лёгких и потом долго восстанавливался.

Премьера «Одиссея» состоялась на канале NBC 18 и 19 мая 1997 года. Сериал посмотрели около 50 миллионов человек, пишет портал Vokrug.tv. Позже проект неоднократно выходил на DVD и появлялся в стримингах. На «Кинопоиске» зрители оценили картину на 8,1 балла из 10. На международной платформе IMDb рейтинг составляет 7 баллов из 10. Главным успехом картины стали две статуэтки премии «Эмми»: за выдающуюся режиссуру мини-сериала и за лучшие спецэффекты. В 1998 году фильм получил две номинации на премию «Золотой глобус»: как «Лучший мини-сериал или фильм на ТВ» и «Лучший актёр мини-сериала или фильма на ТВ» (Арманд Ассанте).

Киноляпы в фильме «Одиссей»

Рука матери

© Beta Film

Самое начало фильма. Пенелопа вместе с Одиссеем держат на руках только что родившегося Телемаха. От кадра к кадру положение руки царицы меняется: то рука Пенелопы лежит на голове новорождённого, то в следующем кадре уже на его руке.

Причёска Одиссея

© Beta Film

Одиссей отплыл на корабле из Итаки в Трою. Ночью ему является Афродита. Во время разговора с ней причёска героя постоянно меняется.

Корзина Пенелопы

© Beta Film

Сцена, в которой Пенелопа давит оливковое масло. Стоящая рядом корзина то находятся совсем близко к царице, то на значительном расстоянии от неё.

Бог на троне

© Beta Film

Одиссей разговаривает с богом ветров Эолом на его острове. Во время разговора Эол то сидит боком на своём троне и зрители видят его в профиль, то оказывается ровно и зрители видят его в анфас.

Лук и стрелы

© Beta Film

Перед финальной сценой Антиной пытается натянуть лук Одиссея. После неудачной попытки он бросает лук на землю. Тот лежит под углом, но когда Одиссей поднимает лук, тот лежит ровно.

Изменение положения копья

© Beta Film

В финальной сцене боя Телемах прижимает Антиноя к стене копьём на уровне груди. Но когда Одиссей оглядывается после боя, копьё уже находится гораздо ниже. К тому же значительно уменьшается в размерах. Стрелы Телемаха

© Beta Film

В тронном зале Одиссей стреляет из лука через кольца. За его спиной Телемах держит колчан со стрелами. Стрелы в нём направлены влево. Но когда позже Телемах вешает колчан на трон, стрелы размещены в его правой стороне. К тому же на них меняются наконечники и самих стрел становится меньше.

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