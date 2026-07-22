22 июля российской актрисе театра и кино Ирине Розановой исполняется 65 лет. За свою карьеру она сыграла около 200 ролей в фильмах и сериалах — от советских мелодрам до современных многосерийных проектов. Широкой аудитории Розанова известна прежде всего по кинокартинам «Интердевочка», «Анкор, ещё анкор!» и «Ворошиловский стрелок» и телесериалам «Петербургские тайны» и «Фурцева». Актриса отмечена множеством наград, в том числе престижными премиями «Ника» и «Золотой орёл».

Ирина Розанова появилась на свет 22 июля 1961 года в Пензе в семье театральных актёров Юрия Розанова и Зои Беловой. Помимо неё, в семье был ещё один ребёнок — старший брат Ирины Павел. Детство будущей актрисы прошло в Рязани — родители Розановой переехали туда, когда девочке исполнилось полгода.

В интервью изданию «7 Дней» исполнительница вспоминала, что её сценический дебют состоялся, когда ей было пять лет. Мать Ирины участвовала в спектакле «Дженни Герхардт», и маленькая исполнительница роли Весты, дочери героини, внезапно заболела. «Я пришла за кулисы к режиссёру и сказала, что хочу играть эту роль. Слова я уже знала, всё время сидела на маминых спектаклях в первом ряду», — рассказывала Розанова. По её словам, с ней немного порепетировали и взяли в постановку.

После школы Ирина Розанова отправилась в Москву, подала документы в различные театральные вузы и проходила прослушивания с хорошими оценками до тех пор, пока не пошла поступать в Высшее театральное училище имени Щепкина, вспоминала актриса в интервью журналу «7 Дней». В беседе с изданием она поясняла: в экзаменационной комиссии присутствовал Юрий Соломин, и при виде звезды многосерийного телефильма «Адъютант его превосходительства» Ирина разволновалась, «промямлила стихи, как последняя двоечница, и, плохо себя осознавая, вышла из аудитории». Вышедшая за ней актриса из приёмной комиссии посоветовала Розановой ехать обратно в Рязань: «Вам не надо быть артисткой».

Будущая звезда тогда поверила словам актрисы, вернулась домой и устроилась в театр, где «гладила рубашки, чистила сапоги, работала в массовке». Но уже через год она поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) и окончила его в 1984 году.

Театральная карьера Розановой складывалась на нескольких значимых площадках. В 1984 году она дебютировала в Театре имени Маяковского в спектакле Камы Гинкаса «Блондинка» и проработала в театре четыре года. Впоследствии она перешла в театр-студию «Человек», затем служила в Театре на Малой Бронной и «Ленкоме», участвовала в антрепризных проектах.

В кино Розанова дебютировала в 1985 году, сыграв небольшую роль девушки Люси в телефильме «Подружка моя» — первой режиссёрской работе Александра Калягина. «Насколько я знаю, мои фотографии из спектакля "Блондинка" ему [Калягину] показал Гинкас. С его легкой руки я попала в "Подружку мою"», — рассказывала Розанова в беседе с газетой «Культура». После этого она играла Тосю в телесериале «Жизнь Клима Самгина» (1986–1988) по книге Максима Горького, Ольгу в детективе «Конец операции "Резидент"» (1986) и комедии «Где находится нофелет?» (1987) — лёгкой и популярной картине, которая добавила артистке узнаваемости.

В 1989 году режиссёр Пётр Тодоровский пригласил Ирину Розанову на одну из второстепенных ролей в фильм «Интердевочка». Остросоциальная картина с сильным актёрским составом стала одним из главных событий советского кино на рубеже эпох и принесла Розановой широкую известность.

Сейчас Ирина Розанова продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. За свои работы она была отмечена множеством наград. Например, в 2006 году Розанова получила премию «Ника» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Коля — перекати поле», в 2013-м её удостоили «Золотого орла» в категории «Лучшая женская роль на телевидении» за телесериал «Фурцева. Легенда о Екатерине», а в 2023-м Розановой вручили «Нику» за лучшую второстепенную женскую роль в картине «За нас с вами».

В 1995 году исполнительнице присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации, а в 2007-м — народной артистки Российской Федерации.

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