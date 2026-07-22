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Ирине Розановой — 65: биография и яркие роли актрисы. Фото

Алиса Курманаева
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В драме Петра Тодоровского «Интердевочка» о теневой стороне позднесоветской жизни и судьбе валютной проститутки Розанова сыграла жрицу любви Симу по прозвищу Гулливер. В интервью изданию «7 Дней» актриса вспоминала, что хотела сыграть главную роль. Но когда она обратилась с этой просьбой к режиссёру, Тодоровский воскликнул: «Нет! Если таких женщин будут увозить из страны, то никто мне этого не простит».
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В драме Петра Тодоровского «Интердевочка» о теневой стороне позднесоветской жизни и судьбе валютной проститутки Розанова сыграла жрицу любви Симу по прозвищу Гулливер. В интервью изданию «7 Дней» актриса вспоминала, что хотела сыграть главную роль. Но когда она обратилась с этой просьбой к режиссёру, Тодоровский воскликнул: «Нет! Если таких женщин будут увозить из страны, то никто мне этого не простит». 
© Мосфильм
В лирической комедии Николая Досталя «Облако-рай» (1990) о провинциальном городе и герое, чья выдуманная поездка к приятелю на Дальний Восток неожиданно меняет жизнь окружающих, Ирине Розановой досталась роль жены друга главного героя Валентины. На международном кинофестивале в Локарно картина получила «Серебряного леопарда».
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В лирической комедии Николая Досталя «Облако-рай» (1990) о провинциальном городе и герое, чья выдуманная поездка к приятелю на Дальний Восток неожиданно меняет жизнь окружающих, Ирине Розановой досталась роль жены друга главного героя Валентины. На международном кинофестивале в Локарно картина получила «Серебряного леопарда». 
© Мосфильм
В военной драме Петра Тодоровского «Анкор, ещё анкор!» (1992), рассказывающей о жизни гарнизона в послевоенные годы, актриса исполнила роль офицера медслужбы Любу Антипову — сожительницу главного героя, женатого полковника Виноградова. По сюжету Антипова влюбляется в молодого лейтенанта Полетаева. За эту работу актриса получила российскую кинопремию «Золотой овен» и приз кинофестиваля «Созвездие-92».
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В военной драме Петра Тодоровского «Анкор, ещё анкор!» (1992), рассказывающей о жизни гарнизона в послевоенные годы, актриса исполнила роль офицера медслужбы Любу Антипову — сожительницу главного героя, женатого полковника Виноградова. По сюжету Антипова влюбляется в молодого лейтенанта Полетаева. За эту работу актриса получила российскую кинопремию «Золотой овен» и приз кинофестиваля «Созвездие-92». 
© Мосфильм
В телесериале «Петербургские тайны» (1994–1995) по мотивам книги Всеволода Крестовского рассказывается о тайнах, интригах и социальных контрастах Петербурга XIX века. Ирина Розанова сыграла в проекте роль авантюристки Наташи, которая проделывает путь от служанки до женщины из светского общества.
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В телесериале «Петербургские тайны» (1994–1995) по мотивам книги Всеволода Крестовского рассказывается о тайнах, интригах и социальных контрастах Петербурга XIX века. Ирина Розанова сыграла в проекте роль авантюристки Наташи, которая проделывает путь от служанки до женщины из светского общества. 
© Останкино

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В социальной драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1999) о фронтовике Иване Фёдоровиче, который решает наказать парней, изнасиловавших его внучку, актриса исполнила мать пострадавшей девушки Ольгу Афонину. Её героиня приезжает к отцу просить денег и полностью равнодушна к тому, что произошло с её дочерью.
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В социальной драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1999) о фронтовике Иване Фёдоровиче, который решает наказать парней, изнасиловавших его внучку, актриса исполнила мать пострадавшей девушки Ольгу Афонину. Её героиня приезжает к отцу просить денег и полностью равнодушна к тому, что произошло с её дочерью.  
© НТВ
В сериале «Фурцева. Легенда о Екатерине» (2011) рассказывается о провинциальной ткачихе Кате Фурцевой, которая проделывает путь от простой труженицы до министра культуры СССР. Главную героиню в молодости исполнила Татьяна Арнтгольц, а в зрелом — Ирина Розанова. В интервью «Российской газете» Розанова отмечала, что сыграть такую женщину было непросто. «Екатерина Алексеевна — личность мощная, яркая. А для меня эта роль была возможностью честно и откровенно рассказать о том, что я прожила в своей жизни, о том, что я тоже знаю — потери, предательства, разочарования», — говорила артистка.
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В сериале «Фурцева. Легенда о Екатерине» (2011) рассказывается о провинциальной ткачихе Кате Фурцевой, которая проделывает путь от простой труженицы до министра культуры СССР. Главную героиню в молодости исполнила Татьяна Арнтгольц, а в зрелом — Ирина Розанова. В интервью «Российской газете» Розанова отмечала, что сыграть такую женщину было непросто. «Екатерина Алексеевна — личность мощная, яркая. А для меня эта роль была возможностью честно и откровенно рассказать о том, что я прожила в своей жизни, о том, что я тоже знаю — потери, предательства, разочарования», — говорила артистка.  
© Группа компаний GP
В киноальманахе «С новым годом, мамы!» (2012), состоящем из нескольких новелл о материнской любви, Ирина Розанова появилась в трогательной истории «Увидеть Париж и...». Она сыграла мать смертельно больного молодого мужчины (Павел Воля), который решает исполнить её мечту и отвозит в Париж. В столице Франции внезапно сбывается ещё одно желание женщины: она знакомится с Аленом Делоном. Знаменитый французский актёр в этой новелле исполнил роль самого себя. В интервью изданию «7 Дней» Ирина Розанова вспоминала, что во время съёмок Делон поднимал ей настроение, и охарактеризовала своего коллегу как «удивительного».
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В киноальманахе «С новым годом, мамы!» (2012), состоящем из нескольких новелл о материнской любви, Ирина Розанова появилась в трогательной истории «Увидеть Париж и...». Она сыграла мать смертельно больного молодого мужчины (Павел Воля), который решает исполнить её мечту и отвозит в Париж. В столице Франции внезапно сбывается ещё одно желание женщины: она знакомится с Аленом Делоном. Знаменитый французский актёр в этой новелле исполнил роль самого себя. В интервью изданию «7 Дней» Ирина Розанова вспоминала, что во время съёмок Делон поднимал ей настроение, и охарактеризовала своего коллегу как «удивительного». 
© Enjoy Movies
В сериале «Садовое кольцо» (2016) действие начинается с исчезновения сына главной героини Веры Смолиной: поиски подростка постепенно вскрывают семейные тайны и неприглядную сторону внешне благополучной московской жизни. Ирина Розанова сыграла Риту — мать Веры и её сестры Ани. Её героиня прекрасно выглядит, стильно одевается, состоит в отношениях с мужчиной намного моложе неё и безжалостно относится к своим дочерям. В интервью интернет-изданию Posta-Magazine в 2017 году актриса признавалась, что это одна из её любимых ролей за последнее время.
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В сериале «Садовое кольцо» (2016) действие начинается с исчезновения сына главной героини Веры Смолиной: поиски подростка постепенно вскрывают семейные тайны и неприглядную сторону внешне благополучной московской жизни. Ирина Розанова сыграла Риту — мать Веры и её сестры Ани. Её героиня прекрасно выглядит, стильно одевается, состоит в отношениях с мужчиной намного моложе неё и безжалостно относится к своим дочерям. В интервью интернет-изданию Posta-Magazine в 2017 году актриса признавалась, что это одна из её любимых ролей за последнее время. 
© Мармот-фильм
В фильме Валерия Тодоровского «Одесса» (2019) о семье, памяти и вынужденной близости родственников, которые собираются в Одессе в начале 1970-х и оказываются заперты в городе из-за карантина, Ирине Розановой досталась роль хозяйки дома Раисы Ировны. Её персонаж — одна из ключевых фигур семейного круга, вокруг которой держатся быт и родственные связи.
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В фильме Валерия Тодоровского «Одесса» (2019) о семье, памяти и вынужденной близости родственников, которые собираются в Одессе в начале 1970-х и оказываются заперты в городе из-за карантина, Ирине Розановой досталась роль хозяйки дома Раисы Ировны. Её персонаж — одна из ключевых фигур семейного круга, вокруг которой держатся быт и родственные связи. 
© Мармот-фильм

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В детективном сериале «Самка богомола» (2021) действие разворачивается вокруг расследования новых убийств, которые повторяют почерк давно пойманной преступницы. Ирина Розанова сыграла осуждённую серийную убийцу Жанну Дронову. Эта героиня соглашается помочь полиции найти подражателя при условии, что делом должен заниматься её сын, много лет не общавшийся с матерью. В интервью News.ru актриса рассказывала, что самым сложным было придумать образ Жанны, понять, не какая она серийная убийца, а какая мама. «Может ли вообще идти речь о материнстве, если сын оказался брошен, тоже стал её жертвой в какой-то степени? Для неё это большая трагедия», — отмечала Ирина Розанова.
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В детективном сериале «Самка богомола» (2021) действие разворачивается вокруг расследования новых убийств, которые повторяют почерк давно пойманной преступницы. Ирина Розанова сыграла осуждённую серийную убийцу Жанну Дронову. Эта героиня соглашается помочь полиции найти подражателя при условии, что делом должен заниматься её сын, много лет не общавшийся с матерью. В интервью News.ru актриса рассказывала, что самым сложным было придумать образ Жанны, понять, не какая она серийная убийца, а какая мама. «Может ли вообще идти речь о материнстве, если сын оказался брошен, тоже стал её жертвой в какой-то степени? Для неё это большая трагедия», — отмечала Ирина Розанова. 
© Профит

22 июля российской актрисе театра и кино Ирине Розановой исполняется 65 лет. За свою карьеру она сыграла около 200 ролей в фильмах и сериалах — от советских мелодрам до современных многосерийных проектов. Широкой аудитории Розанова известна прежде всего по кинокартинам «Интердевочка», «Анкор, ещё анкор!» и «Ворошиловский стрелок» и телесериалам «Петербургские тайны» и «Фурцева». Актриса отмечена множеством наград, в том числе престижными премиями «Ника» и «Золотой орёл».

Ирина Розанова появилась на свет 22 июля 1961 года в Пензе в семье театральных актёров Юрия Розанова и Зои Беловой. Помимо неё, в семье был ещё один ребёнок — старший брат Ирины Павел. Детство будущей актрисы прошло в Рязани — родители Розановой переехали туда, когда девочке исполнилось полгода.

В интервью изданию «7 Дней» исполнительница вспоминала, что её сценический дебют состоялся, когда ей было пять лет. Мать Ирины участвовала в спектакле «Дженни Герхардт», и маленькая исполнительница роли Весты, дочери героини, внезапно заболела. «Я пришла за кулисы к режиссёру и сказала, что хочу играть эту роль. Слова я уже знала, всё время сидела на маминых спектаклях в первом ряду», — рассказывала Розанова. По её словам, с ней немного порепетировали и взяли в постановку.

После школы Ирина Розанова отправилась в Москву, подала документы в различные театральные вузы и проходила прослушивания с хорошими оценками до тех пор, пока не пошла поступать в Высшее театральное училище имени Щепкина, вспоминала актриса в интервью журналу «7 Дней». В беседе с изданием она поясняла: в экзаменационной комиссии присутствовал Юрий Соломин, и при виде звезды многосерийного телефильма «Адъютант его превосходительства» Ирина разволновалась, «промямлила стихи, как последняя двоечница, и, плохо себя осознавая, вышла из аудитории». Вышедшая за ней актриса из приёмной комиссии посоветовала Розановой ехать обратно в Рязань: «Вам не надо быть артисткой».

Будущая звезда тогда поверила словам актрисы, вернулась домой и устроилась в театр, где «гладила рубашки, чистила сапоги, работала в массовке». Но уже через год она поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) и окончила его в 1984 году.

Театральная карьера Розановой складывалась на нескольких значимых площадках. В 1984 году она дебютировала в Театре имени Маяковского в спектакле Камы Гинкаса «Блондинка» и проработала в театре четыре года. Впоследствии она перешла в театр-студию «Человек», затем служила в Театре на Малой Бронной и «Ленкоме», участвовала в антрепризных проектах.

В кино Розанова дебютировала в 1985 году, сыграв небольшую роль девушки Люси в телефильме «Подружка моя» — первой режиссёрской работе Александра Калягина. «Насколько я знаю, мои фотографии из спектакля "Блондинка" ему [Калягину] показал Гинкас. С его легкой руки я попала в "Подружку мою"», — рассказывала Розанова в беседе с газетой «Культура». После этого она играла Тосю в телесериале «Жизнь Клима Самгина» (1986–1988) по книге Максима Горького, Ольгу в детективе «Конец операции "Резидент"» (1986) и комедии «Где находится нофелет?» (1987) — лёгкой и популярной картине, которая добавила артистке узнаваемости.

В 1989 году режиссёр Пётр Тодоровский пригласил Ирину Розанову на одну из второстепенных ролей в фильм «Интердевочка». Остросоциальная картина с сильным актёрским составом стала одним из главных событий советского кино на рубеже эпох и принесла Розановой широкую известность.

Сейчас Ирина Розанова продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. За свои работы она была отмечена множеством наград. Например, в 2006 году Розанова получила премию «Ника» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Коля — перекати поле», в 2013-м её удостоили «Золотого орла» в категории «Лучшая женская роль на телевидении» за телесериал «Фурцева. Легенда о Екатерине», а в 2023-м Розановой вручили «Нику» за лучшую второстепенную женскую роль в картине «За нас с вами».

В 1995 году исполнительнице присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации, а в 2007-м — народной артистки Российской Федерации.

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