Новая роль Ефремова и трейлер «Мстители: Судный день»: что обсуждали 21 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Судный день»

Кинокомпания Marvel Studios показала дебютный трейлер блокбастера «Мстители: Судный день». Ключевым сюрпризом для поклонников стало появление Роберта Дауни-младшего, который предстанет перед зрителями не в образе Тони Старка, а в качестве злодея Доктора Дума. В новом ролике представлено несколько супергеройских команд, включая Фантастическую четвёрку и Людей Икс, которым придётся объединиться перед лицом глобальной угрозы. Премьера картины назначена на 18 декабря 2026 года.

Скончался актёр Дмитрий Поднозов

На 65-м году жизни скончался актёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в окружении артиста. Собеседник агентства добавил, что артист умер 20 июля. Причиной стало онкологическое заболевание.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В его фильмографии значится около 200 работ, в числе которых фильмы «Пророк. История Александра Пушкина», «Кончится лето», «Капитан Волконогов бежал», а также сериалы «Тайны следствия» и «Убойная сила». В 1989 году Поднозов вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал театр «Особняк».

Михаил Ефремов сыграет в драмеди «Отец. Ещё отец»

Михаил Ефремов и Данила Козловский исполнят ведущие роли в драмеди «Отец. Еще отец» режиссёра Александра Баршака. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. Об актёрском дуэте стало известно в ходе защиты проекта в Фонде кино, отметило агентство.

Сюжет будущей картины развернётся вокруг московского учителя, решившего взяться за заведомо провальную постановку в провинциальном театре, чтобы погасить ипотеку. Неожиданно герой сталкивается с отцом, о существовании которого не подозревал. Бюджет ленты оценивается в 130 миллионов рублей, дистрибуцией займётся «НМГ Кинопрокат», сопродюсером проекта станет стриминговый сервис Wink.

На Пикник Афиши x Сбер в Петербурге впервые появится отдельная электронная сцена

В программе петербургского фестиваля Пикник Афиши x Сбер, который состоится 8 августа на Елагином острове, впервые появится отдельная электронная сцена. Об этом сообщила «Афиша Daily». В числе артистов, которые появятся на этой сцене, заявлены творческое объединение «Станция метро Горьковская» и музыкант SP4K (Алексей Сущик) с новым альбомом «Аутсайдер 2».

Помимо электроники, гостей ждут выступления Feduk, Slava Marlow, Ёлки, группы Cupsize, «Бонд с кнопкой» и ЛСП — всего организаторы развернут пять сцен. Для посетителей также подготовлены гастромаркет, дизайнерская ярмарка и световой луна-парк, а спортивный рейв от сообщества 812 AM Club совместит танцы с фитнес-тренировкой.

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