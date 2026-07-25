Деревенские каникулы и миньоны в 20-х: пять киноновинок для семейного просмотра

В середине лета кинотеатры подготовили для своих зрителей яркие семейные премьеры. В их числе — долгожданный ремейк «Моаны», новые приключения миньонов в Голливуде 1920-х и возвращение полюбившихся героев российских комедий. Картины рассказывают о дружбе, взаимовыручке и поиске своего места в мире. «Рамблер» представляет обзор новых лент, которые станут хорошим поводом провести время с детьми и обсудить с ними важные темы.

© Universal Pictures

«Папа, купи пёсика»

Жанр: семейный, приключения, мультфильм.

Премьера: 2 июля.

Возрастной ценз: (6+)

Милана счастлива: родители наконец подарили ей щенка Диппи. Но радость оборачивается тревогой: во время прогулки девочка отвлеклась и пёс потерялся в огромном городе. Теперь Милане предстоит отыскать любимца, а самому Диппи — пережить настоящие приключения в компании уличного Кота, крысы Бенгса и чихуахуа Табби, в которую он даже успевает влюбиться.

© «Биг скрин»

Мультфильм Митрия Семёнова-Алейникова рассказывает, как маленький домашний пёсик может стать настоящим героем, способным защитить себя и окружающих. Свои голоса персонажам подарили Милана Хаметова, Давид Манукян, Мари Краймбрери и Эльдар Джарахов. Интересно, что создатели решили сделать главную героиню тёзкой Миланы Хаметовой, что добавило проекту дополнительную узнаваемость для зрителей, знакомых с юным блогером.

«На деревню дедушке 2»

Жанр: комедия, семейный.

Премьера: 16 июля.

Возрастной ценз: (6+)

Владик снова приезжает на летние каникулы к деду Юре (Юрий Стоянов). Идиллия рушится, когда в деревне неожиданно объявляется второй дедушка по папе — Виктор (Фёдор Добронравов), бывший дипломат. Он моментально очаровывает местных жителей, забрасывает внука дорогими подарками и рассказывает увлекательные байки о кругосветных путешествиях. Дед Юра чувствует, что теряет позиции, и между стариками вспыхивает настоящее соперничество за внимание мальчика. Шанс избавиться от конкурента появляется тогда, когда из прошлого Виктора всплывает опасная тайна.

© Амедиа Продакшн

Если в первой части картины зрителям предлагалась трогательная история о связи поколений, то вторая часть, снятая режиссёрами Максимом Колигановым и Владимиром Коттом, делает ставку на юмор и абсурдные ситуации, в которых сталкиваются два совершенно разных взгляда на жизнь и воспитание.

В главных ролях также снимались Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова и др.

«Колючая и ушастый»

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, семейный.

Премьера: 16 июля.

Возрастной ценз: (6+)

Юная ежиха Холли, оставшаяся без родителей, живёт под чрезмерной опекой брата. Её сосед Уолтер — глава огромного семейства кроликов, отец более 50 малышей, давно мечтает вырваться из рутины. Однажды Уолтер теряет память и Холли решает воспользоваться этим: она убеждает Уолтера, что он легендарный рыцарь, которому предстоит выполнить важную миссию. Так начинается их совместное путешествие.

© Fabrique d’Images

Режиссёр Каролин Оригер создала мультфильм, который прячет за комедийной авантюрой трогательную историю о смелости и поиске своего пути. Картина участвовала в программе «Горизонты» 79-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена жюри и критиками за оригинальный визуальный стиль и тонкий юмор.

«Миньоны и монстры»

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный.

Премьера: 1 июля.

Возрастной ценз: (6+)

Действие разворачивается в Голливуде 1920-х годов — в эпоху немого кино, джаза и первых киностудий. Трое миньонов — Джеймс, Эд и Генри — мечтают снять собственный фильм ужасов и отправляются на поиски по-настоящему пугающих монстров для своей картины. В надежде найти «идеальных актёров» они случайно обнаруживают древнюю книгу заклинаний и пробуждают реальных чудовищ.

© Universal Pictures

Монстры быстро выходят из-под контроля и ставят под угрозу не только съёмки, но и весь Голливуд.

Режиссёром картины вновь выступил Пьер Коффан, создатель франшизы «Гадкий я». Как и в предыдущих частях, зрителей ждут привычный абсурдный юмор, хаотичные ситуации и обаяние главных героев, которые умудряются найти выход даже из самой безнадёжной ситуации.

«Моана»

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный.

Премьера в России: 10 июля.

Возрастной ценз: (6+)

Ремейк оригинального диснеевского мультфильма 2016 года. Режиссёр Томас Каил взял за основу классическую историю: Моана впервые преодолевает запрет и выходит за риф родного острова Мотунуи. Её спутником становится полубог Мауи, и вместе они проходят через испытания, чтобы вернуть процветание народу и изменить судьбу острова.

© Walt Disney Pictures

Создатели вновь погружают зрителя в яркий и музыкальный мир Полинезии. Композиторами выступили Опетайя Фоа’и, Марк Манчина и Лин-Мануэль Миранда, чьи мелодии, как и в предыдущих частях, стали полноправными героями истории. «Моана» — это не просто приключение, а история о взрослении, поиске своего предназначения и силе духа, которая будет близка и детям, и их родителям.

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