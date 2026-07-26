Пять картин, которые сняли по мотивам страшилок из интернета

Искусство страшных историй, зародившееся во времена, когда люди сидели кругом у костра, в последние годы всё чаще локализуется в Сети. Первые крипипасты появились в начале 2000-х годов: пользователи создавали коллективные мифы вокруг городских легенд, случайных видео или изображений. Незаметно для всех жанр ужаса захватил онлайн-форумы, а те стали новым вдохновением для кинематографа. Автор «Рамблера» рассказывает о главных фильмах про монстров из интернета.

© Universal Cable Productions

Закулисье реальности

В 2010-х годах на онлайн-форумах стали популярны изображения офисных помещений — полупустые и заброшенные, они вызывали у пользователей необъяснимую тревогу. Лиминальные пространства — коридоры, залы ожидания, пустые отели или торговые центры — традиционно считаются местами, где должна быть хоть какая-то жизнь, но, когда людей нет, они кажутся завораживающе пугающими. Во многом из-за непривычной пустоты, которую не подразумевают.

Спустя несколько лет на платформе 4chan сформировалось что-то вроде лора «Закулисья» — офисного пространства с ковролином и пожелтевшими стенами, пустынного, существующего вне времени и пространства. Согласно легенде, в его стенах прячутся жуткие существа, а путников, которым не повезло заблудиться в молчаливых коридорах, ждёт не самая завидная судьба. Настоящий прорыв «Закулисья» произошёл, когда юный блогер Кейн Парсонс выпустил серию короткометражных роликов по мотивам интернет-мифа. На него обратила внимание именитая студия А24, которая и заказала одноимённую экранизацию, назначив идеолога крипипасты (это жанр интернет-фольклора, представляющий собой короткие страшные истории, цель которых — напугать читателя) в качестве постановщика.

© A24

Фильм «Закулисье реальности» с Ренате Реинсве и Чиветелем Эджиофором стал одним из самых обсуждаемых и кассово успешных хорроров этого лета. Сюжет разворачивается вокруг бывшего архитектора Кларка (Эджиофор), который открыл мебельный магазин. Кларк переживает не лучший период в жизни: карьера не сложилась, а жена ушла. Своими переживаниями он делится с психотерапевтом Мари (Реинсве). Однажды герой приходит на сеанс терапии с неожиданным заявлением: в подвале его магазина спрятан некий портал, состоящий из запутанных офисных лабиринтов. На встрече Кларк кажется перевозбуждённым, а после внезапно перестаёт отвечать на звонки. Мари решает отправиться в его магазин, чтобы собственными глазами оценить загадочные лиминальные пространства.

Рейк

© Line Film Company

Пустые офисные пространства внушают чувство тревоги, но настоящий ужас поставляют старые добрые монстры, которых в интернете тысячи. Один из них даже удостоился собственного фильма. Как и «Закулисье», «Рейк» зародился на территории 4chan в середине 2000-х годов. Пользователи описывали его как худого, бледного гуманоида с неестественно длинными конечностями, острыми когтями и провалами вместо глаз.

Рейк любит наблюдать за жертвой, пока та мирно спит в своей спальне, а перед нападением тихо шепчет ей в ухо что-то страшное. История Рейка берёт своё начало на северо-востоке США. Согласно легенде, местная полиция и психиатрические клиники начали получать жуткие отчёты от местных жителей, которым удалось увидеть Рейка у своих кроватей, преодолеть парализующий страх и остаться в живых.

Благодаря колоритному внешнему виду Рейк быстро получил голливудскую экранизацию — фильм ужасов с одноимённым названием вышел в 2018 году. В центре сюжета взрослые брат и сестра Бен (Стивен Броди) и Эшли (Шиней Граймс-Бич), которые воссоединяются спустя двадцать лет после жестокой смерти их родителей. Эшли убеждена, что они стали жертвами настоящего монстра, а не просто человека. Главная особенность экранизации заключается в том, что она использует образ, но никак не задействует особенности крипипасты: создатели «Рейка» игнорируют большую часть материала, выстроенного вокруг интернет-мифа. Возможно, по этой причине проект на популярном агрегаторе Rotten Tomatoes получил всего 11% положительных рецензий. Остаётся надеяться, что в будущем у монстра с острыми когтями появится ещё одна, новая адаптация.

Слендермен

© Screen Gems

«Слендермен» — пожалуй, одна из самых известных крипипаст за время существования интернета. О ней знают даже те, кто никогда не сидел на онлайн-форумах. В 2018 году режиссёр «Академии „Амбрелла“» Сильвен Уайт совместно со сценаристом Дэвидом Бирком («Она») выпустил на Netflix хоррор «Слендермен», который подвергся резкой критике со стороны общественности. В первую очередь из-за того, как сюжет преподносит реальное убийство девочки-подростка, ставшей невольной жертвой популярности Слендермена.

Гораздо лучше об этой трагичной и пугающей истории говорит документалка HBO «Остерегайтесь Слендермена». Её создатели, в частности, рассказывают и о происхождении персонажа, придуманного Эриком Кнудсеном (псевдоним Виктор Сёрдж) для онлайн-конкурса фотошопа под названием Something Awful («Что-то ужасное»), и о том, как в 2014 году две 12-летние девочки убили подругу во время совместной ночёвки, объясняя действия стремлением «задобрить» Слендермена.

Сам персонаж представляет собой очень худого, высокого человека без лица, который ходит в чёрном костюме. Он вызывает у людей паранойю или потерю памяти, способен на контроль над сознанием или манипуляции. Из-за шокирующего убийства в реальности образ монстра несколько поблёк, а на его место встало размышление о том, насколько впечатлительными могут быть дети и насколько опасными могут оказаться вымышленные страшилки в Сети.

Живая тьма

© David L. Hunt

Написанная в 2001 году история про Теда-пещерника стала одной из первых известных крипипаст. Сам рассказ оформлен в виде онлайн-дневника, который ведёт обычный человек. Во время прогулки с другом он обнаруживает заваленный вход в не изведанную ранее пещеру, по мере того как они пробираются внутрь, продвигая себе проход, записи становятся всё более и более тревожными. Герои крипипасты начинают сталкиваться с пугающими тенями, странными звуками и паранормальным кошмаром, таящимся в темноте.

По мотивам этой интернет-легенды сняли фильм «Живая тьма». Малобюджетный ужастик Дэвида Ханта повествует о двух некогда отчуждённых братьях, которые объединяются после долгих лет разлуки, чтобы раскрыть загадку смерти своего отца. В стремлении разобраться в трагедии они натыкаются на старую пещеру, где, как можно догадаться, скрываются зловещие силы. В отличие от «Рейка», «Живая тьма» остаётся преданной оригинальной крипипасте до последнего, тщательно документируя все события, изложенные на странице онлайн-дневника. Но в силу нишевого производства и отсутствия качественных спецэффектов «Живая тьма» едва ли способна составить конкуренцию современным хоррорам. За более чем десять лет своего существования фильм был успешно забыт не только зрителями, но и самими фанатами Теда-пещерника.

Нулевой канал

© Universal Cable Productions

Не фильм, но сериал, обязательный к просмотру любителям качественной крипипасты. Особенность хоррор-антологии «Нулевой канал» в том, что каждый сезон сериала посвящён отдельной интернет-страшилке. Например, первый адаптирует созданную в 2009 году «Бухту Кэндл». Это история о человеке, который вспоминает кукольную телепередачу, просмотренную в детстве. Шоу со зловещим контентом (например, в одном из эпизодов куклы кричали в агонии) травмировало его. Но когда он спрашивает о передаче участников форума «Бухта Кэндл» никто не может вспомнить чётких деталей о чём же был сюжет.

В последующих сезонах «Нулевого канала» были адаптированы такие крипипасты, как «Дом без конца», «Леса для поисково-спасательных работ», «Скрытая дверь».

У каждого сезона сериала есть свой отдельный режиссёр, это помогает сохранить уникальную эстетику каждой истории, а монстрам — защитить свою предысторию. Например, первый сезон снимал Крейг Уильям Макнейл («Касл-Рок»), а второй — Стивен Пит («Притворство»). Благодаря неторопливому темпу повествования зрителям, даже незнакомым с лором крипипаст, удаётся проникнуться историей до конца.

В отдельных моментах «Нулевой канал» и вовсе становится гораздо изощрённее и безумнее, чем оригинал. Несмотря на невероятный потенциал и большую любовь аудитории, шоу закрылось после четырёх сезонов. Остаётся лишь надеяться, что с популярностью «Закулисья реальности» адаптаций такого толка станет больше.

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Рецензия на фильм «Закулисье реальности»: разбираем офисный хоррор по мотивам интернет-мифа