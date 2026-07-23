23 июля исполняется 65 лет американскому актёру Вуди Харрельсону. За свою карьеру этот исполнитель с брутальной внешностью сыграл в проектах разных жанров: от серьёзного авторского кино именитых режиссёров, вроде Оливера Стоуна и Терренса Малика, до ситкомов, зомби-комедий и антиутопий. В честь дня рождения Харрельсона «Рамблер» вспоминает основные моменты его биографии и самые известные роли.

Полное имя голливудской звезды — Вудроу Трэйси Харрельсон. Будущий актёр появился на свет 23 июля 1961 года в Мидленде, штат Техас. Семью Харрельсона сложно назвать благополучной: его отец, Чарльз Войд Харрельсон, был осуждён за заказное убийство федерального судьи и скончался в тюрьме в 2007 году.

Мать Дайан Лу работала секретаршей и содержала на свои скромные заработки Вуди и двоих его братьев: старшего Джордана и младшего Бретта, который впоследствии тоже стал актёром. «Мы были бедны. Но моя мама всегда заботилась о нас, и у нас всегда была еда», — вспоминал Харрельсон в интервью Financial Times.

Семья перебралась из Техаса в штат Огайо, где будущий исполнитель в 1979 году окончил школу. Затем Вуди поступил в гуманитарный колледж Ганновера в Индиане, где изучал театральное искусство и английский язык. Окончив учебное заведение, Харрельсон перебрался в Нью-Йорк в поисках актёрской работы и некоторое время играл в театре.

Экранный дебют Харрельсона состоялся в 1985 году: он получил роль простодушного бармена Вуди Бойда в ситкоме «Чирс» (1985–1993) о жизни небольшого бара в Бостоне. За эту работу актёр был четырежды номинирован на «Эмми», а в 1989 году отмечен этой премией. Параллельно со съёмками в телесериале Вуди начал работать в большом кино: его первым полнометражным проектом стала комедия о футболе «Дикие кошки» (1986) с Голди Хоун в главной роли.

Сейчас фильмография Вуди Харрельсона, согласно данным крупнейшей в мире базы данных о кино IMDB.com, насчитывает около 120 фильмов и сериалов. Исполнитель был трижды номинирован на премию «Оскар»: за «Народ против Ларри Флинта» (1996), «Посланника» (2009) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017). Кроме того, его пять раз номинировали на «Золотой глобус».

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