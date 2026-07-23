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Вуди Харрельсону — 65 лет. Вспоминаем его самые яркие роли. Фото

Алиса Курманаева
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Сатирическое роуд-муви Оливера Стоуна «Прирождённые убийцы» (1994) рассказывает о паре серийных убийц, ставших медиазвёздами. Харрельсон сыграл главного героя Микки, в котором сочетаются жестокость к окружающим и нежные чувства к его возлюбленной Мэллори (Джульетт Льюис). Эта картина превратила Харрельсона, до этого известного больше по ситкому «Чирз», в культового актёра.
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Сатирическое роуд-муви Оливера Стоуна «Прирождённые убийцы» (1994) рассказывает о паре серийных убийц, ставших медиазвёздами. Харрельсон сыграл главного героя Микки, в котором сочетаются жестокость к окружающим и нежные чувства к его возлюбленной Мэллори (Джульетт Льюис). Эта картина превратила Харрельсона, до этого известного больше по ситкому «Чирз», в культового актёра.  
© Warner Bros.
В биографической картине режиссёра Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта» (1996) Харрельсон исполнил главную роль издателя журнала для взрослых Hustler Ларри Флинта. Актёр создал портрет провокатора с неожиданно большой душой: с одной стороны, его герой зарабатывает на сомнительном контенте, с другой — готов бороться за свободу слова и способен испытывать глубокие чувства к своей любимой женщине Алтее (Кортни Лав).
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В биографической картине режиссёра Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта» (1996) Харрельсон исполнил главную роль издателя журнала для взрослых Hustler Ларри Флинта. Актёр создал портрет провокатора с неожиданно большой душой: с одной стороны, его герой зарабатывает на сомнительном контенте, с другой — готов бороться за свободу слова и способен испытывать глубокие чувства к своей любимой женщине Алтее (Кортни Лав). 
© Columbia Pictures
В драме Майкла Чимино «Ловец солнца» (1996) Харрельсон сыграл успешного онколога Майкла Рейнольдса, чья размеренная жизнь рушится после встречи с неизлечимо больным подростком-преступником. Юноша берёт его в заложники, и Майкл вынужденно отправляется с ним на поиски легендарного озера, способного исцелять болезни. Постепенно врач проникается сочувствием к своему похитителю. Фильм вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля и претендовал на «Золотую пальмовую ветвь».
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В драме Майкла Чимино «Ловец солнца» (1996) Харрельсон сыграл успешного онколога Майкла Рейнольдса, чья размеренная жизнь рушится после встречи с неизлечимо больным подростком-преступником. Юноша берёт его в заложники, и Майкл вынужденно отправляется с ним на поиски легендарного озера, способного исцелять болезни. Постепенно врач проникается сочувствием к своему похитителю. Фильм вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля и претендовал на «Золотую пальмовую ветвь». 
© New Regency Productions
В военной драме Терренса Малика «Тонкая красная линия» (1998) о битве за Гуадалканал, ставшей одним из важных эпизодов на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны, Харрельсон исполнил небольшую, но запоминающуюся роль сержанта Кека. Его герой гибнет во время атаки, случайно выдернув чеку от гранаты на поясе. Актёр не получил за эту работу значимых наград, но стал частью большой истории: «Тонкая красная линия» была номинирована на семь премий «Оскар».
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В военной драме Терренса Малика «Тонкая красная линия» (1998) о битве за Гуадалканал, ставшей одним из важных эпизодов на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны, Харрельсон исполнил небольшую, но запоминающуюся роль сержанта Кека. Его герой гибнет во время атаки, случайно выдернув чеку от гранаты на поясе. Актёр не получил за эту работу значимых наград, но стал частью большой истории: «Тонкая красная линия» была номинирована на семь премий «Оскар». 
© Phoenix Pictures

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В неовестерне Итана и Джоэла Коэнов «Старикам тут не место» (2007) о наёмном убийце Антоне Чигуре, который охотится за присвоившим деньги мафии ветераном Вьетнамской войны, Харрельсон исполнил роль киллера Карсона Уэллса. Этого персонажа нанимают для расправы с безжалостным Чигуром, но в итоге он сам становится жертвой. Драма была показана в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получила четыре премии «Оскар».
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В неовестерне Итана и Джоэла Коэнов «Старикам тут не место» (2007) о наёмном убийце Антоне Чигуре, который охотится за присвоившим деньги мафии ветераном Вьетнамской войны, Харрельсон исполнил роль киллера Карсона Уэллса. Этого персонажа нанимают для расправы с безжалостным Чигуром, но в итоге он сам становится жертвой. Драма была показана в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получила четыре премии «Оскар». 
© Miramax
В драме Орена Мувермана «Посланник» (2009) Харрельсон сыграл офицера Тони Стоуна, который возглавляет Группу уведомления о боевых потерях. Вместе с главным героем, сержантом Уиллом Монтгомери (Бен Фостер), он выполняет тяжёлую миссию: оповещает родственников погибших на войне солдат о кончине их близких.
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В драме Орена Мувермана «Посланник» (2009) Харрельсон сыграл офицера Тони Стоуна, который возглавляет Группу уведомления о боевых потерях. Вместе с главным героем, сержантом Уиллом Монтгомери (Бен Фостер), он выполняет тяжёлую миссию: оповещает родственников погибших на войне солдат о кончине их близких. 
© The Mark Gordon Company
В постапокалиптической зомби-комедии Рубена Флейшера «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009) Харрельсон сыграл Таллахасси — сурового истребителя нежити и большого любителя пирожных «Твинки». В этой картине Вуди напомнил зрителям о своём мастерстве комедийного актёра.
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В постапокалиптической зомби-комедии Рубена Флейшера «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009) Харрельсон сыграл Таллахасси — сурового истребителя нежити и большого любителя пирожных «Твинки». В этой картине Вуди напомнил зрителям о своём мастерстве комедийного актёра.  
© Columbia Pictures
В антиутопической франшизе «Голодные игры» Вуди Харрельсон исполнил роль Хеймитча Эбернети — ментора-алкоголика с трагическим прошлым. Этот персонаж, который поначалу кажется бесполезным, в итоге даёт главной героине Китнисс (Дженнифер Лоуренс) полезные советы о том, как пройти испытания.
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В антиутопической франшизе «Голодные игры» Вуди Харрельсон исполнил роль Хеймитча Эбернети — ментора-алкоголика с трагическим прошлым. Этот персонаж, который поначалу кажется бесполезным, в итоге даёт главной героине Китнисс (Дженнифер Лоуренс) полезные советы о том, как пройти испытания. 
© Lionsgate
Мрачная криминальная драма телеканала HBO «Настоящий детектив» (2014) о расследовании ритуальных убийств в штате Луизиана стала актёрским триумфом Вуди Харрельсона и его друга и коллеги Мэттью Макконахи. Харрельсону досталась роль морально неоднозначного детектива Марти Харта: он любит выпить и побуянить, изменяет своей жене. Его напарник Раст в исполнении Макконахи переживает личную трагедию и любит пофилософствовать. Сериал получил высокие оценки критиков, а Харрельсон и Макконахи за свои работы были номинированы на премию «Эмми».
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Мрачная криминальная драма телеканала HBO «Настоящий детектив» (2014) о расследовании ритуальных убийств в штате Луизиана стала актёрским триумфом Вуди Харрельсона и его друга и коллеги Мэттью Макконахи. Харрельсону досталась роль морально неоднозначного детектива Марти Харта: он любит выпить и побуянить, изменяет своей жене. Его напарник Раст в исполнении Макконахи переживает личную трагедию и любит пофилософствовать. Сериал получил высокие оценки критиков, а Харрельсон и Макконахи за свои работы были номинированы на премию «Эмми». 
© HBO

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В чёрной трагикомедии Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) о противостоянии матери погибшей девушки и местной полиции Вуди Харрельсон исполнил роль шерифа Уиллоуби. Его персонаж — усталый и смертельно больной человек, который вынужден ежедневно смотреть на огромные рекламные щиты с обвинениями в том, что он так и не расследовал убийство девушки. В беседе с изданием Toronto Sun актёр пояснял, что участие в этом фильме дало ему редкий шанс сыграть хорошего парня.
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В чёрной трагикомедии Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) о противостоянии матери погибшей девушки и местной полиции Вуди Харрельсон исполнил роль шерифа Уиллоуби. Его персонаж — усталый и смертельно больной человек, который вынужден ежедневно смотреть на огромные рекламные щиты с обвинениями в том, что он так и не расследовал убийство девушки. В беседе с изданием Toronto Sun актёр пояснял, что участие в этом фильме дало ему редкий шанс сыграть хорошего парня. 
© Film4

23 июля исполняется 65 лет американскому актёру Вуди Харрельсону. За свою карьеру этот исполнитель с брутальной внешностью сыграл в проектах разных жанров: от серьёзного авторского кино именитых режиссёров, вроде Оливера Стоуна и Терренса Малика, до ситкомов, зомби-комедий и антиутопий. В честь дня рождения Харрельсона «Рамблер» вспоминает основные моменты его биографии и самые известные роли.

Полное имя голливудской звезды — Вудроу Трэйси Харрельсон. Будущий актёр появился на свет 23 июля 1961 года в Мидленде, штат Техас. Семью Харрельсона сложно назвать благополучной: его отец, Чарльз Войд Харрельсон, был осуждён за заказное убийство федерального судьи и скончался в тюрьме в 2007 году.

Мать Дайан Лу работала секретаршей и содержала на свои скромные заработки Вуди и двоих его братьев: старшего Джордана и младшего Бретта, который впоследствии тоже стал актёром. «Мы были бедны. Но моя мама всегда заботилась о нас, и у нас всегда была еда», — вспоминал Харрельсон в интервью Financial Times.

Семья перебралась из Техаса в штат Огайо, где будущий исполнитель в 1979 году окончил школу. Затем Вуди поступил в гуманитарный колледж Ганновера в Индиане, где изучал театральное искусство и английский язык. Окончив учебное заведение, Харрельсон перебрался в Нью-Йорк в поисках актёрской работы и некоторое время играл в театре.

Экранный дебют Харрельсона состоялся в 1985 году: он получил роль простодушного бармена Вуди Бойда в ситкоме «Чирс» (1985–1993) о жизни небольшого бара в Бостоне. За эту работу актёр был четырежды номинирован на «Эмми», а в 1989 году отмечен этой премией. Параллельно со съёмками в телесериале Вуди начал работать в большом кино: его первым полнометражным проектом стала комедия о футболе «Дикие кошки» (1986) с Голди Хоун в главной роли.

Сейчас фильмография Вуди Харрельсона, согласно данным крупнейшей в мире базы данных о кино IMDB.com, насчитывает около 120 фильмов и сериалов. Исполнитель был трижды номинирован на премию «Оскар»: за «Народ против Ларри Флинта» (1996), «Посланника» (2009) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017). Кроме того, его пять раз номинировали на «Золотой глобус».

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