Баста озвучит Добрыню, Маск анонсировал фильм по «Одиссее»: что обсуждали 22 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

Стали известны самые обсуждаемые среди россиян бойз-бэнды

Южнокорейский поп-коллектив BTS оказался самой обсуждаемой россиянами группой среди отечественных и иностранных бойз-бэндов (339,9 тысяч упоминаний). Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса «Кион музыка» и системы мониторинга Brand Analytics, в ходе которого было обработано около 40 миллиардов сообщений в русскоязычных социальных сетях и мессенджерах в период с июля 2025 по июль 2026 года. BTS опередила своего ближайшего зарубежного конкурента Backstreet Boys (38,2 тысяч упоминаний) почти в девять раз. Самыми обсуждаемыми отечественными бойз-бэндами стали «Ласковый май» (230,6 тысяч упоминаний), «Дискотека Авария» (182,1 тысяч упоминаний) и «Иванушки International» (156 тысяч упоминаний).

Илон Маск пообещал создать полнометражный фильм по «Одиссее» с помощью нейросети

Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал создание полнометражной ленты по мотивам поэмы Гомера «Одиссея» с помощью нейросети Grok Imagine, разработанной его компанией xAI. Об этом предприниматель сообщил в своих соцсетях. Маск пообещал, что будущая картина будет исторически достоверной и выйдет до конца 2026 года. Ранее миллиардер неоднократно критиковал экранную версию «Одиссеи» режиссёра Кристофера Нолана за искажение первоисточника и спорный, по его мнению, выбор актёров.

Названа дата выхода байопика о Снуп Догге

Биографическая драма о рэпере Снуп Догге, получившая название Snoop, выйдет в мировой прокат 6 августа 2027 года. Об этом сообщило издание Deadline. Режиссёром проекта стал Крейг Брюэр, а сценарий написал Джо Роберт Коул. Ведущую роль исполнит Джонатан Дэвисс, известный по сериалу «Внешние отмели».

Баста озвучит Добрыню в экранизации подкаста «Хрум»

«Газпром-Медиа Холдинг» и Первый канал запускают производство полнометражного фильма по мотивам популярного аудиосериала «Детского радио» «ХРУМ, или Сказочный детектив». Об этом сообщило информационное агентство «ИнтерМедиа». Роль сказочного полицейского Добрыни в проекте озвучит рэпер Баста. Также в работе над будущей картиной примут участие актёры Мирон Проворов и Ангелина Стречина. Постановщиком экранизации выступит Игорь Волошин. Съёмки должны стартовать в августе 2026 года.

Орнелла Мути намерена получить гражданство России

Итальянская актриса Орнелла Мути и её дочь Найке Ривелли намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли рассказала информационному агентству «РИА Новости». «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», — заявила Ривелли. Она добавила, что они с матерью рассматривают возможность приобретения жилья в Москве или Санкт-Петербурге и планируют перевезти в Россию других родственников.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

От Орейро до Биковича: кто из звёзд-иностранцев получил российский паспорт