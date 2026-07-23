Триллер с Софи Тэтчер и оперетта в «Коломенском»: куда пойти 25–26 июля

Остросюжетный фильм «Её личный ад» с Софи Тэтчер, концерт Хиблы Герзмавы в Зелёном театре ВДНХ, выставка кубинских плакатов в ГМИИ имени Пушкина, концерт «Венская оперетта» в музее-заповеднике «Коломенское» и фестиваль Chess & Jazz в саду «Эрмитаж». «Рамблер» отобрал самые интересные события, которые стоит посетить в Москве в грядущие выходные.

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Что посмотреть

Триллер «Её личный ад» с Софи Тэтчер

В прокат вышел триллер «Её личный ад» с Софи Тэтчер в главной роли. Действие картины происходит в вымышленном футуристическом мегаполисе. Главная героиня, актриса Эль становится свидетельницей преступления маньяка по прозвищу Кожаный человек. Он совершает злодеяния каждый раз, когда город окутывает загадочный розовый туман. Остановить убийцу можно, отрубив ему кисти рук.

Испуганная Эль отправляется на поиски своего отца, с которым её связывают сложные отношения. Тем временем охоту на кровожадного монстра начинает солдат Кей, когда-то потерявший дочь.

Режиссёром картины стал известный датский постановщик Николас Виндинг Рефн («Драйв», «Неоновый демон»). В картине также снялись Чарльз Мелтон, Кристин Фросет и Гавана Роуз Лю. Приобрести билеты можно по ссылке.

Приключенческий фильм «Мой дикий друг: Возвращение домой» с Яном Цапником

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Ещё одна киноновинка этой недели — семейная приключенческая картина Анны Курбатовой «Мой дикий друг: Возвращение домой». Это продолжение приключений подростка Саши Меньшикова и его друга — лисёнка Рыжего, которого мальчик спас от браконьеров. В новой картине Саша узнаёт, что семья лиса попала в передвижной зоопарк. Герой решает спасти животных и отправляется в полное опасностей путешествие.

В фильме сыграли Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Ян Цапник и другие. Билеты можно приобрести по ссылке.

Спектакль «О чём не знал Карнеги» в парке Политехнического музея

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25 июля в рамках фестиваля «Театральный бульвар» на сцене амфитеатра в Музейном парке Политехнического музея покажут спектакль Санкт-Петербургского драматического театра «О чём не знал Карнеги». Трагикомическая постановка строится на сравнении того, что считалось нормальным в прошлом, что можно назвать нормой сейчас и что, возможно, станет считаться ею в будущем. В спектакле поднимаются вечные темы природы творчества, добра и зла, отношений между женщиной и мужчиной и высмеиваются псевдопсихологи, инфоцыгане и коучи-мотиваторы.

Режиссёром постановки стал Владлен Лернер, а роли исполняют Сергей Перегудов, Елена Мартыненко, Максим Толстиков и другие.

Начало спектакля в 20:00. Вход свободный.

Выставка «Кубинский плакат. 1950–1970-е. Кино и революция» в ГМИИ имени Пушкина

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21 июля в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Кубинский плакат. 1950–1970-е. Кино и революция». На ней представлено более 140 плакатов и киноафиш, созданных лучшими кубинскими дизайнерами и художниками после революции 1959 года. Как отмечается на официальном сайте музея, в 2023 году кубинский киноплакат 1960–1970-х годов был причислен ЮНЕСКО к мировому наследию человечества и включён в программу «Память мира».

Выставка продлится до 22 ноября 2026 года.

Что послушать

Концерт Хиблы Герзмавы в Зелёном театре ВДНХ

© Кристина Соловьёва/РИА Новости

25 июля в Зелёном театре ВДНХ состоится большой летний концерт народной артистки России Хиблы Герзмавы. Звезда оперной сцены представит программу «Классика», куда войдут произведения Петра Чайковского, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Джузеппе Верди и других знаменитых композиторов.

Певица выступит в сопровождении симфонического оркестра «Академия русской музыки» под руководством дирижёра Ивана Никифорчина.

Начало концерта в 20:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт «Венская оперетта» в «Коломенском»

© teatr.mos.ru

26 июля на сцене «Амфитеатр на набережной» в музее-заповеднике «Коломенское» в рамках фестиваля «Театральный бульвар» пройдёт концерт «Венская оперетта». В программу войдут произведения знаменитых советских композиторов, таких как Исаак Дунаевский и Тихон Хренников, а также арии из знаменитых оперетт, например «Весёлой вдовы» Франца Легара и «Летучей мыши» Иоганна Штрауса.

Исполнять произведения будут солисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Московского театра оперетты: Александр Бабик, Евгения Афанасьева, Полина Клинникова и другие. Аккомпаниатором выступит пианист и композитор Иван Староверов. Режиссёр концертной постановки — Алексей Франдетти.

Начало концерта в 14:00. Вход свободный.

Фестиваль Chess & Jazz в саду «Эрмитаж»

© mosgorsad.ru

25 и 26 июля в саду «Эрмитаж» состоится фестиваль Chess & Jazz. Здесь можно будет поиграть в шахматы и послушать выступления любимых артистов. Например, 25 июля на сцену выйдут группы Settlers, «Моя Мишель» и Zoloto, а также певица Нани Ева. На следующий день свои песни исполнят Лолита, Zivert, Андрей Катиков и Terelya.

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Где погулять

Фестиваль спорта и здоровья DDX Fitness Fest в «Коломенском»

© Соцсети DDX

25 и 26 июля в музее-заповеднике «Коломенское» состоится спортивный фестиваль для всей семьи DDX Fitness Fest 2026. Гостей ждёт насыщенная программа: более 150 групповых тренировок, в том числе силовых и танцевальных, занятия йогой в зоне духовных практик, ниндзя-гонка, квесты и игры в зоне развлечений. 25 июля на главной сцене фестиваля выступит Xolidayboy, а 26-го — Мари Краймбрери и Клава Кока.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Фестиваль винтажа «Мосвинтаж» в Музее Москвы

© Соцсети фестиваля «Мосвинтаж»

С 24 по 26 июля в Музее Москвы пройдёт маркет-фестиваль «Мосвинтаж», который будет интересен любителям истории быта и коллекционерам. Здесь можно будет найти антикварные предметы, сувениры, пластинки, книги, винтажные украшения и одежду. Вход свободный.

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