Конец съёмок «Курьера» и программа Венецианского кинофестиваля: что обсуждали 23 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

В Москве на торги выставили работы художников общей стоимостью 1 миллиард рублей

В столице 26 июля пройдут торги Московского аукционного дома, где представят работы Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Карла Фердинанда Когельгена и других живописцев. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Заявленная общая стоимость полотен составляет 1 миллиард рублей. Среди топ-лотов — картина Айвазовского «У берегов Ялты» с оценочной стоимостью 33 миллиона рублей и пастель Рериха «Идольское Место», чья заявленная цена составляет 18 миллионов рублей.

Стала известна программа 83-го Венецианского кинофестиваля

Художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера объявил программу смотра. Об этом сообщает издание Deadline. В основную программу вошло 20 картин, в том числе «Дикая лошадь» Мартина Макдоны, «Компания» Кейси Аффлека и «Чёртов ублюдок» Вернера Херцога. Фильмом открытия станет биографическая драма Дэнни Бойла «Чернила». 83-й Венецианский кинофестиваль состоится с 2 по 12 сентября 2026 года.

В Москве завершились съёмки новой экранизации «Курьера»

В столице завершились съёмки новой версии культового фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека». Роль главного героя, 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков, также в картине заняты Филипп Янковский и Анна Михалкова. Постановщиком выступил Илья Ермолов. Премьера картины запланирована на 2027 год и будет приурочена к 40-летию с момента выхода оригинальной версии.

Вышла новеллизация фильма «Смешарики. Сквозь вселенные»

Издательство «Махаон» выпустило книжную версию предстоящей лайв-экшн картины «Смешарики. Сквозь вселенные», сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу издательства. Сценарий фильма написал Сергей Лукьяненко, а автором книжной адаптации стала Мария Якунина. По сюжету Крош и Ёжик попадают в видеоигру и превращаются в детей, летящих на Марс. Премьера фильма состоится 6 августа. До конца текущего года издательство планирует выпустить 23 книги по «Смешарикам», в том числе развивающие материалы и раскраски.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Баста озвучит Добрыню, Маск анонсировал фильм по «Одиссее»: что обсуждали 22 июля