Стартовали съёмки полнометражного фильма «Жил-был пёс» с Прилучным и Кологривым

Кинокомпании «Место силы» и MEM Cinema Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko и киностудией «Союзмультфильм» приступили к съёмкам полнометражной семейной комедии «Жил-был пёс». Об этом сообщается в пресс-релизе Okko, поступившем в редакцию «Рамблера». Главную роль в картине сыграет Павел Прилучный, также в проекте задействованы Никита Кологривый и Ульяна Квитовская.

© «Место силы», MEM Cinema Production

Речь в будущем фильме пойдёт о бывшем чемпионе по боксу Евгении Полканове (Павел Прилучный). После проигрыша на Олимпиаде в его жизни наступила чёрная полоса: жена ушла, забрав ребёнка, карьеру в спорте пришлось завершить. Главный герой вынужден работать телохранителем у эксцентричного бизнесмена Титоренко (Никита Кологривый). Но после того как Женя случайно разбивает своему боссу нос, Полканова выгоняют и с этой должности.

© «Место силы», MEM Cinema Production

Из-за череды неприятностей у бывшего боксёра обостряются последствия старой травмы головы. Он начинает видеть Волка из мультфильма «Жил-был пёс». Волк становится воплощением внутреннего голоса главного героя и подталкивает Женю на авантюру как в мультфильме. Мужчина планирует украсть дочь Титоренко, а затем героически её «спасти» и тем самым вернуть расположение бизнесмена и помириться с семьёй. Но восьмилетняя Мира (Ульяна Квитовская) оказывается не по годам сообразительной и начинает диктовать своему похитителю собственные условия.

© «Место силы», MEM Cinema Production

В картине также сыграют Дарья Мельникова, Ольга Картункова, Алексей Золотовицкий, Илья Соболев и другие. За режиссуру отвечает Степан Гордеев, известный по проектам «Волшебный участок», «Перевал Дятлова» и «Колл-центр». Сценарий написали Екатерина Ковалёва («Кондитер», «Пацанки») и Александр Маркин («Волшебный участок», «Капельник»). Оператором полнометражного фильма стал Павел Беклемишев («Туда», «Плевако»).

© «Место силы», MEM Cinema Production

Степан Гордеев, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, поясняет, что будущий фильм — самостоятельное произведение, а не ремейк советского мультфильма.

«Он частично заимствует его сюжет и героев, черпает из него вдохновение, но рассказывает совершенно отдельную историю», — отмечает постановщик.

Он добавляет, что полнометражная картина будет «историей о втором шансе, о том, что человек может потерять семью, профессию, уважение к себе и ощущение смысла жизни, но у него всегда есть возможность начать всё заново».

© «Место силы», MEM Cinema Production

Павел Прилучный, чьи слова также приводятся в пресс-релизе проекта, рассказывает: его персонаж привлёк его тем, что этот герой очень наивный и по характеру чем-то напоминает питомца актёра — пса Тора. «Поэтому в работе над этой ролью я иногда вдохновляюсь своим питомцем — заимствую какие-то его черты. Получается довольно интересно», — отмечает Прилучный.

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