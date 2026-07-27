«Её личный ад»: почему кино датского режиссёра одних восхищает, а других бесит

В российском прокате можно посмотреть фильм датского режиссёра Николаса Виндинга Рефна «Её личный ад». Премьера картины всего два месяца назад прошла на Каннском фестивале. Автор «Рамблера» делится впечатлениями о новинке и объясняет, почему одних зрителей фильм восхитит, а других разозлит.

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О чём сюжет

Молодая актриса Эль (Софи Тэтчер) по приглашению своего богатого отца-продюсера Джонни (Дюгрей Скотт) приезжает в залитый неоновыми огнями футуристический мегаполис где-то в Азии на съёмки фантастического фильма по комиксу «Сахарная вата». Артистка поселяется в пентхаусе высотного отеля «Башня». В холле гостиницы Эль встречает блогера и начинающую актрису Хантер (Кристин Фросет). Девушки поселяются в одном номере. Хантер ни на шаг не отпускает Эль и стремится всё повторять за звездой. Хотя дочь на съёмки позвал Джонни, он быстро уезжает из города. Эль не ожидала подобного хода от отца. Также актриса не подозревала, что вместе с ней в фильме будет играть мачеха Доминик (Гавана Роуз Лю). Эль считает, что Джонни специально женился на её ровеснице, чтобы быть поближе к дочери. Доминик пытается наладить отношения с падчерицей, но та сопротивляется.

Однажды Эль и Хантер становятся свидетельницами убийства в небоскрёбе напротив. Актрисы не видели лица преступника, только тёмную фигуру. Ходят слухи, что с наступлением густого тумана в городе появляется маньяк Кожаный человек, который жестоко разрывает девушкам грудь. Возможно, убийца снова вышел на охоту. Также по футуристическому мегаполису бродит американский солдат Кей (Чарльз Мелтон), который ищет свою пропавшую дочь. Рядовой уверен, что девочку забрал Кожаный человек.

© Neon

Кто работал над фильмом

«Её личный ад» — первый за десять лет полнометражный фильм датчанина Николаса Виндинга Рефна. Предыдущий — «Неоновый демон» — вышел в 2016-м. После Рефн оттачивал неоновые цвета, электронное звучание и гипнотически медленное повествование в сериальном формате. Сперва он снял для Amazon Prime Video «Слишком стар, чтобы умереть молодым», а потом для Netflix «Ковбоя из Копенгагена». Премьера «Её личного ада» состоялась во внеконкурсной программе Канн.

Карьеру Рефна можно поделить как минимум на два периода. Начинал режиссёр в родной Дании с криминальных драм. Первую славу автору принесла трилогия «Дилер» (дебютная часть вышла в 1996 году) с Мадсом Миккельсеном и Кимом Бодниа. Также в Дании Рефн сделал «Истекающего кровью», в 2000-е автор перешёл на английский и снял психоделический триллер «Страх Икс» с Джоном Туртурро, тюремную чёрную комедию «Бронсон» с Томом Харди и эпическую историческую драму «Вальгалла: Сага о викинге» с Мадсом Миккельсеном.

© Neon

Но настоящий успех к Рефну пришёл во второй период карьеры, когда режиссёр отошёл от реалистичности к гламуру, от энергии улиц — к театральности. Сегодня датский постановщик плотно ассоциируется с неоновыми цветами, блёстками, пульсирующим электронным саундтреком, экспериментами с пространством. Началось всё с «Драйва» с Райаном Гослингом, за который датчанин получил приз за режиссуру в Каннах. Дальше последовали «Только бог простит» и «Неоновый демон», которые уже не вызывали зрительский восторг, а разделяли публику.

Стиль Рефна радикализировался, автор уходил от понятного нарратива в сторону чуть ли не фешен-съёмки, видеоарта и современного искусства, в котором на экране нет характеров, а есть фигуры, объекты. Киноязык автора кардинально поменялся за 20 с лишним лет в профессии. Между «Дилером» и «Неоновым демоном» нет ничего общего. Если ничего не знать о Рефне, трудно догадаться, что два этих фильма снял один человек.

«Её личный ад», по словам самого автора, очень личное кино. Его идея родилась у Рефна после трагедии. В 2023 году у режиссёра на 25 минут остановилось сердце, и он пережил клиническую смерть, а потом фактически воскрес. И в новой жизни датчанин захотел снова снимать полнометражное кино.

© Neon

Плюсы и минусы фильма

«Её личный ад» несколько отличается от «Неонового демона». В картине нет электронной музыки Клиффа Мартинеса. Саундтрек записал опытный итальянец Пино Донаджо, который работал над всеми ранними фильмами Брайана Де Пальмы. Оператором «Её личного ада» выступил Магнус Норденхоф Йонк, с которым Рефн снимал «Ковбоя из Копенгагена».

Новая работа датчанина практически не поддаётся жанровому определению. Это и хоррор, и триллер, и фантастика. В неспешное повествование врываются кровавые эпизоды и парочка сцен драк. Предсказать, что произойдёт на экране в следующую минуту, невозможно. Сюжет для Рефна играет не первостепенную роль. Автор параллельно рассказывает и о поисках Кожаного лица, и о съёмках ретрофильма, который эстетически напоминает то ли «Звёздный путь», то ли «Светлячка». Рядовой Кей охотится на маньяка, а Эль и Хантер интересуются убийцей, ставшим городской легендой. Развиваются события в удивительно красивых декорациях с переливающимися неоновыми цветами и под сказочную музыку. Весь туманный футуристический город представляет волшебное пространство.

У «Её личного ада» заковыристая драматургическая структура, но, если всё же добраться до сути, режиссёр снимает кино о взаимоотношениях отцов и дочерей. В фильме есть сразу три пары несчастных родственников. Если Кей потерял ребенка, то продюсер Джонни бросает дочь, хотя Эль хотела бы больше времени проводить с папой. В каких бы обстоятельствах ни оказывались герои, от родственных связей никуда не деться, тоска от утраты не даёт покоя.

© Neon

Стоит ли смотреть

Важно понимать, что «Её личный ад» — визуально впечатляющее, но едва ли захватывающее авторское высказывание. Рефн работает с яркими образами и в броской театральной манере. На увлекательный сюжет зрителям точно рассчитывать не стоит. Зато картина способна порадовать изысканным неоновым изображением и световыми эффектами, на которые способен только Рефн.

К просмотру «Её личного ада» точно стоит подготовиться. Напрасно ждать от фильма стремительного развития событий, но можно наслаждаться живописной операторской работой. Все психологические подтексты в отношениях отцов и дочерей, которые то безмерно любят друг друга, то готовы убить в порыве гнева, станут приятным бонусом. Пытаться вычленить однозначный посыл картины тоже едва ли получится. Пару раз удастся напугаться, отдельные сцены вызовут смех, но в первую очередь датский режиссёр с упоением любуется молодыми актёрами в полутьме и световых вспышках, в кожаной одежде и неожиданных костюмах. Вполне возможно, что «Её личный ад» станет культовым кино в узких кругах. Например, среди дизайнеров.

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