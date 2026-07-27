Грозная снайперша и зловещие инопланетяне: главные киноновинки недели

В онлайн-кинотеатре Okko еженедельно выходит подборка увлекательного контента для зрителей всех возрастов. С 27 июля по 1 августа любителей фильмов и сериалов ждут продолжения детективного триллера «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым и остросюжетного проекта «Фейк» с Анастасией Красовской, а также полнометражные семейные комедии, захватывающая фантастическая картина «Звёздный сигнал» и другие интригующие новинки.

© Head Gear Films

27–29 июля: «Ира» (18+), 2-й сезон, премьера

На этой неделе в Okko стартует второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Главная героиня стала мамой и теперь сталкивается со всеми прелестями и сложностями родительства. Обо всём этом Ира рассказывает зрителям с фирменной самоиронией.

Сериал будет интересен поклонникам первого сезона, а также зрителям, любящим честные женские истории без глянца. Его стоит посмотреть тем, кому близка тема поиска себя в новой роли.

© Okko

29 июля: «Простоквашино» (0+), 7-й сезон, новые серии

Продолжение приключений героев анимационного сериала, снятого по мотивам культового советского мультфильма. Действие происходит в наши дни. У дяди Фёдора появляется сестрёнка Вера Павловна, которая дружит с грызуном Тама-Тама, а Печкин и Шарик осваивают современные технологии. В любимой деревне Простоквашино все они постоянно попадают в забавные ситуации и решают новые проблемы.

Многосерийный проект отлично подойдёт для семейного просмотра. Маленьким зрителям наверняка будет интересно наблюдать за симпатичными мультяшными героями, а взрослые испытают ностальгию по детству и оригинальным мультфильмам.

© Союзмультфильм

29 июля: «Киберсталкер» (18+), 3-й сезон, 8-я серия

Новый сезон французского технологического триллера о гениальном программисте Лукасе. Три года назад Лукас был перспективным студентом, но взломы и слежка разрушили его репутацию. Теперь он старается забыть о прошлом и занимается фермерством. Но спокойная жизнь подходит к концу, когда бывший преподаватель просит юношу взломать сервер ИИ-стартапа. После ареста любимой девушки главного героя Шарли Лукас понимает, что их втянули в опасную игру.

«Киберсталкера» стоит посмотреть поклонникам молодёжных триллеров о технологиях и слежке. Сериал также подойдёт зрителям, которым интересны истории о цифровой уязвимости и цене ошибок в Сети.

© Pictanovo

30 июля: «Фейк» (18+), 4-я серия

Актуальную тему киберсталкинга затрагивает и отечественный сериал «Фейк». Жертвой сетевого преследователя становится учительница биологии Рита: сначала девушку без её ведома регистрируют в приложении знакомств, затем в интернет утекает её интимное видео.

В результате главная героиня остаётся без работы и лишается уважения родных. Рита пытается вычислить, кто из её окружения мог навредить ей. Под подозрение попадают и бывший парень Борис, и лучшая подруга Маруся, и даже нынешний возлюбленный Ваня.

На этот проект стоит обратить внимание не только любителям остросюжетных историй, но и всем тем, кому близка тема последствий онлайн-травли, взломов и утечки личных данных.

© Okko

30 июля: «Двойная жизнь Ми» (12+), 9-я серия

Комедийный сериал с Миланой Хаметовой и Давой в главных ролях. Героиня Хаметовой, 16-летняя Мила учится в школе, а после уроков записывает песни и снимает видеоклипы. За пределами учебного заведения она популярная певица Ми, но девушке приходится всячески скрывать это от своего окружения, чтобы защитить репутацию своего отца, директора школы. Тем более что в него влюбляется чиновница Анжела, которой очень не нравится творчество юной исполнительницы.

Лёгкий, полный смешных ситуаций сериал наверняка понравится и подросткам, и их родителям, поскольку в нём затрагиваются темы отношений отцов и детей, самовыражения и первой любви. «Двойная жизнь Ми» также будет интересна поклонникам актёрского дуэта Миланы Хаметовой и Давы.

© Big Screen Production

30 июля: «Космическая Машка» (12+), премьера

11-летняя Машка выросла на космодроме, умеет управлять самолётом и автомобилем — и вдруг оказывается в обычной петербургской школе. Попытка влиться в новый коллектив оказывается для девочки непростой задачей. Ведь она совершенно не знает, чем интересуются её ровесники и как устроен мир за пределами космодрома.

Комедия с яркой героиней станет подходящим вариантом для семейного просмотра. Детям наверняка понравится обаятельная Маша, а родители оценят игру популярных актёров Татьяны Догилевой и Михаила Тройника.

© Студия 812

30 июля: «Семь снайперов» (18+), премьера

Бывшая снайперша Крис Хендрикс живёт с дочерью на ранчо в Австралии. Их размеренный уклад нарушает появление противника Крис по кличке Дракон, у которого с ней давние счёты. Чтобы противостоять ему и защитить дочь, женщине придётся собрать снайперский отряд.

Динамичный боевик интересен благодаря сильной главной героине в исполнении Рады Митчелл, закрученному сюжету и красивым видам природы, на фоне которых разворачивается действие. Одну из ролей сыграл Тим Рот, и его поклонникам наверняка будет любопытно посмотреть на любимого актёра в качестве персонажа экшена.

© Head Gear Films

31 июля: «Похищение» (18+), 5-я серия

Спокойная жизнь известного дирижёра Марка Кречетова заканчивается, когда неизвестные похищают во время прогулки его маленького внука Гришу. Сопровождавшая ребёнка няня получила удар по голове и ничего не помнит о случившемся. За дело берутся следователь Косинский и капитан Мезенцева. Их расследование вскрывает неприглядные тайны и финансовые махинации членов семьи Кречетовых.

На «Похищение» стоит обратить внимание любителям детективных сюжетов и историй о сложных семейных отношениях. Отдельный повод выбрать этот сериал — исполнитель роли Косинского Тимофей Трибунцев, который с каждым проектом открывает зрителям новые грани своего актёрского таланта.

© Okko

31 июля: «Малыш-каратист» (12+), премьера

Родители 12-летнего Саши отправляются в командировку в Африку, и мальчик вынужден переехать из Москвы в Пятигорск к тёте. На новом месте мальчик сталкивается с травлей со стороны сверстников. Отдушиной для Саши становится карате, а его наставник Дмитрий и его дочь Маша стараются поддерживать главного героя.

Спортивная драма рекомендуется для семейного просмотра с детьми младшего и среднего школьного возраста, особенно если ребёнок сталкивается с трудностями адаптации в новом коллективе. Фильм также понравится зрителям, которые любят вдохновляющие истории о преодолении себя и поиске друзей.

© Берг Саунд

31 июля: «Инспектор Гаврилов» (18+), 3-й сезон, 12-я и 13-я серии

Пролежав год в коме, бывший рецидивист Саша Медный, присвоивший личность инспектора Гаврилова, выходит на новый уровень. Ему предлагают баллотироваться на должность мэра города, но с условием, что он должен проиграть действующему градоначальнику. В обмен мэр обещает сохранить тайну личности Медного. Теперь главному герою приходится совмещать расследования и предвыборную кампанию.

Сериал рекомендуется поклонникам российских криминальных комедий и зрителям, следящим за приключениями инспектора Гаврилова с первых сезонов. Также он будет интересен тем, кто ценит харизматичных персонажей и динамичные сюжетные повороты.

© START

31 июля: «Дени и Мэни в кино!» (6+), премьера

Лабрадор Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, впервые расставаясь с закадычным другом — котом Мэни. Оказавшись в ярком мире шоу-бизнеса, Дени постепенно осознаёт, что слава и успех не заменят семью, а искренность важнее контрактов. В то же время он помогает Андрею справиться с переживаниями из-за сложностей в отношении с невестой.

Картина подойдёт для семейного просмотра с детьми и будет интересна всем любителям добрых комедий о дружбе и верности. Она наверняка понравится поклонникам историй о животных и их роли в жизни людей.

© Red Carpet Studio

31 июля: «Ну, погоди! Каникулы» (0+), 4-й сезон, новые серии

В четвёртом сезоне мультсериала, основанного на советской анимационной классике, Волк и Заяц после каникул оказываются за одной школьной партой. Заяц остаётся активистом и любимцем всех ребят, а Волк — аутсайдером и двоечником. Героям снова предстоит соперничать и уметь договариваться.

Анимационный проект рекомендуется для просмотра всей семьёй. Он также будет интересен поклонникам классической анимации и зрителям, которые хотят увидеть знакомых персонажей в новых жизненных обстоятельствах.

© Союзмультфильм

1 августа: «Звёздный сигнал» (16+), премьера

Техномиллиардер нанимает учёную и молодого специалиста для работы с секретной машиной, способной общаться с инопланетным разумом. Вскоре команда узнаёт шокирующую правду: внеземные цивилизации давно пытаются связаться с Землёй, но люди были неспособны понять их сигналы. Попытка ответить приводит к событиям, ставящим под угрозу существование человечества.

На этот фильм стоит обратить внимание поклонникам научной фантастики и триллеров о контакте с внеземным разумом. Также он рекомендуется зрителям, которые ценят атмосферные истории с элементами технопаранойи, и поклонникам актёра Дэнниса Куэйда, сыгравшего одну из ролей.

© Darius Films

1 августа: «Чемпионы» (6+), новые серии

В спортивной школьной лиге соревнуются две команды: «Синие Вымпелы» и «Красные Метеоры». «Синие» полагаются на тренировки и командную работу, тогда как «Красные» делают ставку на хитрость, нарушения и индивидуальные действия, что регулярно приводит их к поражениям. В каждой серии разворачивается новая увлекательная история противостояния принципиальных соперников.

Мультсериал подойдёт для семейного просмотра с детьми младшего и среднего школьного возраста, особенно если ребёнок занимается спортом. Он также понравится взрослым, которые помнят оригинальные советские мультфильмы, лёгшие в основу современного проекта.

© Союзмультфильм

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