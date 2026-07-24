О Робокопе снимут сериал, галерея Аполлона снова открылась — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события из мира отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Вышел первый трейлер блокбастера «Мстители: Судный день»

Компания Marvel Entertainment выпустила дебютный трейлер фильма «Мстители: Судный день» (другое название — «Мстители: Доктор Дум»). В картине объединятся несколько супергеройских команд — Мстители, Фантастическая четвёрка, Громовержцы, Новые Мстители и Люди Икс, которым предстоит противостоять Доктору Думу. Этого героя исполнит Роберт Дауни-младший, ранее игравший Железного человека. Его появление в образе злодея стало главным сюрпризом для поклонников франшизы.

В картине также снялись Крис Хемсворт, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Флоренс Пью и другие. Режиссёрами блокбастера выступили братья Энтони и Джо Руссо, работавшие над предыдущей частью — «Мстители: Финал».

Премьера фильма назначена на 18 декабря 2026 года. Изначально планировалось, что картина выйдет в мае 2025 года, но её перенесли из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки. Ровно через год после выхода блокбастера должна состояться премьера следующей части «Мстителей» — «Мстители: Секретные войны».

Дубай будет платить за привлечение туристов

Департамент экономики и туризма Дубая запустил программу Invite Dubai, по которой резиденты и граждане Объединённых Арабских Эмиратов старше 18 лет с действующим Emirates ID получают вознаграждение за приглашение иностранных гостей. Об этом сообщил портал Gulf News.

Для участия необходимо зарегистрировать друзей или родственников через онлайн-форму до их прибытия. Гости должны самостоятельно оформить туристическую визу или иметь право на визу по прибытии и посетить эмират в период с 20 июля по 31 октября 2026 года. После подтверждения прибытия туриста система в течение 72 часов направляет пригласившему лицу электронное письмо с бонусным пакетом, общая стоимость которого составляет 3000 дирхамов (около 815 долларов) и включает предложения от ресторанов, отелей, сервисов и аттракционов. Использовать вознаграждение можно до до 31 декабря 2026 года.

Один участник может номинировать до пяти гостей единовременно, но получить не более трёх бонусных пакетов за всю кампанию. При этом каждый гость регистрируется только один раз. Организаторы программы подчёркивают, что она не занимается визовыми вопросами и нацелена на поощрение жителей за личное продвижение города среди близких.

Галерею Аполлона в Лувре вновь открыли для посетителей

22 июля для посетителей вновь открылась галерея Аполлона в Лувре. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Галерея была недоступна для публики после того, как осенью 2025 года её ограбили и вынесли королевские драгоценности на сумму 102 миллиона долларов. Теперь руководство решило переместить экспонаты в другое, более безопасное место парижского музея, сообщил директор Лувра Кристоф Лерибо, чьи слова приводит Reuters. Посетители смогут полюбоваться богатыми интерьерами галереи.

Галерея Аполлона была построена более 350 лет назад при молодом короле Людовике XIV в качестве приёмной монарха. Её спроектировал архитектор Луи Лево, а над внутренним оформлением работали известные французские живописцы, в том числе Шарль Лебрен, Эжен Делакруа и Шарль-Луи Мюллер. 19 октября 2025 года четверо злоумышленников похитили выставленные в пространстве ювелирные изделия. Сейчас из украденного найдена только корона императрицы Евгении, остальные драгоценности находятся в розыске.

Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

Стали известны фильмы-участники 83-го Венецианского кинофестиваля. Список опубликован на официальном сайте смотра. В основную программу вошла 21 картина. Среди них — детектив Кейси Аффлека «Компания», триллер Мартина Макдоны «Дикая лошадь», драма Вернера Херцога «Чёртов ублюдок» и криминальная драма Лэнса Оппенхайма «Прайм-тайм». В числе конкурсантов также представлены новые работы Седрика Кана, Нанни Моретти, Флориана Зеллера и других режиссёров.

Вне конкурса покажут ленты Рассела Кроу, Цай Минляна, Лава Диаса, Корнела Мундруцо и Пола Шредера. Фильмом открытия станет новая работа Дэнни Бойла «Чернила», а закрывать кинофестиваль будет историческая драма Джованни Веронези Dio Ride.

Жюри основного конкурса возглавит актриса и режиссёр Мэгги Джилленхол. В состав вошли режиссёры Джонни То, Каутер Бен Хания, Ксавье Джанноли, Шарбану Садат, а также киновед Франческо Касетти и композитор Дэниел Блумберг. Почётные награды за вклад в кинематограф вручат Джорджу Клуни и Эллен Бёрстин. Венецианский кинофестиваль пройдёт со 2 по 12 сентября 2026 года.

В США выйдет новый сериал о Робокопе

Amazon MGM Studios официально заказал новый восьмисерийный сериал о роботе-полицейском Алексе Мерфи. Об этом сообщило американское отраслевое издание Variety. Сериал станет продолжением франшизы «Робокоп», которая началась с одноимённого фильма Пола Верховена 1987 года. Проект находился в разработке с 2022 года, с момента приобретения Amazon студии MGM. Согласно официальному описанию сюжета, гигантский технологический конгломерат убеждает власти города внедрить в полицию мощного робота, которому имплантировано сознание погибшего офицера.

Сценаристом, режиссёром и продюсером нового сериала станет Питер Око («Ложа 49» и «Офис»). Актёрский состав пока не объявлен.

В оригинальном «Робокопе» 1987 года главную роль исполнил Питер Уэллер, который также сыграл в сиквеле, вышедшем в 1990 году. В 1993-м вышла третья часть, где Уэллера заменил Роберт Берк. Ремейк с Джоэлом Киннаманом в главной роли был выпущен в 2014 году. Франшиза также включает в себя несколько телесериалов о «Робокопе», включая два анимационных и два игровых, видеоигры и комиксы.

На торги в Москве выставят работы художников общей стоимостью 1 миллиард рублей

26 июля Московский аукционный дом проведёт торги, на котором будет выставлена коллекция работ Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других мастеров с заявленной общей стоимостью 1 миллиард рублей. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения. Представители пресс-службы отметили, что чистый провенанс, редкие техники и музейный масштаб полотен делают предстоящий аукцион одним из самых громких событий арт-сезона.

Среди топ-лотов — пастель Рериха «Идольское Место» конца 1900-х годов с оценочной стоимостью 18 миллионов рублей, картина Айвазовского «У берегов Ялты» за 420 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей), а также работа Михаила Нестерова «У скита» (1925) за 200 тысяч долларов (15,6 миллиона рублей) и пейзаж Петра Кончаловского «Сосны осенью» за 16 миллионов рублей.

Также на аукционе представлены три портрета авторства Бориса Григорьева. На одном из этих полотен, предположительно, изображён актёр, режиссёр, сооснователь МХАТа Николай Александров. Эта работа оценена в 500 тысяч долларов (около 39 миллионов рублей).

Радио Studio 21 объявило о перезапуске

Хип-хоп-радиостанция Studio 21, информация о закрытии которой появилась 20 июля, объявила о перезапуске. Об этом её представители сообщили 24 июля в официальном Telegram-канале станции. «Нам было важно не просто объявить о переменах. Нам было важно поставить точку. Закончить одну историю, чтобы начать другую», — говорится в сообщении.

В беседе с интернет-проектом The Blueprint основатели Studio 21 Виктор Худошин и Василий Конад признались, что новость о закрытии была экспериментальным промоходом для обновления концепции и проверки реакции аудитории. Они пояснили, что хотели изучить, сколько людей действительно переживает за станцию, и принесли слушателям извинения за неожиданно сильный эмоциональный отклик.

Сейчас задача радиостанции - вернуться к старому звучанию и плотной работе с индустрией. Основатели подчеркнули, что в выборе музыки не станут загонять себя в жёсткие жанровые рамки и в эфире будут по-прежнему звучать разные композиции.

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