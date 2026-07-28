«Супергёрл»: почему фильм о сестре Супермена провалился в прокате

Вслед за коммерчески успешным фильмом «Супермен» обновлённая киновселенная DC выпускает космический блокбастер о дерзкой кузине знаменитого криптонца «Супергёрл». В отличие от благородного двоюродного брата, всегда готового встать на защиту человечества, Кара Зор-Эл в исполнении Милли Олкок предпочитает шататься по барам и спать до обеда. Из затяжной депрессии Супергёрл вытаскивают обстоятельства: межпланетный наёмник Крем травмирует любимого пса Крипто и ей приходится встать на тропу мести. Автор «Рамблера» рассказывает, почему потенциально любопытный проект не оправдывает возложенных на него ожиданий.

© DC Studios

О чём фильм

У супердевушки Кары Зор-Эл было тяжёлое детство: из-за вспышки радиации на Криптоне героиня годами наблюдала, как медленно угасают её родные и близкие. Когда девочка подросла, родители поместили Кару в специальную капсулу и отправили на Землю — спасать свою жизнь, творить добро и защищать человечество. К сожалению, мать с отцом не учли, что пережитые события сильно травмируют девушку. Тоскуя по родной планете, Кара целыми днями скитается по закоулкам Вселенной и спивается в компании уродливых пришельцев. Единственным другом Супергёрл остаётся её верный пёс Крипто, но даже его задорное виляние хвостом не в силах вытащить хозяйку из депрессии.

В свой 23-й день рождения Кара идёт в бар и знакомится с юной воительницей Рути (Ив Ридли), недавно потерявшей семью. Родителей и брата девочки убил космический бандит Крем, и сирота хочет во что бы то ни стало отомстить злодею. Супергёрл сочувствует Рути, но помогать отказывается — не в её стиле лезть в чужие проблемы. Но вскоре у Кары появляется своя причина отыскать коварного бандита: Крем ранит Крипто отравленным дротиком, а спасительное противоядие забирает с собой. Сменив растянутую футболку на геройский костюм, Супергёрл в компании бесстрашной Рути отправляется на поиски злодея.

© DC Studios

Кто работал над картиной

Изобретательного и коммерчески успешного «Супермена» снял режиссёр Джеймс Ганн, который также работал над блокбастером «Отряд самоубийц: Миссия навылет». А постановщиком истории «Супергёрл» стал Крэйг Гиллеспи — автор спортивной драмы «Тоня против всех» и диснеевской панк-сказки «Круэлла». Австралиец, привыкший создавать хулиганские женские образы на экране, превратил родственницу Супермена в оторву. Дерзкая и саркастичная Кара Зор-Эл — полная противоположность жизнерадостному добряку Кларку Кенту. Тем не менее за грубым фасадом героини скрывается любовь к людям. Австралийская актриса Милли Олкок, звезда сериала «Дом Дракона», смогла создать сложный и неоднозначный образ, который можно смело назвать главной удачей картины.

Кстати, Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета на экране тоже появляется, но ненадолго — персонаж выступает чем-то вроде совести главной героини. Роль Рути досталась 14-летней англичанке Ив Ридли, известной по сериалу «Задача трёх тел». Главным разочарованием проекта стало почти полное отсутствие Крипто: из-за полученного ранения лохматого любимца зрителей можно увидеть лишь в начале и конце фильма. Сложно объяснить, чем руководствовались сценаристы, ведь умилительный пёс мог привнести в картину хоть немного обаяния.

© DC Studios

Как это сделано

Несмотря на внушительный бюджет в 170 миллионов долларов, «Супергёрл» выглядит скучно и предсказуемо. Удивительно, но фильм о межпланетных путешествиях, космических бандитах и хулиганских драках получился не зрелищным, а блёклым. Визуальные отсылки к старым «Звёздным войнам», «Джону Уику» и «Безумному Максу», откровенно слабые батальные сцены и бессвязные диалоги существуют отдельно друг от друга, а сам фильм будто распадается на части. Возможно, Джеймсу Ганну не стоило оставлять режиссёрское кресло: хулиганского запала автора «Стражей Галактики» здесь явно не хватает. Правда, его отголоски слышны в бодром саундтреке, который немного оживляет происходящее на экране.

Безусловно, самая сильная сторона фильма — многогранный женский образ, созданный Гиллеспи и Олкок. Австралийская актриса убедительно отыгрывает и подростковый бунт, и хронический запой, и спасение души, показывая эволюцию героини через отношения с осиротевшей Рути. Избрав для себя путь одиночки, Супергёрл всё же становится опекуном беззащитной девочки и учит её смирению. Никакие суперспособности не могут вернуть Каре семью, точно так же как месть за родителей и брата не принесут облегчения Рути.

© DC Studios

Стоит ли смотреть

Новинка понравится только самым ярым поклонникам криптонских историй. Что касается всех остальных зрителей, вряд ли стоит тратить время на просмотр «Супергёрл». К сожалению, создателям не удалось развить интересный женский образ, а Милли Олкок, хоть и старалась, не смогла вытянуть на себе весь фильм. Потенциал истории остался нераскрытым, из-за чего смотреть «Супергёрл» тяжело и даже как-то обидно.

Тем временем Джеймс Ганн уже работает над третьей частью истории: премьера «Человека завтрашнего дня» запланирована на июль 2027 года. В центре повествования окажутся Супермен и Супергёрл, которым придётся объединить усилия ради борьбы со злом. Остаётся только надеяться, что после кассового провала «Супергёрл» создатели проведут работу над ошибками и порадуют зрителя качественным продолжением.

© DC Studios

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