Самый популярный сериал у россиян и новая «Футурама»: что обсуждали 27 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Одиссея» Нолана снова возглавила прокат в США

Эпический блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея» собрал 87 миллионов долларов в США за второй уик-энд (24–26 июля), сообщает издание Variety. По его данным, по сравнению со стартом в прошлые выходные (17–19 июля) сборы снизились всего на 30%, что можно назвать феноменальным результатом, поскольку большая часть блокбастеров, заработавших более 100 миллионов долларов в первый уик-энд, в последующие выходные теряет 50% и более. Общие сборы достигли 286,4 миллиона долларов в Америке и 639,6 миллиона долларов по всему миру.

Стала известна дата премьеры нового сезона «Футурамы»

Стриминговый сервис Hulu на своём YouTube-канале представил трейлер нового, 14-го сезона популярного анимационного сериала «Футурама». Премьера состоится 3 августа 2026 года. Героев ждут космические пираты, а доктор Зойдберг увидится с бывшей возлюбленной.

Онлайн-трансляции Большого театра посмотрели 4,5 миллиона зрителей

В юбилейном 250-м сезоне онлайн-трансляции спектаклей Большого театра посмотрели более 4,5 миллиона зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Всего в Большом состоялось 12 премьер и свыше тысячи мероприятий. В числе главных премьерных постановок — оперы «Турандот» и «Отелло», а также балеты «Шехеразада», «Золушка» и «Анна Каренина».

«Очень странные дела» стал самым популярным сериалом у россиян

Сериал «Очень странные дела» возглавил рейтинг самых популярных сериалов у россиян в первом полугодии 2026 года, согласно исследованию компании «Медиалогия», данные которого приводит ТАСС. Второе место занимает японское аниме «Магическая битва», третье — российский сериал «Ландыши». Также в топ-5 вошли «Пацаны» и «Первый отдел».

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