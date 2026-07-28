«Ночь кино» и траты россиян на культурный досуг: что обсуждали 28 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Обнародован длинный список Букеровской премии 2026 года

В длинный список одной из главных англоязычных литературных наград вошли 13 произведений, отобранных из 163 заявок. Список опубликован на официальном сайте Букеровской премии. В числе номинантов — работы двух писателей, ранее получавших эту награду: Дугласа Стюарта и Марлона Джеймса. Среди претендентов также есть произведения Элизабет Страут, Эммы Клайн и других авторов из США, Британии, Ирландии и Ямайки.

Короткий список объявят 22 сентября, а церемония вручения состоится 9 ноября в Лондоне. В этом году жюри возглавила исследовательница античности Мэри Бирд, также выбирать победителя будут лидер брит-поп-группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью, поэт Рэймонд Энтробус и писательница Патрисия Локвуд.

Россияне назвали свои расходы на культурный досуг

Согласно опросу финансового маркетплейса «Выберу.ру», проведённому среди 3092 респондентов, 24% россиян тратят на одно культурное мероприятие от 3 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования. У 23% опрошенных чек составляет от 1 до 3 тысяч рублей, у 19% — от 5 до 7 тысяч рублей, а 16% респондентов готовы потратить на эту цель свыше 7 тысяч рублей. 18% участников опроса тратят менее 1 тысячи рублей. Самым популярным форматом досуга оказались театры (23% опрошенных), также в топ-3 вошли концерты (19% респондентов) и музеи и выставки (18% респондентов).

К всероссийской акции «Ночь кино» в 2026 году присоединится более 60 стран

Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году пройдёт 29 августа: её проведут на более чем 5 тысячах площадок в России и более чем в 60 странах. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём официальном Telegram-канале. Как отметила чиновница, зрители смогут бесплатно увидеть на большом экране новинки отечественного кинематографа, включая фильм о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги» и семейные картины «Чебурашка 2» и «Буратино». Помимо показов, в городах организуют концерты, выставки, мастер-классы и викторины.

Первый в России полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в 2026 году

Первый российский научно-популярный документальный фильм, полностью созданный с использованием технологий искусственного интеллекта, выйдет в 2026 году. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил режиссёр и сценарист проекта Константин Кузнецов. 40-минутная лента посвящена полководцу Михаилу Кутузову и включает в себя более 50 «оживших» классических живописных полотен, рассказал постановщик. Сейчас авторы получают прокатное удостоверение и ведут переговоры с несколькими онлайн-кинотеатрами, чтобы организовать премьеру.

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