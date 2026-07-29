Новая «Джуманджи» и рост продаж книг про Одиссея: что обсуждали 29 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Вышел первый трейлер третьей части «Джуманджи»

Компания Sony представила первый полноценный трейлер третьей части «Джуманджи» с подзаголовком «Open World». Премьера картины состоится 25 декабря. Режиссёром вновь стал Джейк Кэздан, снявший предыдущие две части 2017 и 2019 годов. К своим ролям вернутся Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан.

Певицу МакSим выписали из больницы

Певицу МакSим, которая была госпитализирована 24 июля из-за сильных переживаний после смерти отца, вернулась домой из больницы. «Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Нахожусь под наблюдением врачей, рядом близкие, выполняю все рекомендации», — написала она в своём Telegram-канале.

Продажи «Одиссеи» выросли почти на 200% после выхода фильма Нолана

Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в сети «Читай-город» взлетели на 198% по сравнению с летом 2025-го, а суммарные продажи всех произведений античного автора — на 125%. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сети Александр Брычкин. По его предположению, причиной стал выход одноимённого фильма Кристофера Нолана со звёздным актёрским составом 17 июля в мировом прокате. В России показы стартуют 30 июля в формате предсеансового обслуживания.

Французский диджей Kavinsky скончался в Париже

Французский музыкант Kavinsky (настоящее имя — Венсан Белорже) найден мёртвым в своей парижской квартире, сообщает издание Le Figaro. Музыканту было 50 лет. Предварительная причина смерти — инсульт. Kavinsky стал известен благодаря треку «Nightcall» к фильму «Драйв» (2011), главную роль в котором сыграл Райан Гослинг. В 2024 году Белорже исполнял эту композицию на закрытии Олимпиады в Париже.

Названо количество посетителей городов «Золотого кольца» за пять месяцев 2026 года

Единый туристический маршрут «Золотое кольцо», объединяющий исторические города Центральной России, за первые пять месяцев 2026 года посетили 10 миллионов туристов. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, чьи слова передаёт Интерфакс. По его словам, турпоездки по локациям Золотого кольца ежегодно растут в среднем на 7%. Увеличение турпотока чиновник объяснил прежде всего транспортной доступностью.

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«Ночь кино» и траты россиян на культурный досуг: что обсуждали 28 июля