Рецензия на фильм «Трасса “Море-Море”»: разбираем плюсы и минусы романтической комедии

Комедийную мелодраму «Трасса “Море-Море”» снял дебютант Илья Храмов. В центре сюжета путешествие бывших супругов на юг России. Автор «Рамблера» разбирается, как в процессе спонтанной поездки у героев меняется самооценка, отношение к близким людям и планы на будущее.

© Кинокомпания СТВ

О чём сюжет фильма

Тёма (Арам Вардеванян) — фотограф-миллениал, который бесцельно прожигает жизнь. У него есть красный кабриолет, но он не может оплатить аренду за съёмную квартиру. На личном фронте тоже не всё гладко: парень развёлся с женой и теперь жалеет об этом. В общем, 30-летний повеса так и не научился брать ответственность и не смог повзрослеть.

Однажды Тёма узнаёт, что его бывшая, Саша (Юлия Франц), готовится выйти замуж за нового возлюбленного Глеба (Олег Отс). Жених и невеста ищут фотографа на торжество, и Тёма предлагает свои услуги. Все вместе они отправляются в автомобильное путешествие — из Санкт-Петербурга в Сочи, где в это время родители жениха заканчивают последние приготовления к свадьбе.

© Кинокомпания СТВ

По дороге компания пополнится ещё одним путешественником — эксцентричной автостопщицей Кирой (Дарья Матвеева), которую ребята из добрых побуждений решают подбросить. От заправки до заправки, от одного кафе до другого происходят разговоры, споры и ссоры, в которых до самого финального аккорда не будет победителя.

Самое интересное в фильме, конечно, произойдёт в конце. Главный вызов парня — сорвать свадьбу бывшей возлюбленной — претерпит изменения. Герой задумается, имеет ли он право оставаться в прошлом, когда настоящее вот-вот убежит вперёд, сверкая пятками.

Кто работал над фильмом

Над картиной работал выпускник ВГИКа (мастерская Владимира Хотиненко) Илья Храмов. Это его полнометражный дебют. До этого постановщик снимал только короткометражные фильмы. В своей работе Илья не прибегает к авторской радикальности, скорее аккуратно использует проверенные временем инструменты жанрового кино. Режиссёр не ломает драматургические опоры, а осторожно ступает на них, испытывая допустимый вес.

Главная ставка истории, над которой работали сценаристы Илья Втюрин и Алексей Макейчик, — актёрская химия. Арам Вардеванян воплощает на экране не столько карикатуру на инфантила, сколько человека, который запутался в самом себе и до конца не понимает, как взять на себя ответственность.

© Кинокомпания СТВ

Дополняет портрет Тёмы актриса Юлия Франц, без неё его история превратилась бы в ванильную, предсказуемую сказку. На фоне главных героев Олег Отс и Дарья Матвеева подбрасывают в историю долю комизма, абсурда и фарса. Их курьёзная, часто несуразная коммуникация в одних сценах делает историю ярче, в других — более напряжённой и насыщенной.

Плюсы картины

«Трасса “Море-Море”» с первых минут погружает в жанровый водоворот. Фильм не делает вид, что он представляет из себя нечто большее, чем жанровый аттракцион, — с динамичным монтажом, выпуклыми характерами героев и слегка переигрывающими актёрами. Как ни странно, честная позиция — плюс картины.

Ритм фильма высокий, градус накала страстей в ограниченном пространстве (большая часть событий разворачивается в автомобиле, изредка — в придорожных кафе) и не думает снижаться, хотя на поворотах персонажей всё-таки не особо заносит. Команде удаётся разнообразить окружающий мир: фильм-путешествие не становится заложником однотипных сцен на трассе. Эмоциональные качели с участием ребят распределены разумно и дозированно — даже относительно предсказуемые твисты ощущаются гармоничной частью повествования.

© Кинокомпания СТВ

Актёрская химия Вардеваняна и Франц — то, без чего «Трасса» бы совершенно точно не сработала так, как задумано. Актёры создают на экране ту живую, неподдельную связь, из-за которой плюс-минус типовому ромкому можно простить если не всё, то многое. Их отношения развиваются по учебнику, но синтез раздражения, ностальгии, нежности и бесконтрольных претензий друг к другу откликнется у зрителей. Герои транслируют на экране известный всем афоризм «от ненависти до любви — один шаг», но наблюдать за этим очень увлекательно.

Авторы смогли аккуратно интегрировать городские и горные пейзажи в сюжет, дополняя его атмосферу и акцентируя разные настроения персонажей по ходу движения с севера на юг. Добавьте сюда ситуативный юмор и гэги разной степени допустимости — получится увлекательная история, которая балансирует между лёгкостью и суровостью.

Минусы картины

«Трассе» не удаётся избежать доли предсказуемости. Нарушать ожидания классических формул дебюту не к лицу. Романтический треугольник, фундамент которого закладывается в начале, будет разрушен ровно так, как зритель себе и представляет. Да, режиссёр опирается на клише, но ругать за это не хочется.

Вызовы, которые всплывают у героев в ходе развития истории, не сказать, что запредельные. Наблюдая за трансформацией характеров — Тёмы, Саши и других персонажей, — нетрудно предположить, что им в общем-то всё по плечу. Что бы ни приключилось — они обязательно выкарабкаются. Отчасти это, конечно, в рамках жанровой конструкции, но в жизни так не бывает.

© Кинокомпания СТВ

Где-то в параллельной вселенной этот фильм мог бы столкнуть героев с реальными, удручающими последствиями их решений — спонтанных, инфантильных, поверхностных, максималистских. Но кино выбирает более мягкий путь, повествование обходит любые намёки на острые углы, из последних сил удерживая в целом лёгкую, доступную широкой аудитории интонацию. Из-за этого искренне переживать, что план героев пойдёт не по плану, не получается.

Стоит ли смотреть

«Трасса “Море-Море”» — увлекательное и запоминающееся жанровое кино. Оно точно понравится любителям лёгких романтических комедий, герои которых шутят и попадают в курьёзные ситуации. Новинку можно посмотреть со второй половинкой и в компании друзей.