Аффлек в миллионеры, российский кинохит в Америке: что обсуждали 30 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Мастер и Маргарита» выйдет в американский прокат в сентябре

Экранизацию романа Михаила Булгакова режиссёра Михаила Локшина покажут в кинотеатрах США 18 сентября, сообщает издание Variety. Все юридические споры, мешавшие выходу, урегулированы. Картина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь, которая вышла в России в 2024 году, уже демонстрировалась в Европе — в Германии, Италии, Франции и Швеции.

Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Американский актёр Бен Аффлек и чемпион популярной американской телевикторины «Jeopardy!» Джейми Дин взяли главный приз на шоу «Кто хочет стать миллионером» на ABC, пишет People. Финальный вопрос был посвящен именам индеек, которых президенты США ежегодно милуют перед Днём благодарения. Всю сумму направят в благотворительный фонд актёра Eastern Congo Initiative, поддерживающий общественные организации в Конго.

МГУ выпустил анимационный сериал о великих учёных России

МГУ и Институт развития интернета запускают просветительский проект — 20-минутные анимационные фильмы о выдающихся отечественных учёных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ. Первую серию покажут 30 июля в соцсетях вуза и на сайтах партнёров проекта. Героями стали Курчатов, Лурия, Ермольева, Сахаров, Можайский, Канторович и Шмидт. Все восемь эпизодов переведут на шесть языков.

Про Джорджо Армани снимут сериал

Итальянская компания Lux Vide совместно с модным домом Armani снимет сериал о жизни и карьере легендарного модельера Джорджо Армани, сообщает Variety. Режиссёром выступит Ферзан Озпетек, лично знавший Армани. Сценарий он пишет с Франческо Арланчем. Бренд предоставит архивы и личные вещи дизайнера. Легенда моды ушёл из жизни 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года.

Вышел тизер фильма о Басте со Славой Копейкиным в главной роли

На YouTube-канале «Gaz live» опубликовали первый трейлер байопика «Баста. Начало игры». Главную роль молодого Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера Басты) исполнил Слава Копейкин. Фильм расскажет о становлении рэпера в Ростове начала 2000-х. Режиссёром и сценаристом выступил Стас Иванов. Премьера в кинотеатрах состоится 24 декабря.

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