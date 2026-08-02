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Сэму Уортингтону — 50: путь от каменщика до звезды «Аватара». Фото

Екатерина Козлова
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Дебют Сэма Уортингтона в большом кино состоялся в 2000 году в австралийской музыкальной драме о братьях Шоне и Митчелле, которые работают на заводе, но мечтают о танцах, — «Каблуки». Сэм Уортингтон сыграл старшего брата Митча — практичного парня, который постоянно ввязывается в криминал и влюбляется в девушку брата. За эту роль актёр получил первую номинацию на премию Австралийского института кино (AFI Award, ныне известную как AACTA).
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Дебют Сэма Уортингтона в большом кино состоялся в 2000 году в австралийской музыкальной драме о братьях Шоне и Митчелле, которые работают на заводе, но мечтают о танцах, — «Каблуки». Сэм Уортингтон сыграл старшего брата Митча — практичного парня, который постоянно ввязывается в криминал и влюбляется в девушку брата. За эту роль актёр получил первую номинацию на премию Австралийского института кино (AFI Award, ныне известную как AACTA). 
© Australian Film Finance Corporation
В 2004 году на экраны вышла австралийская романтическая драма режиссёра Кейт Шортланд «16 лет. Любовь. Перезагрузка». По сюжету 16-летняя Хейди (Эбби Корниш) сбегает из дома в горнолыжный городок Джиндабайн, где у неё завязываются романтические отношения с сыном местного фермера Джо. Последнего сыграл Уортингтон. Роль принесла ему признание критиков и премию Австралийского института кино, которая считается аналогом «Оскара». Драма установила абсолютный рекорд, победив во всех 13 категориях, в которых была заявлена, в том числе как лучший фильм.
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В 2004 году на экраны вышла австралийская романтическая драма режиссёра Кейт Шортланд «16 лет. Любовь. Перезагрузка». По сюжету 16-летняя Хейди (Эбби Корниш) сбегает из дома в горнолыжный городок Джиндабайн, где у неё завязываются романтические отношения с сыном местного фермера Джо. Последнего сыграл Уортингтон. Роль принесла ему признание критиков и премию Австралийского института кино, которая считается аналогом «Оскара». Драма установила абсолютный рекорд, победив во всех 13 категориях, в которых была заявлена, в том числе как лучший фильм. 
© Australian Film Finance Corporation
Фантастический блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший в 2009 году, сделал Уортингтона звездой мирового уровня. Актёр сыграл в проекте про противостояние людей и народа планеты Пандора бывшего морпеха Джейка Салли, который получает новое тело и помогает племени сохранить их место обитания. Компанию Уортингтону составили Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг. Фильм собрал в прокате более 2,9 миллиарда долларов, согласно данным «Кинопоиска», став самым кассовым в истории и заработав три «Оскара». Уортингтон получил премию «Сатурн» как лучший актёр, AFI International Award (международная награда Австралийского института кино) за лучшую мужскую роль. А также две номинации на премию MTV Movie Awards: «Лучший поцелуй» (с Зои Салдана) и «Лучший бой» (со Стивеном Лэнгом).
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Фантастический блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший в 2009 году, сделал Уортингтона звездой мирового уровня. Актёр сыграл в проекте про противостояние людей и народа планеты Пандора бывшего морпеха Джейка Салли, который получает новое тело и помогает племени сохранить их место обитания. Компанию Уортингтону составили Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг. Фильм собрал в прокате более 2,9 миллиарда долларов, согласно данным «Кинопоиска», став самым кассовым в истории и заработав три «Оскара». Уортингтон получил премию «Сатурн» как лучший актёр, AFI International Award (международная награда Австралийского института кино) за лучшую мужскую роль. А также две номинации на премию MTV Movie Awards: «Лучший поцелуй» (с Зои Салдана) и «Лучший бой» (со Стивеном Лэнгом).  
© 20th Century Fox
В том же году на экраны вышел блокбастер «Терминатор: Да придёт спаситель» — четвёртая часть культового боевика 1984 года с Арнольдом Шварценеггером. Действие происходит в постапокалиптическом 2018 году. Уортингтон сыграл Маркуса Райта — смертника, приговорённого к казни, который завещал своё тело для научных экспериментов, а после ядерной войны неожиданно оживает и становится ключевой фигурой в войне человечества против Скайнета. Компанию актёру составил Кристиан Бэйл. Роль принесла Уортингтону номинацию на премию Teen Choice Award (американская премия, в которой победителей определяют подростки) как лучший прорыв года, следует из данных платформы IMDb.
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В том же году на экраны вышел блокбастер «Терминатор: Да придёт спаситель» — четвёртая часть культового боевика 1984 года с Арнольдом Шварценеггером. Действие происходит в постапокалиптическом 2018 году. Уортингтон сыграл Маркуса Райта — смертника, приговорённого к казни, который завещал своё тело для научных экспериментов, а после ядерной войны неожиданно оживает и становится ключевой фигурой в войне человечества против Скайнета. Компанию актёру составил Кристиан Бэйл. Роль принесла Уортингтону номинацию на премию Teen Choice Award (американская премия, в которой победителей определяют подростки) как лучший прорыв года, следует из данных платформы IMDb.  
© Warner Bros.

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В фэнтезийном боевике «Битва титанов» (2010) и его сиквеле «Гнев титанов» (2012) Уортингтон сыграл Персея — сына Зевса и смертной женщины, который должен сразиться с мифическими чудовищами, чтобы спасти мир от демонов Аида. За первую часть актёр получил номинацию на Teen Choice Award как лучший актёр в жанре фэнтези.
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В фэнтезийном боевике «Битва титанов» (2010) и его сиквеле «Гнев титанов» (2012) Уортингтон сыграл Персея — сына Зевса и смертной женщины, который должен сразиться с мифическими чудовищами, чтобы спасти мир от демонов Аида. За первую часть актёр получил номинацию на Teen Choice Award как лучший актёр в жанре фэнтези.  
© Warner Bros.
В 2012 году Уортингтон исполнил главную роль в остросюжетном триллере «На грани» о бывшем полицейском, которого незаконно обвинили в преступлении. Чтобы привлечь внимание к своему делу, он встаёт на карниз небоскрёба. Как писало издание Boston Herald, все трюки актёр, страдающий боязнью высоты, выполнял на реальном карнизе отеля «Рузвельт» на высоте более 60 метров без дублёров.
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В 2012 году Уортингтон исполнил главную роль в остросюжетном триллере «На грани» о бывшем полицейском, которого незаконно обвинили в преступлении. Чтобы привлечь внимание к своему делу, он встаёт на карниз небоскрёба. Как писало издание Boston Herald, все трюки актёр, страдающий боязнью высоты, выполнял на реальном карнизе отеля «Рузвельт» на высоте более 60 метров без дублёров. 
© Summit Entertainment
В 2016 году вышла военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Фильм основан на реальной истории Десмонда Досса — медика, который отказался носить оружие из-за религиозных убеждений, но спас около 75 солдат во время битвы за Окинаву. Уортингтон сыграл капитана Гловера — командира, который сначала скептически относится к Доссу, но позже проникается уважением к его мужеству. Фильм был номинирован на шесть премий «Оскар», включая «Лучший фильм», и получил две статуэтки (за лучший звук и лучший монтаж).
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В 2016 году вышла военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Фильм основан на реальной истории Десмонда Досса — медика, который отказался носить оружие из-за религиозных убеждений, но спас около 75 солдат во время битвы за Окинаву. Уортингтон сыграл капитана Гловера — командира, который сначала скептически относится к Доссу, но позже проникается уважением к его мужеству. Фильм был номинирован на шесть премий «Оскар», включая «Лучший фильм», и получил две статуэтки (за лучший звук и лучший монтаж).  
© Summit Entertainment
В 2022 году вышло продолжение фэнтези Кэмерона «Аватар: Путь воды», а в 2025-м зрители увидели третью часть — «Аватар: Огонь и пепел». В них Уортингтон вернулся к роли Джейка Салли, который стал отцом и предводителем народа на'ви. Действия разворачиваются в новых локациях Пандоры. Вторая часть заработала 2,3 миллиарда в мировом прокате и получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, а также четыре премии «Сатурн», в том числе как лучший научно-фантастический фильм. «Огонь и пепел» собрал 1,4 миллиарда в прокате и также получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и пять премий «Сатурн» (в том числе как лучший научно-фантастический фильм), следует из данных «Кинопоиска».
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В 2022 году вышло продолжение фэнтези Кэмерона «Аватар: Путь воды», а в 2025-м зрители увидели третью часть — «Аватар: Огонь и пепел». В них Уортингтон вернулся к роли Джейка Салли, который стал отцом и предводителем народа на'ви. Действия разворачиваются в новых локациях Пандоры. Вторая часть заработала 2,3 миллиарда в мировом прокате и получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, а также четыре премии «Сатурн», в том числе как лучший научно-фантастический фильм. «Огонь и пепел» собрал 1,4 миллиарда в прокате и также получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и пять премий «Сатурн» (в том числе как лучший научно-фантастический фильм), следует из данных «Кинопоиска».  
© 20th Century Studios

2 августа исполняется 50 лет австралийскому актёру Сэму Уортингтону, который стал известен на весь мир благодаря роли Джейка Салли в легендарном фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». За плечами актёра — более 50 ролей в кино, премия «Сатурн» за лучшую мужскую роль и место в списке самых кассовых актёров 2010 года в американском списке Forbes.

Сэмюэл Генри Джон Уортингтон родился в 1976 году в английском городе Годалминг, графство Суррей. Когда ему было всего полгода, семья переехала в Австралию, в пригород Перта. Отец работал на электростанции, мать вела домашнее хозяйство.

В 1995 году Уортингтон поступил в Национальный институт драматического искусства (NIDA) в Сиднее, где изучал актёрское мастерство. Но, по его собственному признанию, он не планировал становиться артистом. На момент поступления он работал каменщиком, строил дома. «Мне было 19, я встретил девушку, которая хотела поступить в главную театральную школу Австралии — NIDA. У неё было прослушивание, и я пошёл с ней для моральной поддержки. Я просто прошёл через это по-своему, и они сказали: “Продолжай, продолжай”. В итоге мне сказали: “Хочешь провести здесь три года?” Я поступил, она — нет», — рассказывал Уортингтон в интервью 2009 года изданию The New Indian Express, добавив, что через неделю девушка его бросила.

После окончания NIDA Уортингтон несколько лет работал на австралийском телевидении и играл в небольших театральных постановках. Его дебют в большом кино состоялся в 2000 году в австралийском фильме «Каблуки». В 2004 году он появился в австралийской независимой драме «16 лет. Любовь. Перезагрузка».

Уортингтон был в числе главных претендентов на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино „Рояль“» (2006) Мартина Кэмпбелла вместе с Генри Кавиллом и Гораном Вишничем, но уступил Дэниелу Крейгу. «Я мог бы сыграть Бонда-убийцу, но стать [для роли] галантным — нет. Этот "костюм" мне не подходит. Я не понимал, что я делаю», — передавало слова Уортингтона издание Variety.

Мировую славу актёру принесла роль Джейка Салли в трилогии Джеймса Кэмерона «Аватар», а также роль Маркуса Райта в блокбастере «Терминатор: Да придёт спаситель», которые вышли в 2009 году. А в следующем году вышла «Битва титанов», где актёр сыграл Персея. Благодаря этим проектам в 2010 году Уортингтон вошёл в список самых кассовых актёров года по версии Forbes, заняв восьмую строчку.

С 2014 года Уортингтон женат на австралийской модели Ларе Бингл. У пары трое сыновей.

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