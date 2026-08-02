2 августа исполняется 50 лет австралийскому актёру Сэму Уортингтону, который стал известен на весь мир благодаря роли Джейка Салли в легендарном фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». За плечами актёра — более 50 ролей в кино, премия «Сатурн» за лучшую мужскую роль и место в списке самых кассовых актёров 2010 года в американском списке Forbes.

Сэмюэл Генри Джон Уортингтон родился в 1976 году в английском городе Годалминг, графство Суррей. Когда ему было всего полгода, семья переехала в Австралию, в пригород Перта. Отец работал на электростанции, мать вела домашнее хозяйство.

В 1995 году Уортингтон поступил в Национальный институт драматического искусства (NIDA) в Сиднее, где изучал актёрское мастерство. Но, по его собственному признанию, он не планировал становиться артистом. На момент поступления он работал каменщиком, строил дома. «Мне было 19, я встретил девушку, которая хотела поступить в главную театральную школу Австралии — NIDA. У неё было прослушивание, и я пошёл с ней для моральной поддержки. Я просто прошёл через это по-своему, и они сказали: “Продолжай, продолжай”. В итоге мне сказали: “Хочешь провести здесь три года?” Я поступил, она — нет», — рассказывал Уортингтон в интервью 2009 года изданию The New Indian Express, добавив, что через неделю девушка его бросила.

После окончания NIDA Уортингтон несколько лет работал на австралийском телевидении и играл в небольших театральных постановках. Его дебют в большом кино состоялся в 2000 году в австралийском фильме «Каблуки». В 2004 году он появился в австралийской независимой драме «16 лет. Любовь. Перезагрузка».

Уортингтон был в числе главных претендентов на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино „Рояль“» (2006) Мартина Кэмпбелла вместе с Генри Кавиллом и Гораном Вишничем, но уступил Дэниелу Крейгу. «Я мог бы сыграть Бонда-убийцу, но стать [для роли] галантным — нет. Этот "костюм" мне не подходит. Я не понимал, что я делаю», — передавало слова Уортингтона издание Variety.

Мировую славу актёру принесла роль Джейка Салли в трилогии Джеймса Кэмерона «Аватар», а также роль Маркуса Райта в блокбастере «Терминатор: Да придёт спаситель», которые вышли в 2009 году. А в следующем году вышла «Битва титанов», где актёр сыграл Персея. Благодаря этим проектам в 2010 году Уортингтон вошёл в список самых кассовых актёров года по версии Forbes, заняв восьмую строчку.

С 2014 года Уортингтон женат на австралийской модели Ларе Бингл. У пары трое сыновей.

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