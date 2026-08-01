Уортингтон грабит банк, Клавье находит брата: яркие новинки месяца

В августе в онлайн-кинотеатре Okko стартуют яркие киноновинки из разных стран мира. Зрители смогут увидеть нашумевший американский фильм ужасов «Обсессия», захватывающий гонконгский боевик «Слепая ярость», французскую комедию «Неожиданные связи 2», российское сказочное фэнтези «Богатыри» и другие интересные фильмы.

© Canal+

«Звёздный сигнал» ( 16+)

Режиссёр: Джонатан Собол.

Страна: Канада.

Год: 2026.

© Darius Films

Канадский фантастический триллер с Изабель Фурман («Голодные игры», «Дитя тьмы») в главной роли. Талантливый учёный Анника получает приглашение от миллиардера присоединиться к секретной команде на уединённом острове. Их цель — установить контакт с внеземным разумом. Отправив сигнал в космос, они получают пугающий ответ, который ставит под угрозу будущее человечества.

Фильм понравится поклонникам неспешной интеллектуальной фантастики, которые ценят философские диалоги героев больше, чем спецэффекты и экшен. Поклонникам таланта Изабель Фурман также будет интересно наблюдать за актрисой в новом амплуа.

«Распаковка» ( 6+)

Режиссёр: Владислав Богуш.

Страна: Россия.

Год: 2026.

© Киноцех, Big Screen Production

Российская семейная комедия о популярном блогере Владе. В преддверии большого сольного концерта он выставляет себя на торги: победитель сможет целую неделю провести с кумиром. Покупателем лота оказывается сын богатого бизнесмена Боря. И теперь Влад обязан развлекать мажора, который придумывает неприятные испытания. Попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда блогер решает «выбесить» Борю. В ответ избалованный парень начинает новую игру.

Главную роль в картине сыграл популярный блогер Влад Кобяков, так что её точно стоит посмотреть его поклонникам. Также картина понравится любителям лёгких комедий с незатейливым сюжетом, в которых много современных шуток и ярких персонажей.

«Богатыри» ( 6+ )

Режиссёр: Павел Воронин.

Страна: Россия.

Год: 2026.

© Наше кино

Восьмилетний школьник Ваня случайно находит волшебный портал и переносится во времена Древней Руси. Мальчик знакомится с богатырями Ратибором и Фёдором. Вместе они возвращаются в современную Москву на поиски волшебных артефактов — останков дракона. Самое важное — опередить злую волшебницу Гордею, которой реликвии нужны для воскрешения древнего зла и уничтожения мира.

Сказочное фэнтези отлично подойдёт для семейного просмотра с детьми разных возрастов. Динамичный сюжет о путешествиях во времени и битвах с магией не даст заскучать юным зрителям. А взрослым стоит обратить внимание на дуэт богатырей, которые без конца «сыплют» искромётными шутками.

«Неожиданные связи 2» (18+)

Режиссёр: Жюльен Эрве.

Страна: Франция.

Год: 2026.

© Canal+

Продолжение комедии с Кристианом Клавье и Дидье Бурдоном. Молодожёны Алиса и Франсуа готовятся к свадьбе. Чтобы сделать своим отцам подарок, они проводят генетический тест, который должен рассказать правду о происхождении мужчин. Но результаты оказываются катастрофическими: главы семейств, считавшие себя коренными французами и очень гордившиеся этим, узнают, что их корни уходят далеко за пределы Франции. Они с азартом погружаются в историю своих семей, что приводит к череде забавных и неожиданных открытий.

Фильм точно понравится поклонникам оригинальных французских комедий и зрителям, которые уже оценили первую часть. Лёгкий юмор и харизматичные актёры помогут расслабиться после тяжёлого дня и весело провести вечер в кругу семьи.

«Ограбить Лондон» (18+)

Режиссёр: Дэвид Маккензи.

Страна: Великобритания.

Год: 2025.

© Anton, Sigma Films

В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Власти срочно эвакуируют людей из соседних зданий, включая сотрудников крупнейшего британского банка. В этот момент команда первоклассных взломщиков решает воспользоваться ситуацией и похитить хранящуюся в банке крупную партию алмазов. Вооружившись современными гаджетами, бандиты готовят дерзкое ограбление века.

Главные роли в британском боевике сыграли Аарон Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном») и Сэм Уортингтон («Аватар»). Картину стоит посмотреть тем, кто любит жанровые боевики про ограбления и динамичные криминальные триллеры с сильными персонажами в центре сюжета.

«Живая ярость» (18+)

Режиссёр: Кэндзи Танигаки.

Страна: Гонконг.

Год: 2025.

© XYZ Films

Немой китайский разнорабочий и мастер боевых искусств Ван Вэй ведёт тихую жизнь и заботится о дочери. Его спокойное существование рушится, когда девочку похищает преступная группировка. Полиция не стремится вызволять ребёнка, и Ван Вэй решает спасать дочь в одиночку. В поисках он находит неожиданного союзника — журналиста Навина, чья жена также таинственно исчезла. Герои вступают в безжалостную схватку с криминальным синдикатом, не останавливаясь ни перед чем.

Картина понравится любителям жестоких китайских боевиков с множественными драками. Тем, кто любит бескомпромиссные динамичные истории о мести, где герои действует жёстко и без лишних разговоров вступают в схватку с врагом, также не стоит проходить мимо.

«Обсессия» (18+)

Режиссёр: Карри Баркер.

Страна: США.

Год: 2026.

© Blumhouse Productions

Один из самых обсуждаемых фильмов ужасов года. Застенчивый парень Беар тайно влюблён в свою подругу Ники, но та не отвечает ему взаимностью. Однажды он покупает в магазине загадочную палочку и загадывает желание, чтобы Ники его полюбила. Мечта Беара сбывается: девушка буквально приклеивается к нему, но со временем её любовь перерастает в нездоровую одержимость. Её ревность становится разрушительной, знаки внимания — жуткими, а любая попытка Беара прекратить отношения приводит к кровавым последствиям.

Жуткий хоррор стал первым полнометражным проектом молодого режиссёра Карри Баркера, вышедшим в широкий прокат. «Обсессию» точно стоит посмотреть тем, кто любит психологические хорроры с элементами чёрной комедии и неожиданными сюжетными поворотами. Картина также понравится поклонникам независимого авторского кино с нестандартной манерой съёмки.

«Вверх по волшебному дереву» (6+)

Режиссёр: Бен Грегор.

Страна: Великобритания, США, Франция.

Год: 2026.

© StudioCanal

Устав от городской суеты, семья Томпсонов переезжает в тихую деревню. Однажды младшая дочь находит в соседнем лесу огромное волшебное дерево. Стоит взобраться на его верхушку — и попадаешь в страну чудес, дома строят из шоколада, а зелья исполняют любые желания. Но старшая дочь Томпсонов не представляет жизни без соцсетей и мечтает вернуться в мегаполис. На помощь ей приходит могущественная бабушка. Женщина полна решимости уничтожить лес и вернуть внучку в город любой ценой.

Яркое сказочное фэнтези, одну из главных ролей в котором сыграл Эндрю Гарфилд, обязательно нужно посмотреть всей семьёй. Детям будет интересно наблюдать за невероятными приключениями героев, а взрослые вспомнят, каково это — верить в чудеса.

«Дед Фомич» (12+)

Режиссёр: Гарик Петросян, Григорий Сухов.

Страна: Россия.

Год: 2026.

© ГКС-Медиа

Глава семьи Фомич давно мечтает помириться с детьми и внуками: когда-то недопонимание развело их по разным углам. Чтобы собрать всех вместе, герой решается на радикальный шаг: объявляет о своей смертельной болезни и заодно сообщает о шкатулке с золотом, которая достанется только одному из наследников. Родственники мгновенно съезжаются под одну крышу, рассчитывая побороться за наследство. В итоге план Фомича оборачивается против него.

В картине снялись Николай Мерзликин, Николай Добрынин, Глеб Калюжный, Никита Кологривый. Она понравится любителям добрых российских комедий с динамичным сюжетом, смешными шутками и счастливым финалом.

«Марк глазами Софии» (18+)

Режиссёр: София Коппола.

Страна: США.

Год: 2025.

© A24

Документальный проект Софии Копполы об эпатажном американском модельере Марке Джейкобсе, с которым она дружит много лет. Картина фиксирует 12 недель до показа весенней коллекции 2024 года: от выбора тканей до последних примерок. Режиссёр наблюдает за творческим процессом и размышляет о природе вдохновения, переплетая современные съёмки с архивными кадрами Нью-Йорка 1970–1990-х. Фильм превращается в личное эссе о дружбе, моде и том, как рождается искусство.

Стильную ленту стоит рекомендовать всем, кто любит документальное кино об искусстве и именитых модельерах нашего времени. При этом кино рассчитано на зрителей, которые знакомы с творчеством Джейкобса и не нуждаются в подробных объяснениях его биографии. В качестве введения в историю высокой моды этот фильм не подойдёт.

«Между небом и землёй» (18+)

Режиссёр: Алис Вьяль.

Страна: Франция.

Год: 2025.

© TF1

Эльза — одинокая женщина, способная видеть и слышать мёртвых. Однажды она встречает Оскара, талантливого музыканта, который только что погиб в автокатастрофе. Между ними завязываются трогательные отношения. Эльза становится единственным мостиком между ним и миром людей. Вместе героям предстоит преодолеть границу между жизнью и смертью.

Трогательная французская драма придётся по вкусу поклонникам нестандартных фильмов о любви. Неспешное повествование и красивые диалоги заставят сопереживать героям и с нетерпением ждать, чем закончится их любовь.

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«Марк глазами Софии»: разбираем документальное кино о Марке Джейкобсе