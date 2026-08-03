«Волчок»: сюжет, критика и факты приключенческой комедии с Евгением Ткачуком

4 декабря 2025 года в российский прокат вышла приключенческая комедия «Волчок» режиссёра Константина Смирнова. Главную роль в ней сыграл известный российский актёр Евгения Ткачук. По информации портала Kinobusiness.com, в первый уик-энд картина собрала 155,4 миллиона рублей и заняла первое место в российском прокате. Общие кассовые сборы картины составили 446,9 миллиона рублей, её посмотрели более миллиона человек. Критики, в основном, положительно отзывались о фильме, называя его «достойным семейным кино», хотя и отмечали упрощённость сюжетной линии.

© MEM Cinema Production, Okko

Коротко о фильме «Волчок»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Константин Смирнов

Жанр: приключенческая комедия

Страна: Россия

Длительность: 2 часа 3 минуты

В главных ролях: Евгений Ткачук (Волчок), Марк-Малик Мурашкин (Ваня Огарёв), Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьёв.

О чём: путешествие тринадцатилетнего дворянина и угрюмого кулачного бойца из Москвы в Нижний Новгород

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Волчок»: краткий сюжет

Действие происходит в Российской империи на рубеже XIX—XX веков. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарёв остаётся сиротой после того, как у него умирает отец. Дядя пытается завладеть наследством племянника и нанимает убийц. Ваня сбегает из Москвы в Нижний Новгород — к другу покойного отца. В пути он случайно встречает кулачного бойца по прозвищу Волчок и нанимает его в телохранители. Путешествие начинается с конфликтов: избалованный и мечтательный аристократ и неотёсанный, угрюмый мужик едва терпят друг друга. Но опасная дорога с погонями, драками и перестрелками постепенно меняет обоих героев. Они учатся понимать друг друга, а их противостояние перерастает в настоящую дружбу.

Кто снял фильм «Волчок»

Режиссёром выступил Константин Смирнов, известный по сериалу «Жуки». Сценарий написали Алексей Безенков, Константин Смирнов и Ксения Датнова на основе идеи Вадима Голованова. Производством занимались кинокомпания MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино.

Актёры и роли: Главные роли исполнили Евгений Ткачук (кулачный боец Волчок) и Марк-Малик Мурашкин (Ваня Огарёв). В фильме также снимались Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Даниил Воробьёв.

Интересные факты о фильме

Картину снимали в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Нижнем Новгороде и Рыбинске. Основной локацией стал Рыбинск из-за его древних строений.

Для создания визуального стиля картины, чтобы передать атмосферу рубежа веков, создатели ориентировались на фотографии Прокудина-Горского и книг Гиляровского.

Сыгравший главную роль Евгений Ткачук для съёмок сцен кулачных боёв прошёл полный курс физической подготовки, отмечается на сайте Okko.

Рейтинги и критика

На платформе «Кинопоиск» зрительский рейтинг ленты составляет 7,6 балла из 10. Портал «Кино-Театр.Ру» поставил «Волчку» 8,8 балла из 10. Зрители портала Film.ru оценили картину на 7,2 балла из 10.

Автор журнала MAXIM называет картину «бодрым истерном с Ткачуком и Маковецким». Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает работа Ткачука. «Созданный им Волчок не просто смел и смекалист, но психологически достоверен», — пишет критик. Он отмечает, что во многом благодаря Ткачуку и другим актёрам у картины нет ощущения «ряжености». По мнению критика, режиссёру удалось создать «идеальное мальчишеское кино, где дети подпрыгивают в креслах, а у родителей не возникает желания достать телефон».

Критик Юлия Шагельман в своей рецензии для «Коммерсанта» дала фильму сдержанно-положительную оценку. Она отмечает, что на фоне множества однотипных семейных картин «Волчок» выгодно отличается «живостью и озорством». Критик высоко оценивает игру Евгения Ткачука, на «шальной органике» которого, по её словам, «в основном и держится фильм». В то же время, игру юного актера Марка-Малика Мурашкина она называет «довольно деревянной». Основной недостаток рецензент видит в финале: по её мнению, в Нижнем Новгороде сюжет «портится», так как авторы не смогли выбрать один вариант концовки и накладывают друг на друга несколько финалов.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма составил 620 миллионов рублей, согласно данным «Кинопоиска». По информации портала Kinobusiness.com, в первый уик-энд картина собрала 155,4 миллиона рублей и заняла первое место в российском бокс-офисе. Общие кассовые сборы картины составили 446,9 миллиона рублей.

Награды и номинации фильма

«Волчок» получил номинацию на Премию Гильдии кастинг-директоров России. В частности, актерский состав фильма во главе с Евгением Ткачуком, Тимофеем Трибунцевым и Александром Яценко был отмечен профессиональным сообществом за лучший актерский ансамбль, пишет портал «Кино-Театр.Ру».

Стоит ли смотреть фильм «Волчок»

«Волчок» стоит посмотреть поклонникам приключенческих комедий и семейного кино. Это динамичная история о дружбе, где добротный экшн сочетается с юмором и красивыми видами России. Но тем, кто ждёт глубокой исторической драмы или безупречного сценария, фильм может показаться предсказуемым и скучным.

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