Маска «Крик» на аукционе, Армани в сериале — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Рамблер

Культовый реквизит из «Крика», «Сияния» и «Криминального чтива» выставят на аукцион

Аукционный дом Propstore организует масштабные торги в Лос-Анджелесе с 26 по 29 августа. На продажу выставят более 1,4 тысячи лотов, связанных с кино и телевидением, сообщается на сайте аукционного дома. Среди самых узнаваемых лотов — маска-призрак из фильма «Крик» (1996), топор из «Сияния» (1980) и культовые перчатки Эдварда из «Эдварда Руки-ножницы» (1990). Отдельным лотом также представят белую рубашку и брюки клёш Умы Турман из «Криминального чтива» (1994), оценённые в 15–30 тысяч долларов.

В каталоге заявлены ещё янтарь с комаром из «Парка Юрского периода», костюм кролика из «Донни Дарко», броня Железного Человека и зубы оборотня из клипа Майкла Джексона на песню Thriller (1982). Стартовая цена самых знаковых предметов достигает полумиллиона долларов.

Продажи поэмы Гомера выросли почти на 200%

В сети книжных магазинов «Читай-город» продажи поэмы Гомера взлетели на 198% по сравнению с летом 2025 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сети Александр Брычкин. По его мнению, такой интерес читателей к первоисточнику спровоцировал выход фильма Кристофера Нолана «Одиссея» со звёздным актёрским составом. Также Брычкин заметил, что продажи всех произведений античного автора суммарно увеличились на 125%.

Картина появилась в мировом прокате 17 июля и только за первый уик-энд собрала 264,1 миллиона долларов, став самым кассовым фильмом в карьере режиссёра, писал Forbes. Лента рассказывает о возвращении царя Итаки домой после Троянской войны и его приключениях. В экранизации заняты Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие звёзды. В России показы стартовали 30 июля и проводятся в формате предсеансового обслуживания.

Первый в России фильм, снятый ИИ, выйдет в 2026 году

В России впервые полностью с помощью искусственного интеллекта создали 40-минутный документальный фильм о полководце Кутузове и его подвигах. Премьера запланирована на лето — осень 2026 года, сообщил в пресс-центре ТАСС автор сценария и режиссёр Константин Кузнецов.

По его словам, создатели хотели возродить у молодёжи интерес к истории, в картине «оживают» более 50 классических живописных полотен. Сейчас создатели проходят процедуру получения прокатного удостоверения. Основная сложность заключается в том, что раньше снятые при помощи ИИ фильмы не допускались к прокату.

О Джорджо Армани снимут сериал

Итальянская компания Lux Vide совместно с модным домом Armani снимет сериал о легендарном модельере Джорджо Армани. Как пишет Variety, проект пока не имеет названия. Режиссёром станет Ферзан Озпетек, который долгие годы был лично знаком с дизайнером и всегда считал его «провидцем» и «блестящим художником» (его слова передаёт Variety). Сценарий Озпетек напишет вместе с Франческо Арланчем. Бренд предоставит съёмочной группе доступ к архивам и локациям, связанным с Армани.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченце. Свой бренд он основал в 1975 году в возрасте 41 года вместе с партнёром Серджо Галеотти, вложив средства от продажи личного автомобиля. Армани совершил революцию в мужской и женской одежде, создав «расслабленный» пиджак без жёстких подплечников и подкладки. Мировую славу модельеру принесла работа над костюмами для Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» (1980). В дальнейшем он одевал звёзд на красных дорожках, в том числе Дайан Китон, Джулию Робертс, Кейт Бланшетт и многих других. Джорджо Армани умер 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года.

Мультфильм про Хитрого Койота выйдет в российский прокат

Первый полнометражный мультфильм о знаменитом герое из популярного американского мультсериала прошлого века про мультяшек Looney Tunes — «Хитрый Койот» — появится в российских кинотеатрах 10 сентября. Об этом «Афише Daily» сообщила кинокомпания «Каро Премьер». Мировая премьера состоится 28 августа.

По сюжету Койот решает засудить корпорацию Acme за неисправные устройства для поимки главного врага Койота — Дорожного бегуна. В суде ему помогает адвокат. Режиссёром выступил Дэйв Грин, а в команде сценаристов — Джеймс Ганн. Главные роли озвучили Джон Сина, Уилл Форте и Лана Кондор. По словам представителей «Каро Премьер», это первая лента вселенной «Looney Tunes» за пять лет, которая официально выйдет в России.

Гора Олимп получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Известная греческая гора Олимп включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного культурного и природного наследия, сообщило агентство Associated Press. Решение принято на заседании комитета в Пусане. Греция добивалась этого статуса 12 лет.

Олимп — самая высокая гора страны (вершина Митикас — 2918 м). В древнегреческой мифологии она считалась обителью 12 богов, в том числе главного бога Зевса. Кроме того, гора славится богатым биоразнообразием. Власти страны заявили, что новый статус усилит обязательства по защите природы Олимпа на фоне растущего туристического потока.

Аффлек в миллионеры, российский кинохит в Америке: что обсуждали 30 июля