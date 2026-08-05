Нионго или Крюгер: сравниваем актёрский состав экранизаций Гомера

Ещё до выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана фильм начали активно обсуждать. Больше всего шума наделал актёрский состав: проект критиковали и за выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской, и отсутствие в значимых ролях актёров греческого происхождения. «Рамблер» решил сравнить, кто играл ключевых героев в известных экранизациях гомеровских поэм.

© Warner Bros.; Universal Pictures

У обеих знаменитых поэм Гомера — «Илиады» и «Одиссеи» — существует множество экранных версий. Например, по «Одиссее» сняты немой фильм Франческо Бертолини, Адольфо Падована и Джузеппе де Лигуро 1911 года, восьмисерийный сериал 1968 года постановщика Франко Росси, 87-минутная приключенческая картина «Ностос: Возвращение» (1989) Франко Пьяволи и картина Умберто Пазолини «Возвращение Одиссея» (2024), действие которой начинается со второй части поэмы — прибытия Одиссея на Итаку и встречи с Пенелопой и Телемахом.

В числе самых известных экранизаций «Илиады» — «Елена Троянская» (1956) Роберта Уайза, итальянские пеплумы «Троянский конь» (1961) Джорджо Феррони и «Гнев Ахилла» (1962) Марино Джиролами, сериал Netflix «Падение Трои» (2018) и «Троя» (2004) Вольфганга Петерсена. Последнюю с современной «Одиссеей» связывают не только множество общих героев (события Троянской войны предваряют странствия Одиссея), но и тот факт, что изначально этот фильм собирался ставить Кристофер Нолан, но в итоге проект отдали Петерсену.

Для сравнения актёрского состава «Рамблер» выбрал четыре известные экранизации поэм: помимо «Трои» Петерсена и «Одиссеи» Нолана, это двухсерийный телефильм Андрея Кончаловского «Одиссей» (1997) и ставшая классикой картина 1954 года «Приключения Одиссея» итальянского постановщика Марио Камерини.

Одиссей, царь Итаки

В фильме Нолана царя Итаки играет Мэтт Дэймон; выбор актёра с амплуа «обычного человека в экстремальных обстоятельствах» помог создать образ приземлённого, рефлексирующего Одиссея.

В «Трое» Шон Бин создал образ усталого воина-прагматика, чья хитрость не менее важна, чем искусство владения мечом.

В «Приключениях Одиссея» главную роль сыграл Кирк Дуглас. Его Одиссей показан классическим голливудским героем — мускулистым, решительным, с обаятельной улыбкой, но без глубокого психологизма.

Одиссей в телефильме Кончаловского — Арманд Ассанте. Главный герой в его исполнении проходит путь от самоуверенного военачальника до усталого странника.

© Warner Bros.; Universal Pictures; Lux Film; Hallmark Entertainment

Пенелопа, жена Одиссея

В фильме Нолана эту героиню исполнила Энн Хэтэуэй. Её Пенелопа кажется ровной и спокойной, но на самом деле в ней есть и ярость, и решительность.

В ленте Камерини роль жены Одиссея исполнила Сильвана Мангано. Актриса привнесла в образ античную стать и женственность. Эта же актриса сыграла роль волшебницы Цирцеи.

Грета Скакки у Кончаловского сыграла сдержанную, но внутренне сильную царицу. Её Пенелопа — молчаливый стержень, который держит дом, пока муж сражается с чудовищами и богами.

© Warner Bros.; Lux Film; Hallmark Entertainment

Антиной, предводитель женихов Пенелопы

Роберт Паттинсон в «Одиссее» Нолана вывел Антиноя как льстивого, самоуверенного и хитрого антагониста, чья внешняя притягательность лишь подчёркивает жестокость этого претендента на власть.

В телефильме Андрея Кончаловского роль предводителя женихов исполнил Винченцо Николи. Он изобразил этого героя дерзким и жестоким.

Антиной в исполнении Энтони Куинна в фильме 1954 года излучал животную силу и высокомерие, став полной противоположностью для Одиссея в исполнении Кирка Дугласа.

© Warner Bros.; Lux Film; Hallmark Entertainment

Менелай, царь Спарты

Менелая у Нолана исполнил Джон Бернтал. Ему убедительно удалось передать грубость, бессердечие и ярость обманутого мужа.

Брендан Глисон в «Трое» создал запоминающийся образ: его Менелай получился стареющим, неуклюжим, но грозным и движимым жаждой мести.

В телефильме Кончаловского Менелая сыграл Николас Клей. Его персонаж получился более благородным, чем в версиях Нолана и Петерсена.

© Warner Bros.; Universal Pictures; Hallmark Entertainment

Агамемнон, царь Микен

В «Одиссее» 2026 года Агамемнона сыграл Бенни Сэфди. Этот герой одет в чёрные доспехи, он не снимает шлема, и его лица почти не видно. У Сэфди получился не человек-полководец, а безмолвная машина войны, готовая ради своей цели принести в жертву всех, включая собственную дочь.

В «Трое» исполнивший Агамемнона Брайан Кокс создал образ хищного и властного завоевателя.

Греческий актёр Йорго Воягис в «Одиссее» Кончаловского сыграл царя более сдержанно, с акцентом на усталость от бесконечной войны.

© Warner Bros.; Universal Pictures; Hallmark Entertainment

Елена Троянская, жена Менелая

В «Одиссее» 2026 года роль Елены Троянской получила Лупита Нионго. Эта героиня появляется на экране на несколько минут и напоминает Менелаю, что она была всего лишь поводом для нападения на Трою. Лицо Елены обезображено шрамом. Нионго также исполнила роль сестры-близнеца Елены — Клитемнестры. В этом образе Нионго стремительно перевоплощается из игривой и покорной своему мужу Агамемнону женщины в яростную фурию, бросающуюся на супруга с клинком.

Дайан Крюгер в «Трое» воплотила Елену как женщину, разрывающуюся между долгом и страстью. Её героиня скорее жертва обстоятельств, чем легкомысленная красавица.

© Warner Bros.; Universal Pictures

Телемах, сын Одиссея и Пенелопы

Том Холланд у Нолана сыграл Телемаха с юношеской энергией и решимостью: его герой жаждет найти своего отца и отправляется на его поиски втайне от матери.

Алан Стенсон в «Одиссее» Кончаловского показал Телемаха как персонажа, прошедшего путь от робкого юноши до мужчины, готового постоять за отца.

Франко Интерленги в роли Телемаха в «Приключениях Одиссея» был воплощением юношеской порывистости.

© Warner Bros.; Lux Film; Hallmark Entertainment

Волшебница Цирцея

В «Одиссее» Нолана образ волшебницы воплотила Саманта Мортон. В её исполнении колдунья получилась очень человечной, временами растерянной и немного комичной.

Бернадетт Питерс в «Одиссее» Кончаловского сыграла Цирцею с иронией и театральным шиком. Эта героиня в её исполнении получилась коварной соблазнительницей.

© Warner Bros.; Hallmark Entertainment

Нимфа Калипсо

В фильме Нолана нимфу, удерживавшую Одиссея на острове семь лет, играет Шарлиз Терон. В её исполнении Калипсо получилась одновременно мудрой, отстранённой и мучительно влюблённой в своего пленника.

В «Одиссее» Кончаловского нимфу исполнила Ванесса Уильямс. Её Калипсо — яркая, страстная и соблазнительная.

© Warner Bros.; Hallmark Entertainment

Богиня Афина, покровительница Одиссея

В фильме Кристофера Нолана богиню Афину исполнила Зендея. Её героиня немногословна и становится скорее спутницей Одиссея, нежели его покровительницей.

В «Одиссее» Андрея Кончаловского Афину сыграла Изабелла Росселлини. В её исполнении богиня получилась зрелой, сдержанной и величественной.

© Warner Bros.; Hallmark Entertainment

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