«Проект „Конец света“»: сюжет, актёры и продолжение фильма

20 марта 2026 года в мировой прокат вышел научно-фантастический блокбастер «Проект „Конец света“». Главную роль в нём исполнил Райан Гослинг. За всё время показов картина заработала 683,5 миллиона долларов, следует из данных сервиса Box Office Mojo. Критики и зрители встретили картину восторженно — на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 94% из всех опубликованных рецензий критиков и 95% из всех отзывов зрителей оказались положительными.

© Amazon MGM Studios, General Admission, Lord Miller

Коротко о фильме «Проект „Конец света“»

Год выхода: 2026

Режиссёры: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Жанр: научная фантастика

Страна: США

Длительность: 2 часа 36 минут

В главных ролях: Райан Гослинг, Сандра Хюллер, Милана Вайнтруб, Кен Люн

О чём: астронавт с амнезией пытается спасти Землю от гибели

Есть ли продолжение: по мотивам картины выйдет VR-игра

О чём фильм «Проект „Конец света“»: краткий сюжет

Учитель естествознания Райленд Грейс (Райан Гослинг) просыпается на космическом корабле «Аве Мария» с полной потерей памяти. Двое членов экипажа мертвы, а сам Грейс не помнит ни имени, ни цели миссии. Постепенно воспоминания возвращаются. Земля на грани вымирания: неизвестные микроорганизмы — астрофаги — «поедают» энергию Солнца, и оно гаснет. Грейс отправлен к звезде Тау Кита, которая по неизвестной причине осталась нетронутой. В пути он встречает инопланетянина из системы 40 Эридана, который выполняет аналогичную миссию. Грейс даёт ему имя Рокки. Вместе они ищут способ спасти свои цивилизации.

Кто снял фильм «Проект „Конец света“»

Фильм основан на одноимённом романе 2021 года Энди Уира, автора «Марсианина». Права на экранизацию студия Metro-Goldwyn-Mayer приобрела ещё до публикации книги в 2020 году. Идея экранизации принадлежала Райану Гослингу, который выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером проекта.

Сценарий написал Дрю Годдард, работавший над «Марсианином» и «Хижиной в лесу». Режиссёрами стали Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по мультфильмам о Человеке-пауке, «Лего Фильму» и франшизе «Мачо и ботан».

Актёры и роли: Райан Гослинг (Райленд Грейс), Сандра Хюллер (Ева Стратт), Милана Вайнтруб (Илюхина), Кен Люн (Яо)

Интересные факты о фильме

Инопланетянин Рокки был создан с помощью аниматронной куклы и компьютерной графики. Гослингу приходилось играть практически без партнёра, что делает его работу вдвойне впечатляющей.

Авторы картины уделяли большое внимание научной достоверности, стараясь придерживаться оригинального текста романа Энди Уира.

Перед запуском миссии NASA астронавты «Артемиды-2» посмотрели фильм «Проект „Конец света“» и назвали его «вдохновляющим», писала «Афиша Daily».

В сюжете — полёт к звезде Тау Кита — российские зрители заметили параллель с песней Владимира Высоцкого «В далёком созвездии Тау Кита».

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 94% из всех опубликованных рецензий критиков и 95% из всех отзывов зрителей оказались положительными. На платформе «Кинопоиск» зрители оценили картину на 8,4 балла из 10, также лента входит в топ-250 лучших проектов сервиса (занимает 37 место). Такой же рейтинг картина имеет на международной платформе IMDb.

Издание InterMedia поставило фильму 8 баллов из 10. Критик отмечал, что картина уносит зрителя в галактику «воодушевляющего оптимизма и неугасающей надежды на взаимовыручку», а саундтрек Дэниэла Пембертона «одновременно воодушевляет и захватывает».

Критик Николас Барберв рецензии для BBC назвал фильм «растягивающей разум научной фантастикой». Двухсполовинойчасовой хронометраж, по его словам, пролетает незаметно благодаря лёгкому тону режиссёров. Картина почти целиком держится на харизме Райана Гослинга и его инопланетном напарнике Рокки, считает эксперт. Критик также отметил необычный для блокбастера ход: судьба человечества здесь зависит не от оружия, а от интеллекта, общения и сотрудничества.

Обозреватель Variety Оуэн Глейберман раскритиковал картину за вторичность. По его мнению, картина является смесью «Интерстеллара» и «Инопланетянина», которая «длится слишком долго». Особое раздражение критика вызвал инопланетянин Рокки — его диалоги он назвал слишком милыми и шаблонными, годящимися для ситкома. Тем не менее Глейберман признал, что Гослинг «харизматичен, застенчив, смешон и вызывает симпатию».

Бюджет и кассовые сборы фильма

Бюджет фильма составил около 200 млн долларов. За всё время показов картина заработала 683,5 миллиона долларов, следует из данных сервиса Box Office Mojo. В Северной Америке картина собрала 344 миллиона долларов, и 339,5 миллиона в остальных странах. Это сделало фильм самым кассовым голливудским релизом 2026 года и лучшим в истории Amazon MGM Studios после слияния.

Есть ли продолжение

Продолжение фильма пока не анонсировано. Но в конце года к выходу готовится виртуальная игра, сделанная по мотивам фильма «Проект „Конец света“». Как писало издание Nme.com, автор романа специально написал для игры новую главу, которая станет первым расширением истории за пределами книги и фильма. Проект под названием Project Hail Mary: Journey Among the Stars позволит игрокам примерить на себя роль астронавта Райленда Грейса и встретиться с его инопланетным спутником Рокки.

Стоит ли смотреть фильм «Проект „Конец света“»

«Проект “Конец света”» стоит посмотреть поклонникам научной фантастики, которые любят неторопливые, умные и оптимистичные историям в духе «Марсианина». Фильм понравится тем, кто ценит живой юмор и истории о дружбе человека и инопланетянина с хорошим финалом. Тем, кто ждёт от космического кино мрачной философии в духе «Интерстеллара», лента может показаться слишком позитивной.

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