Рекорды «Человека-паука» и Вани Дмитриенко: что обсуждали 3 августа

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Человек-паук: Новый день» установил рекорд франшизы

Фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом собрал 355 миллионов долларов в Северной Америке и 927 миллионов долларов в мире за первый уик-энд (31 июля — 2 августа), став вторым по величине стартом в истории кино после «Мстителей: Финал» (1,22 миллиарда долларов), сообщает CNN со ссылкой на отраслевых аналитиков. По данным Rentrak, также результат стал лучшим во всей франшизе о Человеке-пауке, обогнав «Нет пути домой» (600,5 миллионов долларов).

В Болонье открылась библиотека Умберто Эко

В Болонском университете заработала библиотека итальянского учёного, философа и писателя Умберто Эко, отмечается на официальном сайте университета. В ней собрано более 32 тысяч книг из миланского кабинета Эко. Коллекцию позже пополнят тома из его загородного дома. Книги организованы по тематическим залам — от средневековой философии до комиксов и теорий заговора. Отдельные стеллажи посвящены Джойсу, Нервалю и Борхесу — любимым авторам Умберто Эко.

Amazon снимет мультсериал по вселенной Warhammer

Amazon MGM Studios разрабатывает анимационный спин-офф по мотивам культовой игры Warhammer 40,000 и всей франшизы, сообщает издание Variety. Сериал станет ответвлением мультсериала-антологии «Секретный уровень». Действие развернётся вокруг элитного отряда Караул Смерти. Анимационный проект будет развиваться параллельно с игровой экранизацией франшизы, главную роль в которой сыграет Генри Кавилл. Актёр также станет продюсером мультсериала.

Ваня Дмитриенко вошёл в Книгу рекордов России, собрав «Лужники»

Певец Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на Большой спортивной арене «Лужники», сообщает ТАСС. На момент выступления 2 августа ему было 20 лет 9 месяцев и 8 дней. Достижение занесли в Книгу рекордов России.

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