Ректор ГИТИСа покинул свой пост, в Выборге начался кинофестиваль: что обсуждали 4 августа

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Одиссея» Нолана увеличила продажи поэмы Гомера в России

Аналитики «Мегафона» и сети «Читай-город» зафиксировали всплеск интереса к поэме Гомера после анонсирования и выхода фильма Кристофера Нолана. Согласно данным исследования, на которые ссылается «Афиша Daily», продажи «Одиссеи» росли с весны: в апреле — на 35%, в мае — на 116%, в июне — на 159%, а в июле — на 254% по сравнению с прошлым годом. В целом летом поэму покупали на 198% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125% год к году.

Вышел первый дублированный трейлер «Хитрого койота»

Кинокомпания «Каро Премьер» представила первый российский трейлер фильма «Хитрый койот» по мотивам серии мультфильмов Looney Tunes. Премьера в России состоится 10 сентября. В комедии анимированные персонажи сосуществуют с живыми актерами. Койот судится с корпорацией Acme из-за неисправных устройств для поимки Дорожного Бегуна. Его оппонентом станет юрист Бадди Крейн, которого сыграл Джон Сина. Режиссёром стал Дейв Грин, сценаристом — Джеймс Ганн.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул пост

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский, который руководил вузом 10 лет, ушёл со своего поста по собственному желанию. Его заявление подписала министр культуры Ольга Любимова, сообщается в телеграм-канале ГИТИСа. Причины, по которым Заславский решил оставить свою должность, не уточняются. Исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.

В Выборге открывается фестиваль «Окно в Европу»

4 августа в Выборге стартует 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Как сообщает ТАСС, в конкурсе участвуют 10 игровых, 10 документальных и 20 анимационных картин. Среди участников основного конкурса — фильмы «Без оглядки» Наталии Кончаловской с Анной Пересильд и Алексеем Розиным, «Лес» Гамлета Дульяна с Кариной Разумовской и Лянкой Грыу, драма о блокадном Ленинграде «На краю детства» Владимира Захаренко и другие. Жюри игрового конкурса возглавил режиссёр Павел Лунгин.

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Рекорды «Человека-паука» и Вани Дмитриенко: что обсуждали 3 августа