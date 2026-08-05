Самый кинематографичный регион России и фестиваль Спайка Ли: что обсуждали 5 августа

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Назван самый кинематографичный регион России

Книжный сервис «Кион строки» провёл исследование интереса пользователей к произведениям, прославившим разные уголки России, и выяснил, какой регион страны является самым кинематографичным. Согласно результатам, которые приводит информационное агентство ТАСС, на первое место вышла Карелия. Снятая здесь экранизация повести «А зори здесь тихие» собрала 38,8% всех просмотров среди исследованных произведений. В тройку лидеров также вошли Ростовская область и Алтай.

Кевин Дж. О’Коннор и Одед Фер вернутся в «Мумию 4»

Стали известны новые актёры четвёртой части приключенческой франшизы «Мумия», сообщает издание Deadline. К уже заявленным ранее исполнителям главных ролей Брендану Фрейзеру и Рейчел Вайс присоединятся также игравшие в первых частях Кевин Дж. О’Коннор и Одед Фер. За режиссуру отвечает дуэт Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта, прославившийся перезапуском «Крика». Сюжет пока держится в секрете, премьера запланирована на 15 октября 2027 года.

Зак Пенн работает над сиквелом фильма «Первому игроку приготовиться»

Сценарист Зак Пенн в интервью изданию The Direct рассказал, что работает над сценарием продолжения фильма Стивена Спилберга 2018 года «Первому игроку приготовиться». Пока неизвестно, кто станет режиссёром, каким будет актёрский состав и когда выйдет фильм. Оригинальная лента Спилберга рассказывала о виртуальной вселенной игры «Оазис» в постапокалиптическом 2045 году.

Спайк Ли запустит новый кинофестиваль в Нью-Йорке

Американский режиссёр Спайк Ли организует в Нью-Йорке новый кинофестиваль под названием Playback, сообщил Hypebeast. Мероприятие будет посвящено нью-йоркскому району Бруклин, где родился постановщик, и пройдёт 6–7 ноября 2026 года в Бруклинской академии музыки. В программе заявлены классические фильмы, выступления музыкантов, поэтические чтения, уличные шоу и дискуссии. Соорганизатором выступила совладелица баскетбольных клубов «Нью-Йорк Либерти» и «Бруклин Нетс» Клара Ву Цай.

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