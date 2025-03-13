Кулинарные курсы и мастер-классы в Москве: пять школ для профи и начинающих

«Рамблер» выяснил, где учат готовить в Москве и сколько это стоит.

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Кулинарный курс может стать отличной возможностью освоить новую профессию, развить кулинарные навыки и научиться удивлять гостей яркими гастрономическими шоу. В процессе приготовления блюд под руководством профессиональных поваров вы сможете не только совершенствовать своё кулинарное мастерство, но и найти единомышленников. «Рамблер» отобрал курсы и мастер-классы от шеф-поваров с мировым именем, известных рестораторов и популярных блогеров.

Novikov School

Кулинарные курсы от ресторатора Аркадия Новикова — создателя Savva, «Сыроварни», «Фарша» и других ресторанных проектов

Стоимость: мастер-классы — от 7000 рублей, офлайн-курсы — от

29 тысяч до 300 тысяч рублей, онлайн-курсы — от 900 рублей.

Для кого: для новичков, профессионалов и будущих рестораторов.

Где: ул. Большая Якиманка, 22.

Запись: на сайте.

Курсы известного ресторатора Аркадия Новикова помогут опытным кулинарам выйти на новый уровень мастерства, а новичкам освоить кулинарные навыки с нуля. В школе есть интенсивы, мастер-классы, лекции и даже выездные мероприятия, где можно заняться готовкой на природе.

Новиков предлагает не только научиться готовить, но и пройти курсы ресторанного менеджмента, где вы сможете обучиться всем аспектам ведения бизнеса — от маркетинга и SMM до управления финансами и доставки.

Кроме того, в Novikov School есть полноценное онлайн-направление. Уровень вовлечения на дистанционных уроках не меньший, чем на очных.

Кто пока не готов глубоко погружаться в кулинарное искусство, есть подписка на рецепты (595 рублей в месяц) и бесплатные видеоуроки от шеф-поваров. Вот, например, видео о том, как приготовить ростбиф с кориандром, красным луком и зелёным салатом. Гораздо проще, чем кажется!

Коротко:

Подойдут как для начинающих кулинаров, так и для шеф-поваров.

Есть курсы ресторанного менеджмента.

Для тех, кто хочет научиться побыстрее, есть интенсивы.

Есть онлайн-обучение, бесплатные видеоуроки и подписка на рецепты.

Цены достаточно внушительные — некоторые офлайн-курсы стоят больше 100 тысяч рублей. Например, базовый курс выходного дня стоит 259 тысяч рублей за 11 занятий.

© Страница Novikov Space в VK

VIP-Masters

Научитесь готовить десерты под руководством чемпиона мира по кондитерскому мастерству

Стоимость: мастер-классы — от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.

Для кого: для новичков и профессионалов.

Онлайн-курс: есть.

Где: Берёзовая аллея, 17, корп. 1.

Запись: на сайте.

Школа создана обладателем звания чемпиона по кондитерскому мастерству Александром Кислицыным и предлагает большой выбор кондитерских курсов. Здесь и популярные торты («Наполеон» и «Медовик»), и здоровые десерты без глютена, а также выпечка и конфеты.

Профессиональный кондитер может найти здесь курсы для повышения квалификации, а новичок — научиться готовить замысловатые десерты под руководством шеф-повара — как очно, так и в онлайн-режиме. Тем не менее Кислицын настоятельно рекомендует прийти лично.

Курс не должен быть одноразовым, нужно проводить всё на высшем уровне, чтобы человек захотел вернуться снова. Можно обучаться на практических курсах или посещать демонстрационные мастер-классы иностранных специалистов. Книги, блоги, видеоуроки — отлично, но они не передают тех впечатлений, которые можно получить на занятиях.

Для тех, кто хочет пройти обучение по высшему разряду, есть индивидуальные занятия. Они длятся по 5–6 часов, и по их итогам выдают сертификат кондитера. Но их стоимость составляет 50–70 тысяч рублей. Но сладкая жизнь бесценна.

Коротко:

Рецепты приготовления всех видов кондитерских изделий.

Каждый месяц разные курсы — следите за расписанием.

Есть онлайн-мастер-классы, на сайте много справочных материалов.

Можно выучиться на кондитера, повысить квалификацию и даже пройти бизнес-тренинг.

© www.vip-masters.ru

Academia Del Gusto

Итальянская кухня на выезде

Стоимость: по запросу.

Для кого: для всех.

Онлайн-курс: нет.

Где: ул. 1-я Тверская-Ямская, 27.

Запись: на сайте.

Кулинарный курс вовсе не обязательно занимает недели и месяцы — иногда его можно пройти всего за один вечер. Academia Del Gusto проводит небольшой (хотя как посмотреть — в программе приготовление нескольких блюд) мастер-класс прямо на вашем мероприятии. Итальянскую кухню можно добавить и в свадьбу, и в день рождения, и в романтический вечер.

Приготовление пищи сопровождает развлекательная программа с караоке, фотосессией и дегустацией алкоголя. А в качестве ведущего мероприятия выступает итальянский шеф-повар, так что в аутентичности и изысканности блюд можно не сомневаться.

Коротко:

Приготовление первого блюда, пасты/ризотто, горячего и десерта.

Развлекательная программа — караоке, фотосессия, дегустация.

Мастер-класс проводится на мероприятиях любого формата — днях рождения, свадьбах, бизнес-завтраках.

Ведут мастер-классы итальянские повара.

© delgusto.ru

CulinaryOn

Кулинарные вечеринки на любой вкус

Стоимость: по запросу.

Для кого: для всех.

Онлайн-курс: есть.

Где: ул. 1-я Тверская-Ямская, 27.

Запись: на сайте.

CulinaryOn превращает кулинарные курсы и мастер-классы в настоящее шоу, создавая атмосферу праздника для большой компании. В их репертуаре — семейные торжества, корпоративные мероприятия, гендер-пати, мальчишники, девичники и даже свадьбы.

В рамках тематической вечеринки гости могут познакомиться с испанской, итальянской и русской кухней. Но это далеко не всё — CulinaryOn выходит за пределы кухни, предлагая коктейльные мастер-классы, а также «винное казино», где приготовление блюд переплетается с азартными играми и дегустацией вин.

Коротко:

Разнообразные темы вечеринок: «Великий Гэтсби», «Барби», A La Russe.

Необычные форматы вроде винного казино.

Онлайн-мероприятия: винные и коктейльные дегустации, кулинарные мастер-классы, квизы.

© culinaryon.ru

Open Kitchen

Гастрономический клуб для уютных вечеров и больших банкетов

Стоимость: по запросу.

Для кого: для профессионалов и любителей.

Онлайн-курс: нет.

Где: Зубовский б-р, 4.

Запись: на сайте.

Open Kitchen — это не просто кулинарная школа, а полноценный гастрономический клуб, где проходят мастер-классы, банкеты и тематические встречи. Проектом руководит шеф-повар Николай Шестухин, имеющий опыт работы в мишленовских ресторанах.

Команда организует кулинарные тимбилдинги, а также курсы для профессионалов и любителей в различных направлениях. Гостям открывают секреты итальянской, грузинской, французской и русской кухни, создавая атмосферу с тщательно подобранной музыкой и декором.

Коротко:

Итальянская, русская, грузинская, французская кухня.

Кулинарные мастер-классы для детей.

Шеф-повара с опытом работы в известных ресторанах мира.

© open-k.ru

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