Падел-теннис: почему он популярен и как начать им заниматься

В России набирает популярность падел-теннис. Он укрепляет мышцы, развивает координацию, при этом никаких особых навыков игра не требует. Как начать заниматься паделом, как правильно выбрать снаряжение, какие противопоказания есть для этого вида спорта, «Рамблеру» рассказали сооснователь интерьерной компании Mr. Doors Максим Валецкий, который занимается падел-теннисом более 10 лет, а также основатель и главный тренер одноименной Школы тенниса и падела Екатерина Бородина и кардиолог, врач функциональной диагностики Анна Новикова.

Что такое падел и с чем связана его популярность

Падел зародился в Мексике в 1969 году. Название происходит от испанского слова padel, то есть «весло»: изначально в игре использовались деревянные ракетки, похожие на вёсла. Спустя несколько лет, во время путешествия по Мексике, испанский предприниматель Альфонсо де Гогенлоэ оценил игру и привез её в Испанию. Там она широко распространилась и скоро стала популярна по всей Европе. А падел стали называть падел-теннисом, что указывает на его связь с другими ракеточными видами спорта.

По данным оператора электронного документооборота «СКБ Контур», популярность падел-тенниса в России растёт. К таким выводам пришли аналитики компании, изучив результаты продаж инвентаря для этой игры на одном из крупнейших маркетплейсов в период с апреля 2024 по апрель 2025 года. «Ракетки для падела стали пользоваться спросом год назад, ранее были единичные продажи. Число покупок увеличивалось практически в каждом месяце, пик приходится на апрель этого [2025] года: за месяц продано 144 ракетки, что в 5,3 раза больше показателя за апрель прошлого года», — отмечает аналитик входящего в экосистему «Контур» сервиса для анализа маркетплейсов Moneyplace Анастасия Романова, чьи слова приводятся на официальном сайте компании.

Падел-теннис можно назвать смесью тенниса и сквоша, говорит Екатерина Бородина. Игра ведётся на корте, который по размерам вдвое меньше теннисного, со стеклянными стенами, от которых можно отбивать мяч. Играют в падел две пары игроков, которые используют короткие ракетки без струн и небольшой мяч.

По мнению Максима Валецкого, популярность падела связана с тем, что из-за небольшого размера поля играть в него можно, даже не обладая большой выносливостью и физической силой, которые нужны в теннисе. «Мне 63 года, я никогда не был спортивным человеком. При этом в паделе я достаточно быстро — примерно за полгода регулярных тренировок — смог выйти на определённый уровень и играть даже с сильными соперниками. То есть, обладая меньшими физическими возможностями, можно за счёт тактики и фантазии держаться даже против опытного противника», — говорит Валецкий.

Причиной популярности падела Бородина называет его простоту. «Можно научиться играть за пару тренировок. Не надо долго работать над техникой, уже на втором занятии можно играть на счёт», — говорит тренер.

Польза и противопоказания

Падел — один из самых безопасных и при этом эффективных видов спорта для людей любого возраста, говорит Анна Новикова. Он укрепляет мышцы, развивает координацию, улучшает настроение. «Падел даёт интервальную нагрузку, которая положительно влияет на тонус сосудистой стенки и профилактирует заболевания сердечно-сосудистой системы, например гипертонию, атеросклероз и другие», — поясняет врач.

По словам Новиковой, падел гораздо менее травматичен по сравнению с другими ракеточными видами спорта: мяч мягче, чем теннисный, а корт меньше — значит, меньше ударной нагрузки на суставы. «Нет необходимости бегать и прыгать так интенсивно, как в бадминтоне или сквоше, поэтому ниже риск падений, травм коленей и голеностопов», — говорит она. Валецкий также отмечает это преимущество и добавляет, что, например, в сквоше очень часто случаются травмы: «Мой друг занимается сквошем, и недавно ему выбило четыре зуба мячом. Потому что сила удара в этой игре гораздо выше, чем в паделе».

Для здоровых людей падел практически не имеет противопоказаний, продолжает Новикова. Она уверена, что спорт полезен даже тем, у кого есть сердечно-сосудистое заболевание в компенсированной форме, то есть когда при наличии патологий человек может вести обычный образ жизни. «Но объём занятий спортом лучше обсудить на очной консультации кардиолога», — отмечает эксперт.

Среди противопоказаний для занятий паделом врач выделяет:

— заболевания опорно-двигательного аппарата (артрит, грыжи межпозвонковых дисков, остеопороз);

— тяжёлые неврологические нарушения, такие как эпилепсия и болезнь Паркинсона;

— проблемы с вестибулярным аппаратом;

— беременность.

«В любом случае перед началом тренировок людям с хроническими заболеваниями лучше проконсультироваться с врачом», — напоминает Новикова.

Где поиграть в падел в Москве

Для игры в падел-теннис надо заранее забронировать корт. Сегодня в столице работают несколько площадок и специальных клубов — закрытых и под открытым небом. Цена корта зависит от места расположения, а также типа корта: есть маленькие, рассчитанные на двух игроков, есть классические — на четырёх, говорят эксперты.

Например, в падел-клубе Lunda Padel можно забронировать крытый корт от 2,2 тысячи рублей в час (цена повышается в зависимости от типа корта, времени и дня недели). Спорткомплекс «Академия будущего» предлагает крытые корты от 3,5 тысячи рублей в час. В падел-клубе MoscowPDL в Лужниках шесть крытых и два открытых корта, цена начинается от 4,5 тысячи рублей в час. Также этим летом открытые корты работали на площадках «Московских сезонов» — забронировать их можно было бесплатно.

«В некоторых клубах, например Sky Padel в “Афимолл Сити”, цена в пиковые часы может достигать 10 тысяч рублей за час», — уточняет Валецкий.

Как выбрать тренера и сколько он стоит

Новичкам лучше воспользоваться услугами тренера, советуют опрошенные «Рамблером» эксперты. Сегодня такие специалисты работают во всех падел-клубах в Москве. Тренер поставит удар, объяснит тактику, даст полезные советы, уточняет Бородина. Также можно взять несколько групповых тренировок. Что лучше — индивидуальные или групповые занятия, зависит от самого игрока. «Например, одни люди лучше усваивают, когда тысячу раз пробуют отрабатывать удары, а другим нужно, чтобы им подробно всё объяснили и уделили больше внимания. В первом случае можно брать групповые занятия, а во втором — индивидуальные или сплит-тренировки, когда тренер играет с двумя игроками. Сплит также подойдёт в случае, если у вас уже есть партнёр, с которым вы хотите играть», — говорит тренер.

Валецкий также соглашается, что для первых занятий необходимо взять тренера. Потом можно играть своей компанией, но раз в несколько месяцев лучше обращаться к тренеру: он объяснит ошибки, которые совершает игрок, и выправит технику, поясняет бизнесмен.

В среднем цена за индивидуальную тренировку по Москве составляет 4,5 тысячи рублей в час за человека или за сплит, групповые занятия стоят от 1,8 тысячи за человека в час, говорит Бородина. Некоторые дорогие клубы сейчас предлагают услуги аргентинских тренеров, цена которых за индивидуальные занятия составляет около 8 тысяч рублей в час, говорит Валецкий. «Падел изначально зародился в Латинской Америке, аргентинцы “заточены” под него, а русские в основном — это переученные теннисисты. Вдобавок аргентинцы — иностранцы, поэтому и цена высокая», — поясняет он.

Чтобы тренировочный процесс был регулярным и приносил результаты, стоит посещать два-три часовых занятия в неделю, советует Бородина. Тренировка обычно включает разминку, отработку ударов, игру на счёт. «Важно не гнаться за быстрым прогрессом и силой, а сначала ставить контроль и технику», — добавляет тренер.

В паделе есть четыре уровня: А, В, С и D, где А — это профессиональные спортсмены, а D — новички, отмечает Максим Валецкий. «Чтобы подняться выше уровня С, придётся профессионально тренироваться. Но большинству любителей это не нужно», — говорит предприниматель.

Что нужно для занятий и сколько это стоит

Для игры в падел-теннис необходима специальная ракетка. По словам Бородиной и Валецкого, на первых порах её можно взять напрокат в клубе — цена от 900 до 1,5 тысячи рублей за игру. «Ракетки бывают разной степени жёсткости, веса, поэтому сначала лучше определиться, какая вам лучше подходит», — говорит Валецкий. Позже можно приобрести свою ракетку. Диапазон цен на них достаточно широкий, отмечает Бородина. Они могут стоить от 10 до 50 тысяч рублей — в зависимости от фирмы и назначения: любительские, полупрофессиональные, профессиональные. При покупке не стоит «вестись» на бренды, добавляет Валецкий. «Например, недавно Lamborghini выпустил ракетку для падел-тенниса, которая в России продаётся за 300 тысяч рублей. Понятно, что изготовлена она на том же заводе, что и ракетка за 50 тысяч, — деньги берут за бренд», — считает он. «Поклонникам кастомных изделий понравятся ракетки VIVA Padel, которые изготавливаются по персональным потребностям заказчика», — добавляет Валецкий.

Также для игры в падел понадобятся специальные кроссовки. «Покрытие корта в паделе — это искусственная трава с песком, на котором легко травмироваться. Поэтому кроссовки должны быть теннисные или для падела, чтобы они хорошо держали щиколотку, а подошва была ребристая и не скользила. Иначе вы рискуете подвернуть ногу или упасть и получить другие травмы», — говорит Бородина. Стоимость таких кроссовок составляет в среднем 15–20 тысяч рублей, приводит данные Валецкий.

Ещё необходимо приобрести мячи для падела. Стоимость комплекта из трёх штук — от 500 до 2 тысяч рублей. «Лучше взять самые дешёвые, так как в процессе игры они часто теряются, приходят в негодность, нужно постоянно их докупать», — объясняет Валецкий.

Для игры в падел подойдёт любая спортивная форма: главное, чтобы она не стесняла движения и была удобной, говорит предприниматель. «При желании можно приобрести специальные защитные очки, они стоят от 1500 рублей. Но обычно этого никто не делает, потому что играть в них неудобно», — добавляет Валецкий.

Турниры по падел-теннису

Сегодня в России существуют любительские турниры для разных категорий, говорит Бородина. Они проводятся в разных форматах, например Mexicano, Round Robin и так далее. «Российские клубы, стремясь поднять собственную выручку, увлекаются форматом Americano, хотя нельзя сказать, что он сильно популярен где-то в мире. В этом формате все участники соревнуются индивидуально с разными партнёрами, накапливая личные очки по итогам игр. Побеждает тот, кто набрал больше всего очков после всех игр», — поясняет Валецкий.

По словам Бородиной, Федерация падела России регулярно проводит кубки и чемпионаты России. «На них может подать заявку любой человек, в зависимости от категории: А, В и так далее», — добавляет она.

