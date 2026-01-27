Фигурное катание: как начать заниматься и сколько стоят тренировки

Фигурное катание — эстетичный вид спорта, сочетающий грацию и силу, артистизм и техническую сложность. Занятия им развивают гибкость, координацию, укрепляют мышцы. Но решение пойти на фигурное катание требует взвешенного подхода. «Рамблер» узнал у тренеров и врача-ортопеда, как подготовиться к выходу на лёд, с чего начать тренировки и кому этот вид спорта полностью противопоказан.

Польза и противопоказания

За последние четыре-пять лет значительно увеличилось количество подростков и взрослых, которые приходят заниматься фигурным катанием, рассказала в беседе с «Рамблером» руководитель и методист спортивного клуба фигурного катания «Орион» Галина Беляева. «Если 10 лет назад группы фигурного катания для взрослых были редкостью, то сейчас они есть в каждой школе или клубе», — добавила она. По словам Беляевой, начать заниматься этим видом спорта людей подталкивает большое количество ледовых шоу, а также успехи российских фигуристов на мировой арене.

Занятия на льду могут стать мощной поддержкой в развитии, социализации и укреплении уверенности в себе, считает мастер спорта России по фигурному катанию Антон Богачёв.

«Кроме того, фигурное катание помогает развить физическую форму, координацию, гибкость, укрепить иммунитет», — добавляет он.

По словам травматолога-ортопеда сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Вадима Апанасюка, фигурное катание — хорошая тренировка для сердечно-сосудистой системы. Этот вид спорта помогает укрепить мышцы ног и спины, улучшить осанку и работу вестибулярного аппарата, уточняет специалист.

Прежде чем вставать на коньки, необходимо проконсультироваться с врачом, предупреждают эксперты. По словам Апанасюка, не стоит выходить на лёд без разрешения доктора при серьёзных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Например, нестабильности шейного отдела позвоночника, выраженном остеопорозе, некоторых формах сколиоза в стадии прогрессирования.

«Серьёзные заболевания сердца, сосудов, дыхательной системы, эпилепсия, нарушения вестибулярного аппарата с частыми головокружениями тоже входят в противопоказания», — перечисляет врач.

По словам Богачёва, среди противопоказаний также другие нервные патологии, офтальмологические запущенные заболевания, например катаракта или глаукома, слабость костей, суставов, мышц. Помешать катанию на коньках могут старые травмы суставов, избыточный вес (из-за нагрузки на суставы) и начальные стадии артрозов, добавляет Апанасюк.

Ограничения по возрасту

По мнению экспертов, при отсутствии противопоказаний детям начинать заниматься фигурным катанием лучше с четырёх лет. По словам Беляевой, дети более младшего возраста ещё плохо концентрируются, поэтому занятия для них нужно проводить в игровой форме, что затем осложняет переход к серьёзным тренировкам:

«Любой спорт — это в первую очередь приучение к труду и дисциплине, и дети должны это понимать».

Ограничений для выхода на лёд во взрослом возрасте не существует, отмечают эксперты.

«Есть люди, которые начинают кататься в 50 и в 60 лет. Главное — грамотный, постепенный подход без попыток сразу выполнять сложные элементы», — говорит Апанасюк.

Взрослый начинающий фигурист должен сосредоточиться на удовольствии от скольжения и общем оздоровлении, а не на прыжках, добавляет эксперт.

Как выбрать тренера и экипировку

Начать занятия эксперты советуют с выбора школы или тренера. Сегодня школы предлагают индивидуальные и групповые тренировки для детей и взрослых. По словам Богачёва, если ребёнок хочет выступать на соревнованиях, он должен обязательно числиться в специализированной школе. При этом, советует Беляев, школу лучше выбирать исходя из транспортной доступности, «так как если "затянет", то занятия станут значительной частью жизни». Нужно обратить внимание, есть ли у школы соответствующая лицензия, уточняет Богачёв.

Для участия во взрослых любительских соревнованиях или занятий «для себя» можно найти тренера и кататься на ближайшем катке.

По словам экспертов, тренера, как ребёнку, так и взрослому, стоит выбирать, ориентируясь на уровень подготовки его учеников.

«Важно, чтобы тренер мог установить с учеником контакт, найти к нему индивидуальный подход, заинтересовать и помочь почувствовать себя на льду комфортно», — добавляет Богачёв.

Стоимость индивидуальной тренировки составляет от 2,5 тысячи до 4 тысяч рублей за час, уточнил Богачёв. Занятия в группе в школе могут стоить от 15 до 60 тысяч рублей в месяц, в зависимости от уровня группы и количества часов.

Следующий важный момент — экипировка. В первую очередь для занятий потребуются коньки. По словам экспертов, во многих школах на первых порах их могут выдавать. Но лучше приобрести собственные. «Профессиональные фигуристы не покупают готовые коньки, а выбирают ботинки и лезвия отдельно. Но начинающим можно приобрести и готовый комплект (фигурные ботинки с прикреплёнными к ним лезвиями) и уже в дальнейшем перейти на сборный», — говорит Богачёв.

Приобретать коньки лучше в специализированном магазине. Ботинок должен плотно сидеть на ноге, не натирать, но и не сваливаться, поясняют тренеры.

«Ботинок кроме размера нужно выбирать исходя из полноты ноги, роста и веса. Также стоит обращать внимание на жёсткость ботинка, которая подбирается в зависимости от уровня катания», — отмечает Беляева.

Стоимость готовых комплектов для новичков в среднем — от 15 до 60 тысяч рублей.

Лезвия также делятся на уровни катания: для одинарных прыжков, изучения двойных и так далее. Стоимость одного (без ботинка) — от 3 до 90 тысяч рублей. Но на необходимость приобретения того или иного варианта уже укажет тренер в процессе развития навыков, говорят эксперты.

«Что касается формы, то удобно использовать специальную одежду для фигурного катания из термотканей. Это могут быть штаны и кофты, костюмы, термокомбинезоны, перчатки и так далее. Выбор достаточно большой», — говорит Беляева. Например, тренировочный костюм можно купить в среднем за 10 тысяч рублей, кофту — за 5 тысяч рублей, перчатки — от 1500 рублей.

Как и где тренироваться

В Москве есть много школ фигурного катания для взрослых. Учебные заведения есть в районных спорткомплексах и на больших стадионах. Например, школы сети «Академия спорта» расположены в парке Свиблово, парке Сокольники, на катке в ТЦ «Город Косино» и так далее, школы I Like Ice можно найти в ледовом дворце «Буревестник», СК «Чемпион» в парке Горького и в ледовом дворце «Солнцево», ученики школы Polar Team тренируются в «Буревестнике», «Чемпионе» и в СК «Лужники».

В специализированных школах групповые тренировки обычно круглый год проходят в закрытых помещениях. Индивидуально с тренером зимой можно заниматься на открытых территориях. Стоит учитывать, что на городских катках, например на ВДНХ, в парке Горького, Коломенском, Сокольниках в выходные и в вечернее время обычно много людей. Так что лучше приходить на лёд с утра в будние дни, говорят эксперты.

Также они отмечают, что занятия по фигурному катанию требуют большого усердия и регулярных тренировок, иначе результата не будет. При этом тренировки включают в себя не только катание на льду, но и занятия по физподготовке и отработке элементов в зале, танцы, хореографию и растяжку. «Если вы просто хотите уверенно стоять на льду и выполнять несложные элементы, достаточно будет льда и зала», — говорит Богачёв.

Длятся тренировки обычно от 45 минут до двух часов, в зависимости от уровня подготовки, добавляет тренер. По его словам, начинать лучше с 45-минутных занятий два раза в неделю (зал плюс лёд), постепенно при желании увеличивая нагрузку. «Профессионалы занимаются пять-шесть дней в неделю», — говорит Богачёв.

На первых тренировках преподаватель обучает ходить по льду, держать баланс, выполнять базовые элементы — фонарики, змейки, цапельки, ёлочки, саночки, поясняют эксперты. После этого можно переходить к сложным фигурам.

«В среднем за пять тренировок можно научиться уверенно стоять на коньках, немного скользить по кругу или по восьмёрке, делать базовые элементы и движения спиной. За десять — делать подсечки (беговые шаги), повороты на двух и на одной ноге (тройки)», — поясняет тренер.

При этом, отмечает Беляева, нужно учитывать индивидуальные характеристики человека. «Бывает, выходит человек на лёд и после первого занятия переходит в группу, которая занимается уже полгода. А бывает, два месяца боится оторвать ноги от льда», — говорит она. Тренер уточняет, что в среднем три-четыре месяца регулярных занятий по два раза в неделю дадут возможность вполне свободно чувствовать себя на любом городском катке в период зимних каникул.

Какие любительские соревнования по фигурному катанию есть в России

Для тех, кто мечтает продемонстрировать результат тренировок профессиональному жюри, в России организовывают множество любительских соревнований, говорят Богачёв и Беляева.

Например, Ассоциация развития массового фигурного катания совместно со школами регулярно проводит разные турниры. Среди них — «Ледяные узоры» в Мытищах, «Ледяная Искра» в Нижнем Новгороде, «Кубок Байкала» в Ангарске, «Мартовские коты Санкт-Петербурга» и так далее. Федерация фигурного катания на коньках России организовывает Кубки Федерации. Стоимость участия — от 6 тысяч рублей.

«Неважно, хотите вы стать чемпионом России или просто поражать публику на городской локации, успех зависит от регулярных усилий и дисциплины. И от любви ко льду, конечно: тут либо влюбляешься в него, либо нет. И если влюбился — он не отпускает», — уверена Беляева.

