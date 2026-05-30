Модный хайкинг без иллюзий: что важно знать новичкам

Хайкинг — один из самых популярных активных видов хобби. Обычно под этим термином подразумевают однодневные пешеходные походы по уже проложенным маршрутам. Заниматься хайкингом можно и на равнинных, и в горных местностях. В чём преимущество этой активности, какая физическая подготовка и экипировка требуются для хайкинга, что следует учесть новичкам и на какие маршруты стоит обратить внимание, «Рамблеру» рассказали инструктор агрегатора активных путешествий «Клуб Приключений» Ксения Виноградова и спортивный врач Керима Керимова.

© tabcreator/iStock.com

Хайкинг (от английского to hike — «ходить пешком») как разновидность досуга появился в Европе в XVIII веке. Во многом он был связан с изменением отношения к природе, которую воспевали в своих произведениях поэты эпохи романтизма. Например, знаменитый английский поэт Уильям Вордсворт написал одно из своих самых известных стихотворений «Аббатство Тинтерн» после посещения долины реки Уэй во время пешего путешествия по Уэльсу в 1798 году.

Популярность хайкинга стала расти в XIX веке: в связи с индустриализацией люди перебирались в города, а от городской суеты и стеснённости спасались отдыхом в сельской местности. Один из первых клубов любителей загородных прогулок в Англии появился в 1879 году и носил название Sunday Tramps. В США клубы любителей пеших прогулок по горам начали возникать в середине XIX века. Старейшим из ныне существующих является основанный в 1876 году Аппалачский горный клуб.

Любители пешего туризма разделяют хайкинг и трекинг — более долгие походы с рюкзаками и ночёвками в палатках. Трекинг требует более серьёзной физической подготовки и наличия большего количества экипировки и оборудования, чем хайкинг.

В чём польза хайкинга для здоровья и кому он может быть противопоказан

Хайкинг — универсальный вид спорта, который подходит для любого возраста, рассказывает инструктор агрегатора активных путешествий «Клуб Приключений» Ксения Виноградова.

«Заниматься хайкингом могут и дети, и пожилые люди, за счёт того, что можно регулировать темп под разный возраст и физическую подготовку», — отмечает она.

Одним из плюсов этой активности Виноградова называет достаточно мягкую нагрузку на сердце и отсутствие ударной нагрузки на суставы, в отличие, например, от бега. С психологической точки зрения прогулки на природе отвлекают от стрессовых ситуаций: человек переключается с рабочих или бытовых проблем на физические действия, и это оказывает терапевтический эффект, добавляет инструктор.

Абсолютных противопоказаний с медицинской точки зрения для хайкинга нет, утверждает невролог, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Керима Керимова.

«Это прекрасный способ компенсировать дефицит двигательной активности в течение рабочей недели, например для сотрудника офиса», — говорит она.

Единственным относительным противопоказанием Керимова называет наличие болевого синдрома в острый период.

«Феномен боли изменяет наше восприятие и меняет двигательный паттерн во время обострения: будь то артрит, боль в поясничном отделе или травма, вызывающая боль при движении, например порез на стопе. В таких случаях стоит отказаться от хайкинга», — поясняет эксперт.

© lzf/iStock.com

Какая экипировка нужна для хайкинга

Хайкинг хорош тем, что не предполагает на старте дорогостоящих вложений, отмечает Ксения Виноградова. «Достаточно один раз купить себе универсальные предметы одежды и снаряжения и пользоваться ими долгое время», — констатирует инструктор. Базовыми предметами экипировки и снаряжения Виноградова называет:

Туристические футболки на синтетической основе. В популярных спортивных магазинах стоимость таких футболок с коротким рукавом начинается от 1900 рублей, с длинным — от 2900 рублей.

Утепляющий флисовый слой (куртки, джемперы). В спортивных магазинах стоимость этой экипировки может составлять от 1599 рублей.

Ветрозащита (куртки). Стоимость в спортивных магазинах начинается от 2500 рублей.

Самый дорогостоящий элемент — обувь, поскольку к ней есть специальные требования, констатирует Ксения Виноградова. По её словам, для лёгких походов достаточно трекинговых ботинок, обязательно с нескользящей подошвой и желательно с пропиткой, потому что хайкинг предусматривает походы не только по оборудованным тропам, но и по более дикой местности.

В поход по горному ландшафту, а также для выходов на маршруты без настилов и дорожек лучше надевать обувь с фиксацией голеностопа, чтобы избежать растяжений и вывихов, рекомендует эксперт. Стоимость трекинговых ботинок без фиксации для голеностопа на популярных маркетплейсах и в спортивных магазинах начинается от 1700 рублей. Обувь с фиксацией голеностопа обойдётся дороже — от 3000 рублей, но ботинки специализированных брендов вроде Salomon или Asolo могут стоит от 15 тысяч рублей и выше.

Для снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат и более равномерного распределения веса тела при длительной ходьбе в обувь лучше класть индивидуальные ортопедические стельки, которые формируются с учётом особенностей стопы человека и способны компенсировать слабые места, советует Керима Керимова.

© Studio4/iStock.com

Ещё к экипировке можно добавить трекинговые палки, говорит Ксения Виноградова.

«Их можно найти в любом ценовом диапазоне: от лёгких трекинговых палок, которые продаются почти в любом спортивном магазине, до более дорогостоящих, специализированных, с облегчённым весом, из карбона», — рассказывает эксперт.

Обычные трекинговые палки стоят от 1200 рублей за пару, цена специализированных может достигать 20 тысяч рублей за пару.

Также для выходов понадобится маленький лёгкий рюкзак, куда можно положить воду, перекус и необходимые в походе вещи: солнцезащитный крем, защиту от дождя и ветра, рекомендует Виноградова. По её словам, достаточно будет рюкзака объёмом примерно 30 литров.

«Он не требует специальных поясных ремней, которые более актуальны в длинных и сложных походах», — добавляет она.

Стоимость таких рюкзаков на маркетплейсах начинается от 1200 рублей.

С чего начать заниматься хайкингом

Особой физической подготовки хайкинг не требует. Но даже в однодневный поход прямо «с дивана» отправиться сложно: если маршрут составит более 10 километров, участник будет не любоваться видами, а страдать, констатирует Ксения Виноградова. Она рекомендует поддерживать себя в форме доступными, не требующими похода в спортзал методами:

совершать пешие прогулки хотя бы в городе (те самые 10 тысяч шагов);

подниматься по лестницам;

вместо поездок на общественном транспорте проходить несколько остановок пешком.

Новичкам инструктор советует начинать с походов не более десяти километров в день.

«Лучше увеличивать нагрузку плавно», — говорит она.

Во время похода, особенно если человек отправляется в него в одиночку или в компании начинающих, очень важно всегда учитывать своё состояние: рассчитывать силы не только до пункта назначения, но и для возвращения назад, подчёркивает Ксения Виноградова.

© Igor Suka/iStock.com

Что необходимо брать с собой в поход

У отправляющегося в поход путешественника всегда должен быть с собой хороший запас воды — примерно два литра, напоминает Ксения Виноградова.

«Иногда в походе жажда усиливается, оставаться без воды нельзя», — констатирует эксперт.

Также нужно взять с собой перекус, например батончики со злаками, фруктово-ореховые смеси для быстрого восполнения энергии, добавляет инструктор.

Ещё обязательно брать с собой аптечку, особенно если у человека есть хронические заболевания вроде диабета, бывают аллергические реакции, проблемы с давлением, напоминает Виноградова.

«В таких случаях с собой всегда должны быть специальные препараты», — говорит она.

Всегда желательно иметь на смартфоне записанный трек маршрута и пауэрбанк для подзарядки гаджета, добавляет инструктор. Для подстраховки можно взять с собой бумажную карту, отмечает она. Эксперт рекомендует пользоваться приложениями с офлайн-картами и навигацией: Maps.me, Organic Maps, OsmAnd.

«Карты нужно скачать заранее, прогрузить регион, где планируется путешествие, и тогда они будут работать в офлайн-режиме. На этих картах, как правило, есть отметки от других путешественников: места для кемпинга, источники питьевой воды», — поясняет она.

В популярном сервисе 2ГИС также можно скачать офлайн-карту местности. Кроме того, в нём можно пользоваться GPS-навигацией без интернета и построить пеший маршрут.

Если путешественник хочет отправиться в поход самостоятельно, то лучше выбирать маршрут по проложенным экотропам, в которых обозначены места выхода, есть транспортная доступность и связь, рекомендует Ксения Виноградова. В более дикие места, например в походы по Домбаю, Приэльбрусью, Камчатке, лучше идти с инструктором, чтобы не заблудиться и не остаться одному в незнакомой локации, констатирует эксперт.

«Есть некоторые нюансы передвижения, о которых инструктор может рассказать заранее. Например, как преодолевать курумник — россыпь каменных глыб в горах, как правильно передвигаться по осыпным склонам или переходить вброд реку», — добавляет Ксения Виноградова.

© JordiRamisa/iStock.com

Топ-3 направлений для хайкинга в Подмосковье и Ленинградской области

Подмосковье

Усадьба Мураново — усадьба Абрамцево

Как сообщается на официальном сайте правительства Московской области mosreg.ru, это самый популярный пеший маршрут среди жителей и гостей региона. Его длина составляет 17 километров. Начать путешествие можно от одной из крайних точек маршрута: железнодорожной станции Калистово неподалёку от Мураново или железнодорожной платформы Абрамцево. Поход может включать в себя посещение одной или обеих усадеб, а путь проходит по подмосковному лесу и вдоль рек Яснушка, Сумерь и Смолыга.

Пеший поход в усадьбу Середниково

Маршрут стартует от железнодорожной станции Фирсановская. Главная точка назначения — усадьба Середниково. Она известна тем, что некогда принадлежала Дмитрию Столыпину, родному брату бабушки Михаила Лермонтова Елизаветы Арсеньевой, и в детстве будущий поэт часто бывал здесь. После визита в усадьбу можно отправиться назад по лесу мимо деревни Середниково с храмом Святого Алексия, к которому часто ходил гулять Лермонтов, и реки Горетовка. Общая протяжённость этого маршрута составляет около 12 километров.

Перемиловская высота

Маршрут стартует от железнодорожной станции Яхрома. Поход будет особенно интересен любителям истории Великой Отечественной войны: расположенная в деревне Перемилово возвышенность стала одним из рубежей, на которых советские войска в 1941 году остановили наступление немцев на Москву. Сейчас в деревне установлен мемориал воинам. Пешеходный маршрут проходит вдоль канала имени Москвы и по берегу реки Яхромы, его общая протяжённость составляет около 12 километров.

Ленинградская область

Ксения Виноградова советует начинать походы по области с уже существующих экотроп. В числе рекомендуемых ею:

Экотропа по южному берегу Финского залива

Общая протяжённость маршрута составляет 47 километров, но начинающие путешественники могут выбрать посильное для себя расстояние. Точка старта — посёлок Большая Ижора, добраться до которого можно на электричке, финиш — рядом с городом Сосновый Бор.

Путь проходит вдоль залива, по песчаным и каменистым пляжам. Часть маршрута находится в местности, прилегающей к государственной границе. Здесь действует пограничный режим, и для прохождения нужно предъявить паспорт гражданина РФ. По пути расположено множество достопримечательностей, например заказник «Лебяжий», где проживают белые цапли, форт Красная Горка — памятник времён Первой мировой войны и заброшенная станция железной дороги «Краснофлотск».

Кольцевая экологическая тропа по территории природного заказника «Гряда Вярямянселькя»

Маршрут стартует от железнодорожной станции Петяярви. Его протяжённость составляет около 13 километров. Путь пролегает по холмистой местности в сосновом лесу мимо озёр Лебяжье и Суур-Виколампи, по мосту через реку Волчья и рядом со старой финской гидроэлектростанцией.

Экомаршрут в природном заказнике «Линдуловская роща»

В природном заказнике «Линдуловская роща» оборудована экотропа «Лиственничная роща» протяжённостью 5,5 километра. Во время прогулки по ней можно увидеть лиственницы и туи. Часть пути проходит вдоль речки Рощинки: её течение в пределах рощи настолько бурное, что напоминает горный поток.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Как начать заниматься бегом: советуют врач, тренер и предпринимательница