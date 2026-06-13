Встал и поехал: как правильно учиться кататься на роликах

Катание на роликах — это не только увлекательный летний досуг, но и силовая нагрузка на организм, которая при правильном подходе укрепляет здоровье. Но, как и любой активный вид спорта, ролики требуют соблюдения техники безопасности и подходящей экипировки. С чего начать, как избежать травм и где найти лучшие площадки в Москве, «Рамблеру» рассказали врач-кардиолог Гульнара Орлова, старший наставник клуба сети экстремальных видов спорта Extreme Kids в Одинцово Влада Аржаховская и инструктор по роликам, практикующий роллер Андрей Касперский.

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Польза для здоровья и противопоказания

Катание на роликах задействует мышцы ног, спины и корпуса, развивает координацию и чувство равновесия, объясняет Гульнара Орлова. Организм непрерывно адаптируется к изменению положения тела: это тренирует вестибулярный аппарат и снижает риск случайных падений в быту.

«Регулярные прогулки укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение и повышают выносливость. Благодаря кардионагрузке повседневные действия — длительная ходьба, подъём по лестнице — переносятся легче», — говорит врач.

Катание на свежем воздухе также насыщает организм кислородом, снижает стресс и улучшает качество сна, добавляет эксперт.

Влада Аржаховская отмечает: хотя кататься можно с трёх лет и до бесконечности, стоит учитывать состояние своего здоровья. Среди противопоказаний она называет тяжёлые сердечно-сосудистые и ортопедические патологии.

«Людям с нестабильным давлением или аритмией перед стартом тренировок стоит проконсультироваться с врачом», — уточняет Орлова.

Андрей Касперский добавляет в список противопоказаний заболевания вестибулярного аппарата, артроз, остеопороз, межпозвоночные грыжи и беременность.

«Также, если по каким-то причинам перед тренировкой вы чувствуете недомогание, занятие лучше перенести», — говорит инструктор.

Если во время катания появляются одышка, боль в груди, слабость или сильное сердцебиение, тренировку надо немедленно прекратить — это сигналы о перегрузке, добавляет Гульнара Орлова.

Наиболее распространённые травмы связаны с падениями, предупреждает врач. Чаще всего происходят ушибы, растяжения связок, повреждения голеностопных и коленных суставов, кистей и предплечий — при потере равновесия человек инстинктивно выставляет руки вперёд, говорят опрошенные «Рамблером» эксперты.

«Около 60% роллеров при падении приземляются на руки, а от скорости зависит, будет это ушиб или перелом», — поясняет Касперский.

Возможны и травмы головы, риск которых возрастает при столкновениях.

Как правильно выбрать ролики и экипировку

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На первых порах нужно обязательно надевать полный комплект защиты: шлем, налокотники, наколенники и защиту кистей, советуют опрошенные «Рамблером» инструкторы. Выбирать их лучше в специализированных магазинах размер в размер. Стоимость комплекта без шлема в среднем составляет 1–3 тысячи рублей для взрослого. Шлем стоит около 2–5 тысяч рублей.

Очень важно сделать правильный выбор роликовых коньков, утверждают инструкторы. Например, модные в последнее время трискейты (ролики с тремя стоящими друг за другом колёсами вместо четырёх) не подойдут для начинающих.

«Трискейты предназначены для высокой скорости, преодоления препятствий, вроде бордюров или ям, и маневренности. Тормозить на них новичку практически невозможно, особенно на склоне со скоплением людей», — поясняет Касперский.

Тем, кто только учится кататься, нужно выбирать ролики с жёсткой фиксацией голеностопа, удобными ботинками и ровной рамой, поясняют инструкторы. Для начинающих подходят четырёхколёсные ролики в ряд, со съёмным тормозом на правой ноге, уточняет Андрей Касперский. Как отмечает Аржаховская, самые простые модели сегодня стоят 5–8 тысяч рублей, более качественные обойдутся в 10–20 тысяч рублей. Профессиональные ролики стоят минимум 30 тысяч рублей, уточняет Касперский. Они бывают разных моделей: для агрессивного катания — с металлической рамой, для фигурного — с лёгким ботинком, для кросса — напоминающие конькобежные, добавляет эксперт.

Одежда для катания не должна сковывать движения: лучше выбрать футболку и обычные спортивные штаны или шорты, говорят инструкторы. Высокие носки помогут избежать натирания, отмечает Аржаховская.

«Весной или осенью рекомендуется надевать спортивное термобельё. Оно не даёт замёрзнуть, подтягивает тело и не сковывает движения», — добавляет Касперский.

Перед каждой тренировкой инструктор советует проверять целостность роликов: колёса не должны болтаться, крепления должны фиксировать ногу строго по оси. Также он рекомендует всегда иметь при себе шестигранный ключ, который обычно идёт в комплекте с роликами. «Принимать пищу лучше за 2–3 часа до катания, чтобы не стимулировать работу кишечника», — дополняет Касперский.

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Как выбрать школу и инструктора

Можно учиться кататься на роликах самостоятельно, но на таких занятиях закрепляются ошибки, которые мешают уверенному движению или в дальнейшем ведут к опасным падениям, предупреждает Аржаховская. Поэтому лучше для начала выбрать специализированную школу.

«Групповые занятия в школе хороши тем, что в ней есть специальная методика обучения, оборудована безопасная среда для катания, а также можно выбрать группу по уровню подготовки», — говорит инструктор.

Стоимость обучения в группе — от 700 рублей за одну тренировку.

Новички также могут брать индивидуальные уроки. Андрей Касперский советует выбирать частных инструкторов, которые подстраивают программу под нужды каждого обучающегося.

«Ученику необходимо понять, чему он хочет научиться: “базе”, слайму, то есть маневренности между конусами, фигурному катанию или забегам на скорость. И подбирать инструктора под свои запросы», — говорит он.

Стоимость индивидуальной тренировки начинается от 1,5–2 тысяч рублей за час и выше.

© Предоставлено клубом Extrem Kids

С чего начать и сколько нужно учиться

На первых занятиях всем новичкам необходимо выучить «базу», говорят инструкторы. «Базой роллера» считаются правильная стойка, умение падать, держать баланс и ездить «ёлочкой», умение тормозить и делать повороты, говорит Аржаховская.

«Частая ошибка новичков — желание сразу набрать скорость, не научившись тормозить. Поэтому первые занятия лучше проводить на ровной площадке, в полной экипировке и в спокойном темпе», — уточняет она.

Каждую тренировку стоит начинать с 5–7-минутной разминки: наклонов, растяжки и так далее, инструктирует Касперский. Сам он после разминки просит учеников делать планку на роликах не менее трёх минут для подготовки организма к нагрузкам. Хотя у каждого тренера могут быть свои методы. Далее можно осваивать необходимые элементы.

«Всё занятие должно проходить под присмотром инструктора и с его комментариями», — уверен он.

Для освоения «базы» будет достаточно 3–4 занятий с инструктором или в школе, считает Касперский. Чтобы уверенно кататься на роликах как любитель, в среднем нужно 1–2 месяца регулярных занятий (2 раза в неделю по часу), говорит Влада Аржаховская. Касперский отводит на обучение свободному катанию 2–3 месяца занятий по 2 раза в неделю.

«Но всё индивидуально: у меня был трёхлетний мальчик, который освоил ролики за месяц и спокойно катался по ВДНХ», — приводит пример инструктор.

Для участия в соревнованиях необходимо не менее полугода тренировок, чтобы освоить все техники, говорят эксперты.

Соревнования по роллер-спорту

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Роллер-спорт включает несколько дисциплин, отмечает Влада Аржаховская. В их числе она называет:

фристайл-слалом (спортсмен маневрирует на роликовых коньках между рядами небольших конусов, выполняя сложные акробатические и танцевальные трюки под музыку);

спидскейтинг (необходимо как можно быстрее преодолевать дистанцию на треке или на шоссе);

скейт-кросс (скоростной забег на треке или шоссе с преодолением препятствий);

агрессивное катание (экстремальная дисциплина роллер-спорта, включающая прыжки, акробатические трюки в воздухе и гринды, то есть скольжения, по поверхностям);

фигурное катание на роликовых коньках;

хоккей на роликах.

По каждой дисциплине проводятся отдельные соревнования. Андрей Касперский отмечает, что в России, например, есть Кубок федерации по спидскейтингу и чемпионаты по хоккею на роликовых коньках. Также можно принять участие в международных турнирах. Например, с 8 по 13 августа в городе Лишуй (Китай) пройдут международные соревнования по фристайлу. Сейчас ведётся сбор заявок, регистрационный сбор составляет 30 долларов США. Актуальные старты можно посмотреть на сайте Федерации роллер-спорта России, там же оставить заявку.

Разные соревнования проводятся и в Москве. Например, чемпионат и первенство Москвы по фристайлу, чемпионат Москвы по хоккею, чемпионат и первенство Москвы по фигурному катанию и так далее. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте Московской федерации роллер-спорта. Стоимость — от 2,5 тысячи рублей. Также соревнования для разного уровня устраивают частные клубы и сети.

Где покататься на роликах в Москве

© Архив Андрея Касперского

Новичкам Влада Аржаховская рекомендует ровные площадки без машин и резких спусков: парк Горького, Парк Победы, Сокольники. Андрей Касперский называет самым популярным местом для катания территорию ВДНХ. По его словам, там хороший асфальт, большое пространство, огромное скопление роллеров разного уровня, можно обменяться опытом и научиться новым элементам.

Также существуют массовые катания — заезды по городу для всех желающих, говорит Касперский. Информацию публикуют в разных Telegram-каналах или группах VK. Среди них эксперт называет Telegram-канал «Московские покатушки Roller.ru». В группах обычно пишут место старта (например, памятник на Тверской), дату, время и примерный маршрут.

«Во время прогулок участники заезжают в магазины, общаются, фотографируются и следят за безопасностью друг друга: подают сигналы о машинах, заторах или люках», — говорит инструктор.

Такие заезды дают хорошую практику и новые интересные знакомства, заключает он.

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