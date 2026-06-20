Москва танцует в парках и на крышах: как попасть на бесплатные занятия

Латиноамериканские танцы на свежем воздухе — неотъемлемая часть летнего сезона в Москве. С каждым годом они привлекают все больше людей. «Рамблер» узнал у экспертов, как попасть на танцевальную тренировку в парк или на крышу здания и как правильно начать заниматься танцами или танцевальным фитнесом.

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Чем привлекают танцы в парках

Традиция танцевать под открытым небом имеет глубокие корни — от римских сатурналий и средневековых карнавалов до современного стрит-данса. В России она тесно связана с народной культурой, праздниками и обрядами. В советское время неотъемлемой частью городской жизни были танцы в парках.

В парках Москвы нередко танцуют и сейчас. Но теперь здесь звучат не только вальс, но и зажигательные латиноамериканские ритмы. Самая известная площадка, где каждые выходные танцуют латину, бачату и другие латиноамериканские танцы, находится в парке Горького под Андреевским мостом.

Рядом, в парке «Музеон» на площадке Nova у сухого фонтана, посетителей ждут занятия зумбой (это, строго говоря, не танец, а фитнес-тренировка с элементами латиноамериканских танцев под латиноамериканскую музыку). Зумбой можно позаниматься также в парках «Сокольники», «Кузьминки» и «Бабушкинском». А в ландшафтном парке «Митино» посетители могут попробовать необычное направление — карибский микс, который объединяет бачату, сальсу, румбу.

С каждым годом интерес к танцевальным направлениям растёт, ведь это самый доступный способ культурно и активно провести время с семьёй, рассказывает менеджер спортивных проектов парка Горького Карина Валова. По её мнению, открытый танцевальный формат располагает к тому, чтобы не стесняться и учиться чему-то новому, блистая перед родными и близкими своими талантами. «Латиноамериканские танцы привлекают нас почти что на генетическом уровне. В них есть любовь, страсть, солнце, энергия», — замечает гендиректор и совладелец сети танцевальных клубов GallaDance и президент Международной ассоциации танцевальных клубов, школ и студий танцев Алексей Миндель.

У этих танцев такой чёткий ритм, что каждый может повторять движения и танцевать, полагает тренер по танцевальному фитнесу московского городского проекта «Мой спортивный район» Ева Серова.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Чем хороши танцы на крыше

Латиноамериканские ритмы все чаще звучат не только в парках, но и на крышах Москвы. В 2022 году в столице стартовал городской проект «Мой спортивный район», который предлагает жителям и гостям города бесплатные тренировки рядом с домом и включает в том числе спецпроект «На высоте» — бесплатные тренировки по зумбе, танцевальному фитнесу, йоге и растяжке на крышах зданий.

Танцевальные занятия на крышах начались всего с одной-двух площадок, а в летнем сезоне 2026 года таких площадок уже 16, включая крыши районных центров «Место встречи», рассказывает представитель проекта «Мой спортивный район». Он говорит, что сегодня тренировки по танцевальному фитнесу и зумбе проходят на крышах городских зданий дважды в неделю. На одно занятие на каждую крышу приходит по 35 человек.

На крыше танцевать комфортнее, чем в парке, потому что здесь нет посторонних глаз, полагает тренер по танцевальному фитнесу проекта «Мой спортивный район» Светлана Фефилова. По её мнению, дополнительный плюс в солнечную погоду — это ещё и равномерный загар.

Самое важное, что занятия на крышах отличаются необычной атмосферой: здесь свежий воздух, красивый вид, облака, закаты, всё в совокупности с музыкой и движением создаёт неповторимое настроение, делится своими ощущениями ещё один тренер проекта «Мой спортивный район» по танцевальному фитнесу Ольга Коренкова. Она говорит, что люди часто пишут в отзывах о летних тренировках: «Мы целый год этого ждали!»

За четыре года работы спецпроекта «На высоте» тренировки на крышах стали не только полезным и спортивным досугом, но и сплочённым комьюнити участников. Многие приходят тренироваться с семьями и друзьями, замечает представитель проекта.

© пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Польза и противопоказания

Неоспоримый плюс занятий танцами или зумбой в том, что они помогают поддерживать тонус тела. «По моему опыту, самый популярный стиль — латина. Она даёт драйв и жиросжигание», — говорит тренер проекта «Мой спортивный район» по танцевальному фитнесу Ксения Игнаткина. На втором месте, по её наблюдениям, — зумба, потому что она проще для новичков. На третьем — бачата: она технически сложнее. Тем не менее все три стиля объединяют ритм и работа тела, разница лишь в темпе и сложности координации, объясняет тренер.

Все латиноамериканские танцы одинаково лёгкие с первого взгляда и сложные при погружении, отмечает гендиректор танцевальной студии «707» Павел Поляков. Молодым людям до 20 лет он советует разучивать сальсу, бачату и кизомбу (чувственный парный танец родом из Анголы — прим. «Рамблера»). В этих танцах есть лёгкий флирт, намёк на соблазн и дразнящие воображение движения.

Важно, что в танце человек начинает лучше чувствовать своё тело, рассказывает клинический психолог и специалист по танцевальной терапии Георгий Цыбульский. «Современный человек похож на леденец на палочке, где большая часть информации и внимания находится в голове, а танец помогает наполнить тело (палочку леденца) вниманием и чувствительностью, о чем многие в своей жизни забывают», — поясняет он. По сути, танец возвращает людей в естественную, первозданную форму существования, отмечает эксперт. Недаром в психотерапии через танцевальные тренировки реализуют концепцию биопсихосоциального единства, которая подчёркивает неразрывную связь биологических, психологических и социальных аспектов существования человека.

Танцы помогают человеку получить так называемый гормон радости — дофамин, который выделяется при движении, формирует мотивацию и желания, способствует получению удовольствия, добавляет Цыбульский. По его словам, танец — это ещё и архаичная форма взаимодействия людей, в котором коммуникация выстраивается на уровне языка тела и совместных согласованных действий. В мозге танцующего в паре (а многие латиноамериканские танцы парные) включается система зеркальных нейронов: ты улыбаешься, тебе улыбаются в ответ, ты разводишь руки, твой партнёр тоже разводит руки. Такую зеркальную терапию часто используют во время сеансов групповой психотерапии, продолжает Цыбульский. Она даёт человеку ощущение контакта, запуская в мозге мысль: «Я не один, кто-то есть рядом со мной». Поэтому занятия танцами особенно важны для жителей мегаполисов, которые в наибольшей степени сталкиваются с проблемой одиночества.

Латиноамериканские танцы — латину, бачату, сальсу — во всём мире называют самым «социальным» или нацеленным на общение видом танцев, рассказывает Алексей Миндель. Они не только помогают натренировать тело, но и снимают барьеры в коммуникации. Раскрепощает и танцевальная фитнес-программа зумба. Недаром, по международным данным, поклонниками зумбы являются 15 миллионов человек в 186 странах мира, напоминает Миндель.

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Опрошенные «Рамблером» эксперты утверждают, что противопоказаний у танцев крайне мало. На занятия по танцевальному фитнесу могут приходить люди абсолютно разного уровня подготовки, главное, чтобы не было ограничений по здоровью от врача, говорит тренер проекта «Мой спортивный район» по танцевальному фитнесу Елена Кучма. Среди противопоказаний могут быть только серьёзные кардиологические заболевания или проблемы опорно-двигательного аппарата, замечает Цыбульский. В остальных случаях можно смело идти на танцпол.

Как начать заниматься

Занятия танцами в парке ведут профессиональные преподаватели с хореографическим образованием и владельцы танцевальных студий, рассказывает Карина Валова из парка Горького. В спецпроекте «На высоте» танцевальные тренировки на крышах тоже организуют профессиональные тренеры, добавляет представитель проекта «Мой спортивный район».

Зато публика на танцполах разнородная. Среди посетителей есть те, кто посещает классы еженедельно в танцевальной студии, и те, кто «загорелся», проходя мимо, и не смог устоять перед зажигательными ритмами, — таких большинство, объясняет Валова.

На танцевальные тренировки традиционно чаще ходят женщины, делится наблюдениями тренер проекта «Мой спортивный район» по танцевальному фитнесу и зумбе Виктория Малунова. По её словам, мужчины стали присоединяться только в последнее время. Причём чаще всего приходят те, кто занимается боевыми искусствами и нуждается в развитии координации движений.

Для танцев под открытым небом профессиональные навыки не требуются, главное — эмоции и желание, считает Карина Валова. Если человек сильно стесняется своего неумения танцевать или хочет овладеть техникой танца и правильно двигаться, можно сначала взять два-пять уроков в танцевальной студии, советует Алексей Миндель.

Новичку, который первый раз собрался на открытый танцпол, лучше надеть удобную обувь и одежду. Это могут быть и спортивные брюки с кроссовками, и платье с туфлями на каблуках, если так танцевать удобно, говорит Миндель. Но тем, кто делает первые шаги на танцполе, всё же лучше выбрать туфли без каблука или на низком каблуке, добавляет он.

Если тренировка проходит в утренние часы, лучше взять с собой головной убор, нелишними будут также полотенце и вода, замечает Елена Кучма. Она призывает перед началом интенсивных тренировок проконсультироваться с врачом, особенно если у человека есть хронические заболевания и он давно не занимался спортом. А на самом занятии стоит сообщить тренеру о своих ограничениях, чтобы тот адаптировал движения под возможности конкретного участника тренировки.

Информацию о расписании и условиях участия в танцевальных тренировках в парках можно узнать на сайтах парков, на mos.ru, на официальных ресурсах городских проектов, например на сайте проекта «Спортивные выходные».

Если же захотелось позаниматься танцами на крыше, нужно зарегистрироваться через официальный сайт проекта «Мой спортивный район», выбрать направление, дату и площадку. В этом году на крыши допускаются люди в возрасте с 16 лет, в то время как раньше на занятия спецпроекта «На высоте» могли приходить только посетители старше 18 лет.

© Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Фестивали

В Москве и Московской области из-за климата фестивали и соревнования по латиноамериканским танцам и зумбе редко проходят под открытым небом. Большинство мероприятий проводятся в зданиях. Например, 11 июля в танцевальной студии Balance (станция метро «Воронцовская») состоится четвёртый этап соревнования по бачате Bachata Russian Muza Cup. В нём могут принять участие любители и профессионалы. Стоимость участия — от 2 тысяч рублей.

А осенью с 15 по 18 октября состоится 15-й Московский фестиваль сальсы. Он пройдёт на нескольких площадках, в том числе в танцевальном пространстве DF Komsomolka и гастропространстве «Депо Три вокзала», и будет включать мастер-классы, вечеринки и конкурс шоу-номеров. Стоимость билетов — от 4,5 тысяч рублей.

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