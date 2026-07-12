Первая ракетка: как выбрать тренера и снаряжение для игры в теннис

Теннис по праву считается одним из самых красивых и аристократичных видов спорта, но сегодня он доступен не только избранным, а всем, кто готов взять ракетку в руки. Это особое сочетание взрывной динамики, стратегического мышления и постоянного контакта с мячом, который развивает реакцию, координацию и даже помогает улучшить зрение. Но у тенниса есть свои нюансы, которые могут запутать новичка. «Рамблер» разобрался вместе с экспертами, с чего начать знакомство с этим видом спорта, как выбрать школу и инвентарь, а главное — как получать удовольствие от игры.

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Что нужно знать о теннисе и кому он интересен

Современный теннис берёт своё начало в Англии 1870-х гг., когда майор Уолтер Уингфилд выпустил брошюру с правилами игры под названием «Лаун-теннис» и начал продавать первые наборы оборудования. Но корни этой игры уходят в средневековую Францию, где аристократы играли в «Жё-де-пом». Речь идёт о предшественнике тенниса, в котором мяч сначала перебивали через сетку ладонью, а затем деревянными ракетками. Уже в 1877 г. в Уимблдоне прошёл первый теннисный турнир, положивший начало истории главного соревнования в мире.

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В России днём рождения этого вида спорта считается 12 июня 1875 г. Императорская семья стала пионером новой игры в России. В 1908 г. был создан Всероссийский союз лаун-теннисных клубов. А через пять лет, в 1913 г., Россия стала одной из 12 стран-основателей Международной федерации тенниса — учредительное собрание прошло в Париже. В советское время российские теннисисты выступали в составе сборной СССР, а настоящий расцвет отечественного тенниса пришёлся на 1990-е и 2000-е гг., когда Евгений Кафельников, Марат Сафин, Мария Шарапова и другие спортсмены завоевали титулы на турнирах Большого шлема и Олимпийских играх.

Сегодня всё больше людей разного возраста приходят на корты ради удовольствия и здоровья. Многих привлекает, прежде всего, статусность этого вида спорта и возможность интересно провести время, совмещая приятное с полезным, поскольку теннис даёт хорошую кардионагрузку, подчёркивает главный тренер клуба CourtClub Владислав Корабельников.

Тренер теннисного клуба «Лианозово» Анна Блиновская добавляет, что мотивы у всех свои: «Кто-то мечтал в детстве заниматься теннисом, но не было возможности, а сейчас может позволить себе. Другие приходят, потому что в их рабочей среде принято играть на корпоративных выездах». А пары нередко выбирают теннис как совместное хобби — красивый и интересный способ проводить время вместе.

По словам тренеров, независимо от причин, всех объединяет одно: теннис развивает координацию, помогает поддерживать тело в тонусе и дарит удовольствие от игры.

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Польза и противопоказания

Пожалуй, любой новичок задаётся вопросом, есть ли возрастные рамки для тенниса. Они актуальны только, когда человек претендует на профессиональный уровень. В таком случае необходимо было начинать ещё в детстве, желательно в 5–6 лет, отмечает Корабельников.

«Если человек пришёл в теннис после 9 лет, то на 100% это будет уже любительский спорт. Поэтому, в принципе, уже нет разницы, 18 лет ему или 65 лет, можно просто играть в своё удовольствие», – подчёркивает Корабельников.

Регулярные занятия теннисом оказывают положительное влияние как на физическое здоровье, так и на психоэмоциональное состояние, отметила в беседе с «Рамблером» терапевт, врач функциональной диагностики, кардиолог медицинского центра «Юниклиник» Виктория Ильинская. Теннис является отличной профилактической кардиотренировкой: согласно клиническим рекомендациям, именно умеренные аэробные нагрузки должны быть неотъемлемой частью образа жизни для поддержания здоровья сердца и сосудов, отмечает она.

По словам Ильинской, занятия этим видом спорта задействуют все группы мышц, укрепляют мышечный каркас, помогают профилактировать переломы и контролировать вес.

«Теннис требует высокой концентрации внимания, а регулярные тренировки стимулируют выработку эндорфинов, снижая уровень стресса и тревожности. Важный аспект — социальный: парная игра или общение в клубе помогают находить новых знакомых, развивать навыки командной работы», – говорит Ильинская.

Теннис полезен и для исправления близорукости, считает Блиновская. По её словам, врачи часто рекомендуют этот вид спорта детям с плохим зрением, поскольку он требует фокусировки на мяче, который перемещается по корту и хорошо тренирует глазные мышцы.

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«У меня на практике были дети, которые спустя 2–3 года снимали очки», — говорит она. Но при всех плюсах у тенниса есть и противопоказания.

Доктор предупреждает, что занятия запрещены при:

любых острых заболеваниях (ОРВИ, пневмония);



обострениях хронических болезней (скачки артериального давления, гастрит);



любых травмах костей, сухожилий, связок и мышц;

боли в груди или других частях тела, головокружении, чувстве нехватки воздуха (до выяснения причин)

Начинать заниматься, по словам врача, стоит только с тренером. Обязательно нужно делать разминку, а нагрузку и частоту тренировок наращивать постепенно. «Нельзя ориентироваться на результаты другого человека, так как состояние его организма может быть другим. Важно быть разумными, двигаться маленькими шагами, только тогда спорт принесёт пользу», – подчёркивает Ильинская.

Где поиграть в теннис в Москве

В Москве сегодня работает множество теннисных клубов и кортов — от престижных академий до демократичных площадок у дома. Как отмечает тренер Анна Блиновская, если человек хочет играть для себя, лучше всего выбирать вариант поближе к дому или работе, чтобы корт был максимально доступен. Тем, кто ищет модные и престижные локации, стоит обратить внимание на крупнейшие клубы: Дворец тенниса «Лужники» или, например, Теннисную академию «Спартак» в Сокольниках. «Это модно, престижно сказать, что я занимаюсь на "Спартаке"», — говорит Блиновская.

Во Дворце тенниса «Лужники», открывшемся в марте 2024 г., оборудованы 18 кортов: 11 крытых с покрытием хард (искусственное всесезонное покрытие. – Прим. «Рамблер») и 7 открытых грунтовых. По словам Блиновской, тип покрытия всегда влияет на стоимость: грунтовые корты дороже в обслуживании, тогда как хард практически не требует затрат. Владислав Корабельников уточняет: разброс по Москве огромный — от 1 500 руб. за аренду корта на севере столицы до 8 000 руб. в час в «Лужниках» (без услуг тренера).

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Один из крупнейших комплексов Москвы — «Спартак» в Сокольниках, где работают 32 корта (16 крытых и 16 открытых). Цена аренды здесь начинается от 2 300 руб. в час. В спортивно-оздоровительном комплексе на Большой Филёвской четыре крытых корта с твёрдым покрытием, где аренда стоит от 1 650 до 3 300 руб. в час.

Как выбрать тренера по теннису

Выбор тренера — один из самых важных шагов для новичка. Прежде всего следует обращать внимание на спортивное прошлое преподавателя, советует Владислав Корабельников. «Сейчас очень много самозванцев, которые закончили спортивный институт, но при этом сами в теннис никогда не играли на серьёзном уровне. Как такой человек может чему-то учить?» — отмечает он. Эксперт рекомендует проверить фамилию тренера в интернете: играл ли он на российских или зарубежных турнирах, есть ли у него достижения.

«Про всех профессиональных спортсменов что-нибудь обязательно написано», — добавляет Корабельников.

Важно обращать внимание даже на то, какие термины использует тренер, подчёркивает Анна Блиновская. Если, например, вместо «кОрты», он говорит «кортЫ» или «площадка», «поле» — это явный признак непрофессионала.

При выборе тренера стоит ориентироваться и на сарафанное радио — отзывы знакомых, которые уже занимались у этого специалиста. Но главное — внутренние ощущения. «Надо ориентироваться на то, насколько комфортно заниматься с этим человеком», — отмечает Блиновская.

Корабельников также советует обращать внимание на стоимость тренировок. По его словам, профессионал с именем не возьмёт за занятие меньше 4000 руб. (без учёта аренды корта). Хороший тренер с регалиями и опытом стоит минимум 5000 руб. за часовую тренировку.

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Что нужно для занятий теннисом

Для первых тренировок не требуется специального инвентаря. Начинающему достаточно бутылки воды и спортивных кроссовок на плоской подошве, подчёркивает Корабельников. Ракетку и мячи, как правило, предоставляет клуб или тренер на первых занятиях. В большинстве организаций ученикам выдают и ракетки, и корзину с мячами, чтобы тренировка была комфортной, добавляет Блиновская.

Когда новичок понимает, что теннис — это надолго, стоит задуматься о покупке собственного инвентаря. По словам Корабельникова, это уже осознанный шаг: «Посмотрел какой-нибудь теннисный матч, понравилась форма, начинаешь заводить всё своё — кроссовки, ракетку, сумку, бандану». Но оба эксперта предостерегают от самостоятельного выбора ракетки: ориентироваться только на красивый дизайн — ошибка.

«Есть разрекламированная розовая ракетка от известной фирмы, которая выглядит чудесно, но играть ей просто невозможно.

Лучше, чтобы на первом занятии тренер рассказал, какие ракетки нужно покупать». Стоимость хорошей новой ракетки начинается от 15 тысяч рублей, но покупать её стоит только по рекомендации специалиста, так как важно учесть размер ручки, вес и баланс.

Обувь — ещё один важный момент.

Для первых тренировок, по словам Блиновской, подойдут любые кроссовки, но позже лучше приобрести теннисные. «В этой игре очень много резких смен позиций, торможений и разворотов, и нога должна быть надёжно зафиксирована. Беговые же слишком мягкие, и легко травмировать пальцы или голеностоп», — поясняет тренер. Что касается формы, то для любительских турниров желательно иметь теннисную юбку или шорты с карманами, чтобы убирать мячи. Здесь разбег по стоимости бесконечный: от бюджетных вариантов до премиальных коллекций.

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Где проводятся любительские турниры по теннису

В Москве и других городах России для любителей тенниса регулярно проводятся соревнования. Как отмечает Владислав Корабельников, существуют рейтинговые турниры для любителей. Самая известная серия — «Аматур», где могут участвовать игроки любого уровня. Популярны также клубные серии, такие как «Гран-при Спартака» в Сокольниках, Лига Клубов и международные любительские турниры.

Частные школы тоже проводят свои соревнования. Например, в клубе CourtClub устраивают собственные чемпионаты среди клиентов, разделяя их по уровню подготовки: для продолжающих любителей и для тех, кто играет уже почти на профессиональном уровне.

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