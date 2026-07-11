Основные ошибки во время занятий йогой и как их избежать. Карточки

Занятия йогой дарят телу гибкость и силу, а уму — спокойствие и ясность. Регулярная практика учит слышать свои ощущения, снимает стресс и помогает оставаться в ресурсе в напряжённом ритме жизни. Но чтобы не навредить своему организму, во время занятий очень важно соблюдать правила. В карточках собрали шесть главных ошибок начинающих и объяснили, как их избежать.

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Чем полезна скандинавская ходьба и как правильно ею заниматься. Карточки