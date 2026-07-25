Основные ошибки во время игры в теннис и как их избежать. Карточки
Занятия большим теннисом можно начинать в любом возрасте. Этот вид спорта развивает координацию, скорость реакции и тактическое мышление, дарит азарт борьбы. Регулярные занятия укрепляют мышцы и помогают снять стресс. Но чтобы удовольствие от игры не сменилось разочарованием и травмами, важно соблюдать правила. Собрали в карточках пять главных ошибок начинающих теннисистов и объяснили, как их избежать.
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