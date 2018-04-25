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Минск: Преодоление последствий аварии на ЧАЭС требует международных усилий
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Минск: Преодоление последствий аварии на ЧАЭС требует международных усилий 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Считать трагическое наследие чернобыльской катастрофы в апреле 1986 года — даже спустя 32 года — перевернутой страницей истории было бы преждевременно, убежден заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас. Эту точку зрения официального Минска высокопоставленный дипломат высказал сегодня на брифинге для глав иностранных дипмиссий и представительств международных организаций, посвященном очередной годовщине аварии и Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, передает БЕЛТА.
Беларусь, подчеркнул Дапкюнас, последовательно привлекает и будет привлекать внимание международной общественности к этой проблематике и всегда выступает за продолжение международного сотрудничества в этом направлении. Ведь преодоление, по его словам, «долгосрочных последствий аварии на АЭС требует не только национальных усилий, но и укрепления международного сотрудничества». Он напомнил, что в результате разрушения четвертого энергоблока в Чернобыле, только его страна «потеряла 485 деревень и поселков».
Как известно, Чернобыльская катастрофа расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики. И по количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, и по экономическому ущербу. Во почему, подчеркнул замминистра, республика чувствует себя ответственной за сохранение внимания мировой общественности к истории самой трагедии и бесценному опыту страны по преодолению последствий аварии.
Дипломат обратил внимание участников брифинга на тот факт, что за истекшие три десятилетия после чернобыльской катастрофы «Беларусь прошла путь от страны — получателя гуманитарной помощи до полноправного партнера и страны-эксперта, которая обладает опытом преодоления последствий масштабной техногенной катастрофы». Однако обеспечение безопасных условий для жизни в пострадавших районах, возвращение загрязненных территорий к полноценному социально-экономическому развитию остается актуальной задачей для правительства и местных властей.
От имени белорусской стороны Андрей Дапкюнас выразил благодарность ведущим международным организациям, правительствам, негосударственным организациям, гражданским инициативам, общественным и политическим деятелям различных стран за вклад в преодоление последствий чернобыльской катастрофы.
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